Titre 42 : Le Mexique fait face à la crise avec la nouvelle politique migratoire de Biden

MATAMOROS, Mexique – L’éclair a réveillé Ernesto Roja vers 2 heures du matin. Puis la pluie a commencé à crépiter sur sa petite tente jaune pop-up. Bientôt, l’eau montait à travers le mince sol en plastique. Et soudain, sa maison de fortune a été inondée, le dernier coup porté à un rêve qui l’a attiré, lui et des milliers d’autres, dans un camp de migrants tentaculaire à un demi-mile de la frontière américaine.

L’intense tempête de pluie qui a frappé cette région samedi a aggravé une crise humanitaire qui s’est déroulée alors que les demandeurs d’asile se précipitaient pour entrer aux États-Unis avant le durcissement des règles d’immigration par l’administration Biden. Depuis son entrée en vigueur jeudi soir, la nouvelle politique américaine s’est déroulée dans un calme relatif, les appréhensions aux frontières diminuant. Pourtant, le désespoir dans le camp inondé de Matamoros a souligné la nature explosive de la situation et les questions tourbillonnant autour de la nouvelle politique.

Les nouvelles limites imposées par le président Biden à l’asile décourageront-elles les migrants de faire un périple déjà dangereux, coûteux et même douloureux ? Les personnes cherchant à échapper à l’extrême pauvreté et à la violence auront-elles la patience d’attendre à l’étranger des rendez-vous d’asile ? Le Mexique sera-t-il en mesure de répondre aux demandes urgentes de Washington de détenir les migrants à destination des États-Unis, tout en maintenant la paix dans des endroits comme Matamoros ?

Roja, 52 ans, une commerçante arrivée à la frontière il y a deux semaines, n’a pas été découragée par les nouvelles restrictions américaines, ni par la tempête qui a submergé le camp de migrants. Il a une fille de 6 ans à la maison avec le syndrome de Down, a-t-il dit. L’économie vénézuélienne est en ruine et il n’a pas été en mesure de gagner suffisamment pour payer sa thérapie.

« Comment puis-je retourner au Venezuela ? Je n’ai pas de peso », a-t-il dit.

La fin de la politique frontalière du titre 42 entraîne une réinitialisation mais pas de précipitation soudaine

Matamoros, juste de l’autre côté de la frontière de Brownsville, au Texas, offre un aperçu des conséquences imprévues qui éclatent avec un changement de politique d’immigration. Au cours du mois dernier, les Vénézuéliens ont fait irruption dans la ville, le nombre de migrants coincés dans des abris, des appartements et des tentes fragiles passant d’environ 700 à plus de 6 000, selon Juan José Rodríguez Alvarado, directeur de l’institut des migrations de l’État de Tamaulipas.

Certains avaient entendu des rumeurs selon lesquelles les migrants seraient autorisés à entrer plus facilement aux États-Unis une fois qu’une restriction de l’ère de la pandémie, le titre 42, aurait été retirée jeudi soir. Cette règle permettait aux autorités américaines d’expulser sommairement les demandeurs d’asile.

« Ils en sont venus à croire que, lorsque le titre 42 sera suspendu, la frontière américaine leur sera ouverte », a déclaré Rodríguez Alvarado. Mais les migrants qui arrivent ont rapidement compris que l’entrée ne pouvait que devenir plus difficile.

La nouvelle politique de l’administration Biden oblige les demandeurs d’asile à prendre rendez-vous pour leurs entretiens sur une application, CBP One, en proie à des problèmes. Ils peuvent être disqualifiés s’ils sont déjà passés par un autre pays où ils auraient pu demander refuge, comme le Mexique. Les personnes expulsées seront désormais confrontées à une interdiction de réadmission de cinq ans.

Craignant de tels obstacles, des centaines de migrants ont traversé le Rio Grande pour demander l’asile jeudi, gravissant les berges du Texas tendues de fil barbelé et bordées par des agents frontaliers américains et la Garde nationale.

Plus tôt dans la semaine, les passages illégaux ont dépassé les 10 000 par jour, mais vendredi, les douanes et la protection des frontières ont enregistré une baisse significative, avec seulement 6 300 arrestations, selon les données du CBP obtenues par le Washington Post. Vendredi, 1 500 migrants supplémentaires ont été traités aux points d’entrée.

Le titre 42 est terminé. Voici comment cela fonctionne à la frontière maintenant.

Mais avec près de 27 000 migrants bloquant les villes frontalières, les autorités mexicaines ont agi avec prudence pour éviter d’envenimer la situation. Des agents de migration, qui ne portent généralement pas d’armes, ont été déployés jeudi le long de la rivière à Matamoros. Mais de nombreux migrants ont ignoré leurs avertissements de ne pas passer du côté américain.

Le gouvernement mexicain a déployé des troupes supplémentaires de la garde nationale, mais les a désarmées « dans le but d’éviter les affrontements avec des groupes de migrants », a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Néanmoins, sous la pression des États-Unis, le Mexique s’est engagé à poursuivre la répression contre les migrants à destination des États-Unis qui a commencé sous l’administration Trump. Vendredi, les autorités sont allées plus loin en annonçant qu’elles suspendaient les permis qui permettaient aux migrants sans papiers de transiter par le Mexique. Cette décision fait suite à la fermeture temporaire de 33 centres gouvernementaux de détention de migrants, en raison d’une enquête suite à un incendie meurtrier en mars dans un centre de détention à Ciudad Juárez. Cela a laissé aux autorités moins d’espace pour héberger les migrants sans papiers.

Le gouvernement américain a considéré le Mexique comme un partenaire crucial pour contenir le flux de migrants vers le nord. En 2022, il a appréhendé près de 450 000 migrants, soit plus du triple du nombre de 2018. Malgré tous ses efforts, cependant, un nombre record de migrants ont été détenus par des agents frontaliers américains l’année dernière.

Jose Maria Ramos Garcia, politologue au Colegio de la Frontera Norte, a déclaré qu’il était difficile pour le Mexique d’avoir plus d’impact en raison du « rôle très large des trafiquants » qui font passer des migrants – travaillant souvent avec des fonctionnaires corrompus.

De plus, a-t-il dit, il y avait une « énorme incitation » pour que les gens abandonnent des pays comme le Venezuela. Environ 7 millions de personnes ont fui la nation productrice de pétrole alors que l’économie s’est ratatinée sous un gouvernement de gauche autoritaire.

Roja a déclaré qu’il était parti parce que les séances de thérapie deux fois par semaine de sa fille coûtaient 25 dollars chacune, une somme princière dans un pays où le salaire minimum n’est que de 6 dollars par mois. « Et ils m’ont dit l’opportunité [to cross into the United States] allait se terminer » lorsque le titre 42 a été suspendu.

Comme de nombreux Vénézuéliens à destination des États-Unis, il a traversé le Darien Gap de 60 milles entre le Panama et la Colombie, trébuchant sur des rochers pointus dans les montagnes, manquant d’eau potable et entendant des informations faisant état de voyageurs violés ou agressés. Il a dépensé plus de 1 600 $ lors de son voyage d’un mois.

Ces derniers jours, il espère obtenir un rendez-vous via l’application CBP One. Mais lorsque l’orage a inondé sa tente à 20 $, son téléphone a cessé de fonctionner. « Je demande à Dieu de nous aider tous à réussir, avec l’application », a-t-il déclaré.

La vie était sombre au camp même avant l’orage. Les migrants ont déclaré qu’ils ne mangeaient souvent qu’un seul repas par jour. Une rangée de port-a-pots près de la tente de Roja déborde de déchets humains. Beaucoup de gens se baignent dans la rivière.

Les plans frontaliers de Biden sont confrontés à un test majeur à la fin du titre 42

Les autorités locales et étatiques mexicaines disent avoir reçu peu d’aide fédérale pour aider les demandeurs d’asile. (Le gouvernement national dit qu’il a élargi ses programmes d’asile et d’emploi pour eux). A Juarez, les migrants se disent harcelés par la police municipale s’ils se rassemblent au centre-ville. « Ils nous volent constamment. Ils font des ‘points de contrôle’ au hasard, mais ceux-ci sont faits juste pour prendre nos téléphones portables et le peu d’argent que nous avons », a déclaré José Alfredo Alvarez, un migrant mexicain de Guanajuato en proie à la violence.

L’administration Biden combine sa politique d’asile plus restrictive avec de nouvelles incitations pour les migrants qui respectent les règles. Il est convenu de recevoir jusqu’à 30 000 personnes par mois du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba et d’Haïti si elles postulent via un processus connu sous le nom de libération conditionnelle. L’administration prévoit d’encourager les migrants à demander l’entrée par le biais de nouveaux bureaux au Guatemala, en Colombie et dans d’autres pays, ce qui offrirait également une possibilité de réinstallation au Canada et en Espagne.

Tonatiuh Guillen, ancien chef de l’agence mexicaine de l’immigration, a déclaré que le nouveau système pourrait réussir à persuader les migrants de renoncer au voyage à la frontière américaine. « Mais cela nécessite une volonté politique qu’il faudrait développer entre différents pays », a-t-il déclaré.

Il existe encore de nombreux jokers impliquant la politique. La première est de savoir si elle survivra aux contestations judiciaires. Jeudi, un juge fédéral de Floride, T. Kent Wetherell II, a temporairement empêché l’administration Biden de libérer certains migrants sans date d’audience, une tactique destinée à atténuer la surpopulation.

Samedi, Wetherell a rejeté une demande du ministère de la Justice de suspendre sa décision pendant que le processus d’appel plus long se déroule, qualifiant la pétition de « frivole à la limite ». Les responsables du ministère de la Justice devraient faire une demande d’urgence similaire auprès de la 11e Circuit Court of Appeals d’Atlanta.