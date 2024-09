Tito Jackson, membre du groupe pop bien-aimé Jackson 5, décède à 70 ans

Brian P. D. Hannon, Associated Press

















Tito Jackson, l’un des frères qui composaient le groupe pop Jackson 5, est décédé à l’âge de 70 ans.

Jackson était le troisième de neuf enfants, dont les superstars mondiales Michael et Janet, et faisait partie d’une famille de musiciens dont les chansons se sont vendues à des centaines de millions d’exemplaires.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons que notre père bien-aimé, Tito Jackson, membre du Rock & Roll Hall of Fame, n’est plus parmi nous. Nous sommes choqués, attristés et le cœur brisé. Notre père était un homme incroyable qui se souciait de tout le monde et de leur bien-être », ont déclaré ses fils TJ, Taj et Taryll Jackson dans un communiqué publié sur Instagram dimanche soir.

Les Jackson 5, l’un des derniers groupes majeurs issus de l’empire Motown de Berry Gordy, comprenaient les frères adolescents et préadolescents Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et le chanteur principal Michael. Gordy les a signés à la fin des années 1960, alors que la puissance de Motown s’effondrait et que les goûts passaient de la pop-soul lisse de l’âge d’or de Motown aux sons plus funky de Sly and the Family Stone.

« I Want You Back », le tube qui a fait la percée du groupe, s’inspire ouvertement de Sly and the Family Stone et se classe au sommet des charts en 1969. Les Jacksons suivent avec trois autres chansons n°1, « ABC », « The Love You Save » et « I’ll Be There », et atteignent également le top 5 avec « Mama’s Pearl » et « Never Can Say Goodbye ».

Certains ont appelé leur musique « bubblegum soul ».

Au milieu de la décennie, l’attrait des Jackson 5 s’est estompé et le groupe, à l’exception de Jermaine, a rejoint Epic et s’est rebaptisé The Jacksons. Parmi leurs derniers succès, citons « Enjoy Yourself », « Lovely One » et « Shake Your Body (Down to the Ground) ». Michael Jackson est devenu un artiste solo multi-platine dans les années 1980 et ses collaborations avec ses frères sont devenues rares après la sortie de l’album « Victory » en 1984.

Les Jackson 5 ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1997, présentés lors de la cérémonie par leur amie de longue date Diana Ross.

Parmi les réactions à ce décès, on trouve un message de la production de Broadway « MJ », à propos de Michael Jackson et de sa famille. Sur X, l’émission a qualifié Tito Jackson d’« icône de l’industrie musicale qui a inspiré des générations de chanteurs, musiciens et interprètes à travers le monde. Personne n’est plus inspiré que notre famille MJ ». Le message comprenait une photo de Tito Jackson assistant au spectacle.

Élevés à Gary, dans l’Indiana, les Jackson 5 ont été formés sous la direction de leur père, Joe Jackson, ouvrier métallurgiste et guitariste. Michael et sa sœur La Toya l’accusaient de comportement abusif. Toriano Adaryll « Tito » Jackson était le membre le moins entendu du groupe, travaillant comme choriste tout en jouant de la guitare.

Michael Jackson est décédé à l’âge de 50 ans le 25 juin 2009. S’adressant à l’Associated Press en décembre 2009, Tito Jackson a déclaré que la mort de son jeune frère avait rapproché la famille.

« Je dirais que cela nous a vraiment rapprochés. Reconnaître l’amour que nous éprouvons l’un pour l’autre alors que l’un de nous n’est pas là, quelle grande perte », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne serait personnellement « jamais en paix avec cela ».

« Il y a encore des moments où je n’arrive pas à y croire. Je pense donc que cela ne disparaîtra jamais », a-t-il déclaré.

En 2014, Jackson a déclaré que lui et ses frères ressentaient toujours l’absence de Michael Jackson dans leurs spectacles, qui se poursuivaient avec des tournées internationales.

« Je ne pense pas que nous nous habituerons un jour à jouer sans lui. Il nous manque énormément », a déclaré Jackson, notant que l’esprit de son frère « est avec nous lorsque nous jouons. Il nous donne beaucoup d’énergie positive et nous fait sourire. »

Quelques jours avant sa mort, Jackson avait publié un message sur sa page Facebook depuis l’Allemagne le 11 septembre, où il avait visité un mémorial à Michael Jackson avec ses frères.

« Avant notre concert à Munich, mes frères Jackie, Marlon et moi avons visité le magnifique mémorial dédié à notre frère bien-aimé, Michael Jackson. Nous sommes profondément reconnaissants pour cet endroit spécial qui honore non seulement sa mémoire mais aussi notre héritage commun. Merci de garder son esprit vivant », a écrit Jackson.

Jackson a été le dernier des neuf frères et sœurs à sortir un projet solo avec son premier album, « Tito Time », en 2016. Il a sorti une chanson en 2017, « One Way Street », et a déclaré à l’AP en 2019 qu’il travaillait sur un deuxième album.

Jackson a déclaré qu’il avait volontairement évité de poursuivre une carrière solo car il voulait se concentrer sur l’éducation de ses trois fils, qui ont formé leur propre groupe de musique, 3T. Le site Web de Jackson propose un lien vers un single avec 3T et Stevie Wonder intitulé « Love One Another ».

Plus tôt cette année, Jackson s’est installé dans une maison à Claremore, dans l’Oklahoma, près de Tulsa, a rapporté le Tulsa World. « J’ai toujours voulu m’éloigner de la côte ouest et vivre quelque part avec de nouvelles personnes et une nouvelle culture », a déclaré Jackson selon le journal. « La Californie est… différente. »

Jackson avait des liens avec la région : son oncle, Samuel Jackson, avait ouvert la Jackson Undertaking Co. à Tulsa en 1917, et lorsque celle-ci a brûlé pendant le massacre racial de Tulsa en 1921, Samuel Jackson a été embauché par une maison funéraire appartenant à des Blancs pour embaumer les corps des résidents noirs qui avaient été tués, a rapporté le journal. Il a ensuite reconstruit sa propre entreprise.

Jackson laisse également derrière lui ses frères Jermaine, Randy, Marlon et Jackie, ses sœurs Janet, Rebbie et La Toya, ainsi que leur mère, Katherine. Leur père est décédé en 2018.

La mort de Jackson a été rapportée pour la première fois par Entertainment Tonight.