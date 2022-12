Tite se retire en tant qu’entraîneur du Brésil après une sortie “douloureuse”

Tite a confirmé que c’était la “fin d’un cycle” pour lui en tant qu’entraîneur du Brésil après que les favoris ont été éliminés de la Coupe du monde en quarts de finale aux tirs au but par la Croatie vendredi.

Le joueur de 61 ans, aux commandes depuis 2016, n’avait auparavant pas caché qu’il quitterait le poste après le tournoi au Qatar, quel que soit le résultat.

“C’est une défaite douloureuse mais j’y vais en paix. C’est la fin d’un cycle”, a-t-il déclaré aux journalistes après la sortie spectaculaire du Brésil de la compétition au stade Education City de Doha.

« Je l’ai déjà dit il y a un an et demi. Je ne suis pas venu ici pour gagner, puis me retourner et dire que j’allais rester. Les gens qui me connaissent le savent.”

Après 90 minutes sans but, le Brésil a pris les devants grâce à Neymar à mi-chemin de la prolongation, mais Bruno Petkovic a égalisé pour la Croatie à la 117e minute.

Cela signifiait des pénalités, et le premier coup de pied de Rodrygo pour le Brésil a été sauvé par l’homme du match croate Dominik Livakovic.

Alors que la Croatie a marqué quatre pénalités, Marquinhos a dû se convertir lorsqu’il s’est engagé pour le Brésil, pour ensuite frapper le poteau.

Tite avait déjà supervisé une sortie en quart de finale aux mains de la Belgique lors de la dernière Coupe du monde en Russie il y a quatre ans.

Entre les deux, le Brésil a remporté la Copa America à domicile en 2019, mais a ensuite perdu la finale de ce tournoi en tant qu’hôte de l’Argentine l’année dernière.

La Confédération brésilienne de football a précédemment déclaré qu’elle ne choisirait pas son prochain entraîneur avant janvier.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer son temps en charge, Tite a déclaré: «Avec le temps, je pourrai mieux répondre.

“Je ne suis pas en mesure maintenant d’évaluer tout le travail que nous avons fait, mais avec le temps, vous pourrez faire cette évaluation.

“Je n’ai pas la capacité de le faire maintenant après que nous ayons été éliminés.”

Pendant ce temps, on a demandé à Tite pourquoi Neymar n’avait pas pris le quatrième penalty du Brésil au lieu de Marquinhos alors qu’ils devaient marquer juste pour rester en vie lors de la fusillade.

“Parce qu’il tire le cinquième et décisif penalty”, a-t-il expliqué.

“Le joueur avec le plus de qualité et la bonne mentalité intervient quand il y a le plus de pression.”

Neymar n’a jamais eu la chance de tirer un penalty, ayant auparavant égalé le record de Pelé de 77 buts pour l’équipe brésilienne.

C’est seulement la deuxième fois que le Brésil perd une séance de tirs au but en Coupe du monde, après avoir été battu par la France de la même manière en quart de finale du tournoi de 1986 au Mexique.

“Quand vous menez 1-0 en prolongation et que vous concédez l’égalisation 13 minutes après le début de la deuxième mi-temps, c’est difficile”, a déclaré Tite à propos de l’état d’esprit de son équipe avant la fusillade.

“C’est difficile de rester fort mentalement dans une situation comme celle-là.”

