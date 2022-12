Tite démissionne du Brésil après une sortie choc de la Coupe du monde

Tite, qui a entraîné le Brésil pendant six ans depuis 2016, a démissionné de son poste après la défaite de la Seleção face à la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde.

Le Brésil n’a perdu qu’aux tirs au but face au finaliste de 2018 aux tirs au but. En fait, l’équipe de Tite était en tête avec seulement cinq minutes à jouer dans le temps supplémentaire. Cependant, cela marque la deuxième sortie du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde sous la direction de Tite. En 2018, le Brésil a perdu face à une solide équipe belge qui finirait troisième.

Le point culminant sous l’apparence de Tite a été de remporter la Copa America 2019. Pourtant, les événements les plus mémorables sont les défaites en quarts de finale face à deux équipes européennes. Bien sûr, les luttes contre l’opposition européenne pour le Brésil remontent à avant Tite. La défaite contre la Croatie représente la cinquième défaite consécutive face à une opposition européenne lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Lors de sa démission, Tite a déclaré qu’il voulait obtenir un cycle complet de Coupe du monde avec le Brésil. “C’est très difficile”, a déclaré Tite aux journalistes après le match.

“Le cycle s’est terminé et je l’ai dit il y a un an et demi. J’avais besoin d’avoir le cycle complet et maintenant j’ai le cycle complet et j’ai suivi les moments.

Le Brésil a été fort dans la majorité des matchs sous Tite. Non seulement l’équipe Canary Yellow était clairement la favorite pour remporter la compétition, mais elle a également amassé 61 victoires dans 81 entraîneurs sous la direction de Tite.

Lors des éliminatoires de la Coupe du monde, par exemple, le Brésil a remporté 14 matchs sur 17. Il a fait match nul les trois autres matchs pour un record invaincu dans une place de qualification difficile.

Tite a mentionné qu’il se retirerait après ce tournoi, peu importe ce qui se passerait avec le Brésil. Pourtant, Neymar et ses coéquipiers voulaient donner à Tite plus de jeux en charge.

PHOTO : IMAGO / Xinhua