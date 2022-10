Titanic Survivor révèle le moment exact où il a échappé à la mort

Lorsque le navire le plus opulent de l’époque a été étiqueté « insubmersible », il a capturé la fascination du monde. Cependant, quatre jours après le début de son voyage inaugural, le Titanic a heurté un iceberg et en un peu moins de 3 heures, il était sur le fond de l’océan. Dans une interview de 1979 avec la BBC, un survivant du Titanic a partagé son expérience de l’événement traumatisant et comment cela a continué à l’affecter des années plus tard. Il se souvient du moment où il a été suspendu à bord dans l’eau glaciale et comment il a miraculeusement trompé la mort. Découvrez le clip ici:

Frank W Prentice était à bord du paquebot britannique RMS Titanic de la White Star Line dans le cadre du bureau du commissaire. C’était là que les passagers de première classe pouvaient acheter des billets pour certaines attractions du navire. Lors de son voyage inaugural de Southampton à New York, le navire géant a heurté un iceberg au milieu de l’océan Atlantique Nord le 15 avril 1912.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés d’entendre un récit à la première personne de cette tragédie. Ils ne pouvaient pas imaginer les horreurs que Prentice avait vécues et comment elles avaient façonné le reste de sa vie. Un utilisateur de Facebook a écrit : « Quel merveilleux gentleman. Un souvenir incroyable de ce qui a dû être une expérience vraiment horrible pour toutes les personnes concernées. Incroyable histoire racontée avec tant de grâce et de précision toutes ces années plus tard. Cela a fait ma journée, merci de partager cette belle histoire.

Un autre commentaire a parlé de la façon dont un survivant doit vivre avec la culpabilité. Cet utilisateur a déclaré: «Quel récit incroyable de cette nuit fatidique. Cela a dû être horrible d’être témoin de première main. Ce monsieur le dit si gracieusement, dans sa voix et dans son langage corporel, il est très mal à l’aise de le rappeler car il le revoit avec l’œil de son esprit. Ce monsieur a dû vivre chaque jour avec la culpabilité du survivant.

« La culpabilité d’avoir entendu les cris, puis le silence de ceux qui n’ont pas eu autant de chance ont dû hanter les survivants pour le reste de leur vie. Très tragique », a commenté un troisième utilisateur.

Le Titanic avait environ 2 200 passagers et membres d’équipage à bord. Quelque 1 500 personnes sont mortes lorsque le navire a coulé, ce qui en fait l’une des horribles tragédies de l’histoire moderne.

