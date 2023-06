Titanic Sub Stepson partage Travis Barker présumé DM – Hollywood Life

Crédit d’image : Adela Loconte/Shutterstock

Brian Szasz revendiqué Travis Barker lui a envoyé un message direct de soutien lors de la mission de sauvetage du submersible Titan, dont les passagers comprenaient le beau-père milliardaire de Brian Hamish Harding. Après être entré dans l’eau chaude pour avoir partagé une photo de lui-même supprimée depuis lors d’un concert de Blink-182 alors que les sauveteurs recherchaient le sous-marin, Brian s’est rendu sur ses histoires Instagram jeudi, le jour même où l’équipage du Titan a été présumé mort à la suite d’une « implosion catastrophique ». », et a partagé une capture d’écran de ce qui semblait être un message direct de Travis, disant : « Je prie pour vous et votre famille.

Brian aurait répondu: « Merci. Je serai au spectacle Sd ce soir » et a tagué Travis dans la prétendue capture d’écran, ajoutant : « Merci pour l’amour fam ! Le prétendu DM peut être vu icivia HE. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Travis pour obtenir des commentaires car nous ne pouvons pas confirmer la légitimité du prétendu message direct.

Lundi, Brian est devenu un phare de la haine en ligne pour avoir publié des articles sur la participation à un concert de Blink-182 le jour même où son beau-père et l’équipage du Titan ont été portés disparus. Même Cardi B est intervenu, provoquant une brève querelle entre le rappeur « Bodak Yellow » et le jeune technicien audio.

« Les gens sont comme, ‘Eh bien, qu’est-ce qu’il est censé faire? Être triste à la maison ? Est-il censé aller chercher par lui-même ? Oui », a déclaré Cardi dans un vidéo sur ses histoires Instagram. « Tu es censé être triste à la maison », a-t-elle ajouté. « Tu es censé pleurer pour moi. Vous êtes censé être juste à côté du téléphone en attendant d’entendre des mises à jour sur moi. Brian a riposté, qualifiant Cardi B de « célébrité trash POS ».

Dans la même vidéo postée par Brian, il a défendu son concert. « J’étais assis ici hier à regarder les nouvelles pendant deux jours d’affilée. Je vais à un spectacle de Blink-182 parce que j’ai un billet. Ce n’était pas comme si je m’amusais beaucoup, ce n’était pas comme si je célébrais un bon moment. Il a ajouté : « Le sous-marin est coincé sur ce putain de Titanic. Je ne peux rien faire du tout pour la situation.

Hamish a disparu avec quatre autres personnes alors qu’il plongeait dans les profondeurs de l’Atlantique Nord dans un submersible de la taille d’une camionnette pour explorer l’épave du Titanic le 18 juin. Après des jours de recherche, la Garde côtière américaine a annoncé jeudi qu’un champ de débris avait été trouvé à 1 600 pieds de l’épave du Titanic était les restes du submersible, qui avait subi une implosion.

Contre-amiral John Mauger, le commandant des garde-côtes américains à la tête des recherches, a déclaré lors d’une conférence de presse que la récupération des corps prendra un certain temps en raison de « l’environnement impitoyable là-bas au fond de la mer ». Un porte-parole d’OceanGate Expeditions, l’opérateur des Titans, a également déclaré dans un communiqué: « Nous pensons maintenant que notre PDG Ruée vers Stockton, Shahzada Dawood et son fils Suleman DawoodHamish Harding et Paul-Henri Nargeoletont malheureusement été perdus.

