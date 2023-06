Titanic : Que reste-t-il à voir de l’épave la plus célèbre du monde ? | Nouvelles du monde

Plus de 111 ans après son naufrage, le Titanic reste l’une des épaves les plus célèbres au monde et une source d’énormes intrigues.

Le navire ayant longtemps été jugé trop fragile pour remonter à la surface, le seul espoir que les chercheurs et les explorateurs ont eu de voir ce qui reste est de se diriger sous l’eau.

Cela faisait déjà plus de 70 ans que le Titanesque est entré en collision avec un iceberg lors de son voyage inaugural lorsqu’il a finalement été découvert au large de Terre-Neuve, au Canada, en 1985.

Plus de 1 500 personnes ont été tuées, avec seulement 705 survivants.

Que restait-il lorsque le Titanic a été retrouvé ?

L’épave a été retrouvée par une expédition franco-américaine.

Le navire avait été divisé en deux morceaux distants d’environ 2 600 pieds, la poupe (l’arrière de la coque) restant largement méconnaissable mais la proue (l’avant) remarquablement intacte.

Image:

Photo : Expéditions OceanGate





Image:

Photo : Expéditions OceanGate





Des images incroyables du site montrant la proue du Titanic, une hélice, la fenêtre de la cabine d’un officier et même plusieurs marmites et des dizaines d’assiettes à dîner ont fait la une des journaux du monde entier à l’époque.

Il a lancé une vague d’expéditions vers l’épave, y compris d’autres projets de recherche et des voyages célèbres du réalisateur James Cameron pour obtenir des images de son blockbuster de 1997 basé sur la tragédie.

La proue s’est inondée lentement et plus doucement que la poupe et s’est avérée plus facile à traverser. Les explorateurs ont été à l’intérieur des toilettes et des salles de bains, et vous pouvez regarder des images en ligne depuis l’intérieur d’une salle de réception et d’une salle à manger.

Les salles du personnel et les soutes ont également été explorées, bien que certaines des parties les plus emblématiques de l’intérieur de la proue, y compris le grand escalier, aient été détruites lors du naufrage du Titanic.

Quelques objets récupérés au fil des ans ont vendu aux enchèresincluant un menu déjeuner enregistré par un passager de première classe qui a rapporté 88 000 $ (58 000 £) en 2015kits de rasage, jouets pour enfants et pipes à tabac.

Image:

La baignoire du capitaine a été retrouvée mais a depuis disparu. Photo de fichier : AP





Que peut-on voir maintenant ?

Depuis 2021, OceanGate – l’exploitant d’un submersible disparu en exploration du site – propose des missions commerciales, avec des billets coûtant 250 000 $ (195 000 £) pour un voyage de huit jours.

L’année dernière, la société a publié de nouvelles images montrant la proue du navire, l’ancre bâbord, la coque et la chaîne d’ancre.

Il a déclaré avoir remarqué certaines différences au niveau de l’épave par rapport à ses visites précédentes, car les profondeurs de 12 500 pieds de l’Atlantique Nord continuent d’exercer une pression immense sur ce qui reste.

Parallèlement aux courants marins profonds eux-mêmes, les scientifiques ont déclaré que le navire succombait à des bactéries mangeuses de métaux appelées halomonas titanicae, avec plus de trous se propageant à travers l’épave.

D’autres espèces marines appellent également maintenant la zone de l’épave et des rustiques pendent de la coque.

Depuis qu’ils ont été retrouvés, le mât avant, le nid de pie, le pont de caca et la baignoire du capitaine ont été détruits ou ont disparu – et on craint que l’arc emblématique ne suive bientôt.

Image:

Un scan numérique du Titanic révèle sa poupe tordue. Photo : Atlantic Productions/Magellan





Image:

Photo : Atlantic Productions/Magellan





Combien de temps reste l’épave ?

Alors que l’épave est protégée par le programme du patrimoine de l’UNESCO des Nations Unies et un accord entre le Royaume-Uni et les États-Unisles scientifiques s’inquiètent depuis longtemps du fait que trop d’expéditions risquent d’accélérer la décomposition du Titanic.

OceanGate a déclaré que la détérioration du navire rend leurs expéditions d’autant plus importantes, afin que ceux qui visitent l’épave puissent la voir avant qu’elle ne se désintègre et que les chercheurs puissent essayer de percer plus de secrets sur la catastrophe.

Les missions de l’entreprise sont « menées avec respect » et respectent les directives de l’UNESCO, précise-t-elle sur son site internet.

Des experts ont suggéré que le Titanic pourrait ne plus être explorable dans les 10 à 15 prochaines années.

Les chercheurs se sont préparés à l’inévitable en créer un jumeau numérique du Titanicqui recrée le navire avec des détails inédits.

L’expert du Titanic, Parks Stephenson, a déclaré que c’était « le début d’un nouveau chapitre » pour l’exploration et la recherche sur le Titanic.