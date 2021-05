«Titanic» est mon film préféré. Là, je l’ai dit.

Il y a un an, je suis allé à un rendez-vous et le gars m’a demandé quel était mon film préféré. Une question simple, mais j’ai balbutié. Son front se plissa. « Votre profil ne dit-il pas que vous aimez les citations de films? »

Je ne voulais pas révéler la vérité – pas si tôt, du moins – alors je me suis caché derrière la collection Criterion («’La Strada», «Rebecca», etc. »). Puis une scène a éclaté dans ma tête – une houle de musique, un énorme chapeau: «Tu peux être blasé à propos de certaines choses, Rose, mais pas à propos du Titanic!

Le cœur d’une femme est un océan profond de secrets; mon secret est que j’aime «Titanic». Cela est vrai depuis que j’ai 10 ans dans un théâtre sombre, pleurant de manière incontrôlable sur les genoux de ma mère. Comme les enfants à l’écran faisant leurs adieux au bateau à vapeur condamné, je m’émerveillais de la grandeur de ce qui se passait devant mes yeux: une leçon d’histoire passionnante et une romance dévastatrice entre une passagère de première classe nommée Rose (Kate Winslet) et un dreamboat sous le pont. nommé Jack (Leonardo DiCaprio). Jusque-là, mon régime culturel était composé de chansons de Rodgers et Hammerstein et du canon de Disney. «Titanic» – ravi, tragique, réel – était un réveil. En un peu plus de trois heures, le film a coloré toutes mes notions de la vie d’adulte: l’amour, la perte, la lutte des femmes, le lien indéfectible d’un quatuor à cordes.

Dans l’esprit de mon enfant, «Titanic» était incroyablement vaste: c’était comme si le film englobait toute la gamme mystérieuse de la vie humaine. C’était, sans équivoque, l’expérience la plus puissante que j’aie jamais eue avec une œuvre d’art – mais j’avais 10 ans. Je ne pouvais pas comprendre pleinement ce sentiment de transcendance, alors j’ai juste continué à regarder. J’ai vu le film trois fois lors de sa sortie en 1997. L’année suivante, quand il est sorti sur VHS – une grosse brique d’un coffret, soigneusement divisé en deux actes de joyeux et de triste – je suis régulièrement apparu dans le pré-iceberg bande à savourer avec ma collation après l’école. J’ai commencé à me fixer sur des traits improbables du film, me délectant du dialogue banal de ses personnages auxiliaires: les barbes grises désemparées («Freud? Qui est-il? Est-il un passager?»); la poésie du pont («Emmenez-la en mer, monsieur Murdoch. Allongons ses jambes»); le snobisme de la mère de Rose («Les canots de sauvetage seront-ils assis selon la classe? J’espère qu’ils ne sont pas trop de monde»).