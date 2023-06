Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le blockbuster de 1997Titanesque reviendra sur Netflix en juillet – quelques semaines seulement après une expédition vouée à l’échec vers le lieu de repos du paquebot au fond de l’océan.

Le film, mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, revient sur la plateforme de streaming le 1er juillet, selon HuffPostainsi que près de 100 autres titres.

L’indépendant n’a pas pu confirmer ce rapport de manière indépendante et a contacté Netflix pour obtenir des commentaires.

Cinq membres d’équipage ont été tués sur le submersible Titan d’Oceangate Expedition alors qu’il voyageait à 12,00 pieds dans l’océan Atlantique pour voir l’épave du Titanic.

On ne sait pas si la décision d’ajouter Titanic a été prise avant ou après la tragédie du submersible Titan cette semaine, mais certains sur les réseaux sociaux ont suggéré Netflix “aurait pu choisir un meilleur moment” et a laissé entendre que l’entreprise était profitant de la tragédie pour augmenter les chiffres d’audience.

D’autres ont déclaré que le service de streaming pourrait simplement répondre aux demandes des téléspectateurs.

Le film, qui suit la romance fictive entre un aristocrate et un artiste à bord du Titanic, est déjà disponible sur Paramount+ et Amazon Prime.

La semaine dernière, le réalisateur du Titanic, James Cameron, qui prétend avoir passé plus de temps à l’intérieur du Titanic que son capitaine, a déclaré ABC Nouvelles que la tragédie du Titan était évitable.

Le submersible, exploité par OceanGate Expeditions, était en route vers l’épave du Titanic lorsqu’il a perdu la communication avec son navire de surface à peine une heure et 45 minutes après le début de sa descente. La Garde côtière a annoncé jeudi 22 juin que des débris du sous-marin se trouvaient à environ 12 500 pieds sous l’eau.

À bord du bateau se trouvaient le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, le plongeur français Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils adolescent Suleman Dawood.

« Je suis frappé par la similitude de la catastrophe du Titanic elle-même, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et pourtant, il a filé à pleine vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune, et de nombreuses personnes sont mortes comme un résultat », a déclaré M. Cameron à ABC, critiquant les problèmes de sécurité avec le Titan.

« Et qu’une tragédie très similaire, où les avertissements sont restés lettre morte, se déroule exactement sur le même site, avec toutes les plongées qui se déroulent dans le monde entier, je pense que c’est juste étonnant, c’est vraiment surréaliste. »

Il est depuis apparu que le submersible reposait sur une conception comportant des composants clés en fibre de carbone, qui, selon les experts, n’a pas été prouvée comme un matériau fiable pour une utilisation en haute mer.

« L’innovation est une chose merveilleuse », a déclaré Bart Kemper, ingénieur en mécanique de la Marine Technology Society, à NBC News. « Mais tout ce qui est nouveau et non essayé introduit de l’incertitude, et l’incertitude est un risque. »

Un procès intenté par un ancien employé d’OceanGate en 2018 et obtenu par La Nouvelle République a également répertorié des «défauts visibles» du navire qui auraient été ignorés par la haute direction. Des experts en sous-marins avaient également signé une lettre exprimant une « préoccupation unanime » concernant la décision de la société de ne pas demander d’évaluation et d’essais extérieurs avant de faire descendre des passagers sur le Titanic.

L’indépendant a contacté OceanGate pour commenter les allégations.

Un article de 2019 sur le site Web d’OceanGate indiquait que le Titan n’était pas classé par les principales opérations maritimes car ces certifications « ne garantissent pas que les opérateurs respectent les procédures d’exploitation et les processus de prise de décision appropriés – deux domaines qui sont beaucoup plus importants pour atténuer les risques en mer, » selon CNN.

Suite à l’incident tragique, la compagnie a publié une déclaration pleurant la mort des cinq passagers.

Le submersible Titan d’OceanGate Expeditions qui a implosé, tuant les cinq passagers (Expéditions OceanGate)

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », indique le communiqué.

«Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient.

Des enquêtes multi-agences sur l’implosion catastrophique sont actuellement en cours, ont déclaré les autorités canadiennes et américaines.

Les responsables canadiens ont révélé samedi que l’audio et les commandes entre le Titan et son vaisseau-mère Polar Prince seront analysés dans le cadre de leur sonde.

La présidente du Bureau de la sécurité des transports du Canada, Kathy Fox, a déclaré que l’équipage avait été interrogé pour « recueillir des informations de l’enregistreur de données de voyage du navire et d’autres systèmes du navire qui contiennent des informations utiles », selon CNN.