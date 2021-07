New Delhi : Au Festival de Cannes 2021 samedi, le président du jury Spike Lee a sauté le pas en annonçant le lauréat de la Palme d’Or « Titane » avant tout autre prix. Alors que Caleb Landry Jones a remporté le prix du meilleur acteur, la star norvégienne Renate Reinsve a remporté le prix de la meilleure actrice.

Selon Variety, avec ‘Titane’, la réalisatrice française Julia Ducournau a livré une histoire d’horreur radicale d’une jeune tueuse qui a des relations sexuelles avec des voitures après avoir survécu à un accident d’enfance.

Le film a fait de Ducournau la deuxième femme cinéaste à remporter le plus grand honneur du festival en 74 ans d’histoire, et bien que cette grande victoire ait été gaffée par Lee, elle n’est pas venue sur scène pour accepter le prix jusqu’à son annonce officielle au fin de la cérémonie. Il s’avère que le bordereau du run-of-show a été la première de nombreuses surprises, qui ont ensuite inclus deux cravates.

En acceptant son prix, Ducournau a décrit avoir regardé les prix de Cannes chaque année quand elle était enfant. Elle a dit : « À ce moment-là, j’étais sûre que tous les films récompensés devaient être parfaits car ils étaient sur scène. Et ce soir, je suis sur cette même scène, mais je sais que mon film n’est pas parfait — mais pense qu’aucun film n’est parfait aux yeux de celui qui l’a fait. On pourrait même dire que le mien est monstrueux.

Plus tôt dans la nuit, le jury a honoré « Nitram », le portrait non conventionnel d’un massacre. Le premier gagnant à accepter un prix était la star de ce film, Caleb Landry Jones, qui semblait si nerveuse sur le podium qu’elle a refusé de prononcer un discours, de peur qu’il ne vomisse. Jones a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance époustouflante en tant qu’auteur du massacre australien de Port Arthur.

Les honneurs de la meilleure actrice sont allés à la comédienne norvégienne Renate Reinsve pour son tour lumineux dans ‘La pire personne du monde’, sur une jeune femme qui se juge durement parce qu’elle n’arrive pas à décider entre amants, carrière et si elle veut fonder une famille.

Leos Carax a remporté le prix du meilleur réalisateur pour « Annette », une comédie musicale tragique sur un couple de célébrités (joué par Adam Driver et Marion Cotillard) dont les carrières conflictuelles créent des ruptures dans leur relation.

Le réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi a reçu le prix du meilleur scénario pour son adaptation de trois heures de « Drive My Car » de Haruki Murakami, qui trouve de nouvelles profondeurs dans la nouvelle de 40 pages de l’auteur.

Dans une autre égalité, des prix spéciaux du jury ont été décernés à Nadav Lapid ‘Ahed’s Knee’ et ‘Memoria’ d’Apichatpong Weerasethakul.

La présidente du jury Lee a présidé un groupe majoritairement féminin qui comprenait l’acteur-réalisateur franco-sénégalais Mati Diop, l’acteur-réalisateur américain Maggie Gyllenhaal, la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, l’acteur-réalisateur français Melanie Laurent, le réalisateur brésilien Kleber Mendonca Filho, l’acteur français Tahar Rahim , l’acteur sud-coréen Song Kang-ho et la chanteuse française culte Mylene Farmer.

Le prestigieux prix du premier long métrage de Cannes, la Caméra d’Or, a été décerné à « Murina » d’Antoneta Alamat Kusijanovic, une histoire croate de passage à l’âge adulte sur une jeune femme négociant son attirance pour un étranger qui arrive sur son île lointaine. Sélectionné par un jury spécial présidé par Mélanie Thierry parmi 31 premiers longs métrages dans toutes les sections du festival, la découverte de la Quinzaine des réalisateurs a été produite par Martin Scorsese.

Ci-dessous la liste complète des gagnants:

Compétition

Palme d’or : « Titane »

Grand Prix — ÉGALITÉ : Asghar Farhadi, ‘A Hero’ et ‘Compartment No. 6’ de Juho Kuosmanen

Réalisateur : Leos Carax, ‘Annette’

Acteur : Caleb Landry Jones, ‘Nitram’

Actrice : Renate Reinsve, « La pire personne du monde »

Prix ​​du jury — Égalité : « Ahed’s Knee » de Nadav Lapid et « Memoria » d’Apichatpong Weerasethakul

Scénario : Ryusuke Hamaguchi, « Conduis ma voiture »

Autres prix

Caméra d’Or : ‘Murina’, Antoneta Alamat Kusijanovic

Palme d’or du court métrage : « Tous les corbeaux du monde », Tang Yi

Mention Spéciale Courts Métrages : ‘August Sky’, Jasmin Tenucci

Prix ​​du documentaire Golden Eye : « Une nuit sans rien savoir », Payal Kapadia

Queer Palm : « La division »

Un certain regard

Prix ​​Un Certain Regard : « Desserrer les poings », Kira Kovalenko

Prix ​​du jury : « La grande liberté », Sebastian Meise

Prix ​​pour l’interprétation d’ensemble : ‘Bonne Mere’, Hafsia Herzi

Prix ​​du courage : ‘La Civil’, Teodora Ana Mihai

Prix ​​de l’originalité : ‘Agneau’, Valdimar Johannsson

Mention spéciale : « Prières pour les volés », Tatiana Huezo

Fortnite des réalisateurs

Label Europa Cinemas : ‘A Chiara’, Jonas Carpignano

Prix ​​de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques : ‘Magnetic Beats’, Vincent Mael Cardona

Semaine de la critique

Grand Prix Nespresso : ‘Plumes’, Omar El Zohairy

Prix ​​de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques : Elie Grappe et Raphaelle Desplechin, ‘Olga’

Prix ​​Fondation GAN pour la distribution : Elie Grappe et Raphaelle Desplechin, « Zero Fucks Given »

Prix ​​de l’étoile montante de la Fondation Louis Roederer : Sandra Melissa Torres, « Amparo »

Cinéfondation

Premier prix : ‘L’enfant salamandre’, Theo Degen

Deuxième prix : ‘Salamandre’, Yoon Daewoon

Troisième prix — Égalité : ‘Love Stories on the Move’, Carina-Gabriela Dasoveanu et ‘Cantareira’, Rodrigo Ribeyro

Il s’agissait du premier festival de cinéma à grande échelle à avoir lieu depuis le début de la pandémie. L’événement cannois de l’année dernière a été annulé. Le dernier film à remporter la Palme d’or était « Parasite » de Bong Joon Ho en 2019, qui a ensuite balayé le circuit des récompenses et remporté le prix du meilleur film aux Oscars 2020.