Titane : Qui joue dans un film et de quoi s’agit-il ?

Les fans d’HORREUR ont été convenablement choqués par le nouveau drame Titane, qui est considéré comme l’un des films les plus controversés de l’année.

Le nouveau film comprend un barrage de sexe, de violence et de musique battante et a déjà provoqué une frénésie au Festival de Cannes. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui joue dans Titane ?

Titane est réalisé par la réalisatrice Julia Ducournau et présente une distribution talentueuse de sa France natale.

Agathe Rousselle

La nouvelle venue Agathe Rouselle est une star du film et joue le personnage principal Alexia.

Selon IMdb, elle n’a déjà joué que dans un court métrage nommé Loving – réalisé par Thibaut Buccellato.

S’adressant à Vouge avant la libération de Titane, elle a déclaré: « J’ai donné mon corps à Julia Ducournau, je lui ai fait confiance aveuglément. »

Vincent Lindon

Vincent Lindon est un acteur français originaire de Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, France.

Il est surtout connu pour ses rôles dans Anything for Her (2008) et dans The Measure of a Man (2015).

Son interprétation dans ce dernier lui a valu le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes 2015 et les César un an plus tard.

Garance Marillier

Garance Marillier est une actrice française de 23 ans originaire de Paris, France.

Depuis ses débuts d’actrice en 2011, elle est apparue dans un certain nombre de films de la réalisatrice Julia Ducournau, y compris son rôle principal dans le drame d’horreur de 2016 Raw.

Le film raconte l’histoire d’un étudiant en médecine vétérinaire qui prend goût à la chair humaine.

De quoi parle Titane ?

Titane raconte l’histoire du personnage principal Alexia qui a une plaque de titane dans son crâne acquise dans un accident de voiture alors qu’elle était jeune.

Portant une énorme cicatrice sur le côté de la tête, elle travaille comme mécanicien hypersexualisé qui a des relations sexuelles controversées avec des voitures.

Au fur et à mesure que le film avance, il s’avère qu’elle est une tueuse meurtrière qui prend apparemment la vie de ses victimes sans soins.

Alors qu’elle s’occupe de ses crimes et de son identité, elle prétend plus tard être un garçon et le fils d’un pompier bien qu’elle soit enceinte d’une Cadillac vintage.





Titane a-t-il remporté des prix ?

Malgré son contenu controversé, Titane a remporté le premier prix au Festival de Cannes 2021.

En conséquence, Julie Ducournau n’est devenue que la deuxième femme à remporter le prix du film – considéré comme l’un des films les plus fous, les plus sexy et les plus violents jamais présentés au festival de Cannes.

L’annonce a été révélée tôt lors de la cérémonie de clôture dans une erreur embarrassante du président du jury Spike Lee.

Lee, le premier homme noir à diriger le jury, a lu le gagnant au tout début de la section des prix, plutôt que de présenter le premier prix de la soirée pour le meilleur acteur.