Titan submersible : James Cameron revient sur ses plongées sur le Titanic

» implosion catastrophique. »

S’adressant à Reuters dans une interview jeudi, le jour où un responsable des garde-côtes a confirmé la nouvelle, Cameron a déclaré qu’il savait que l’histoire se terminerait par une tragédie.

« Pour qu’ils perdent la communication et le suivi en même temps… le sous-marin avait disparu, il n’y avait aucun doute dans mon esprit », a-t-il déclaré. « Pendant des jours, j’ai essayé d’exécuter d’autres scénarios qui pourraient en tenir compte (mais) je n’ai rien trouvé. »

Cameron, connu pour avoir réalisé des films hollywoodiens à succès, est également un explorateur passionné avec 72 plongées submersibles sous son nom. Faisant partie de la communauté des aventuriers des grands fonds, Cameron a également exploré la fosse des Mariannes dans un submersible construit sur mesure qu’il a co-conçu.

Dimanche après-midi, le Titan, détenu et exploité par OceanGate Expeditions, a été signalé à la Garde côtière américaine comme porté disparu lorsque le navire-mère a perdu le contact avec le navire.

Cinq personnes étaient à bord et sont maintenant présumées mortes par les autorités.

Le Titan se dirigeait vers l’épave du Titanic de 1912, un site à environ 600 kilomètres au large de Terre-Neuve et que Cameron a visité 33 fois.

« Ce n’est pas perdu pour moi en tant que personne qui a étudié la signification de Titanic, c’est une plus grande signification pour nous, historiquement et sociétalement », a déclaré Cameron.

Le Titanic a traversé l’océan Atlantique Nord le 14 avril 1912, naviguant sous un ciel dégagé. Le capitaine du navire a été averti des icebergs dans la région, ce qui, selon Cameron, a été ignoré.

« Ce navire (Titanic) se trouve au fond de l’océan, non pas à cause de la nature de son acier ou de la nature de ses compartiments, mais simplement à cause d’un mauvais sens marin », a-t-il déclaré.

Cameron dit qu’il y a des similitudes entre le Titan et le Titanic parce que les deux ont reçu des avertissements.

La construction du submersible Titan avait été critiquée par des membres de la communauté en 2018 et plus tard, lors de la perquisition, d’autres experts ont commenté ses matériaux de construction « inhabituels » et sa fenêtre vulnérable.

Selon OceanGate, le Titan était fait de fibre de carbone et de titane et mesurait 6,7 mètres de long. Il pesait 9 525 kilogrammes et pouvait atteindre une profondeur de 4 000 mètres.

« Je n’ai jamais cru en cette technologie de fibre de carbone enroulée… Je pensais que c’était une idée horrible. J’aurais aimé en parler », a déclaré Cameron. « Mais j’ai supposé que quelqu’un était plus intelligent que moi parce que je n’avais jamais expérimenté cette technologie, mais ça sonnait juste mal à première vue. »

Cameron a déclaré que les submersibles sont généralement en acier, en titane, en céramique et en acrylique, découpés dans un seul gros morceau avec moins de zones pour les coutures.

« Vous ne pouvez pas faire cela avec un matériau composite car ce sont des matériaux trop dissemblables mélangés ensemble », a déclaré Cameron à propos du mélange de fibre de carbone et de titane. « Ainsi, nous (la communauté submersible) savions tous que le danger était le délaminage, une défaillance progressive dans le temps avec des infiltrations d’eau microscopiques et la fatigue (des matériaux). »



Pour visionner une partie de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.