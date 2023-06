Titan sub implosion: les amis de l’université rendent hommage à une «personne généreuse et gentille» | Nouvelles du monde

Les amis universitaires du jeune homme de 19 ans qui a été tué dans l’implosion du Titan ont rendu hommage à cette « personne incroyablement généreuse et gentille ».

Les cinq amis de Suleman Dawood, qui ont fréquenté l’Université de Strathclyde avec lui et ne voulaient donner que leurs prénoms, l’ont décrit comme un ami solidaire et empathique.

Isaac a déclaré: « Suleman n’était pas seulement une personne incroyablement généreuse et gentille au sens conventionnel du terme, il avait également une capacité remarquable à donner de son temps et de l’empathie.

« Suleman incarnait tout d’une véritable amitié, il a toujours montré une véritable préoccupation pour moi et mes amis, et était toujours là pour apporter son soutien.

« Sa présence dans ma vie était un rappel réconfortant que quelqu’un se souciait vraiment de moi et serait là avec moi à travers n’importe quoi.

« Le monde a perdu une personne si merveilleuse et mon amour va à la famille Dawood. »

Pendant ce temps, Calum a déclaré qu’il « n’a rencontré personne d’autre comme Suleman ».

« Venir à l’université a été une partie incroyablement intimidante et effrayante de ma vie, mais Suleman, qui a été l’une des premières personnes que j’ai rencontrées, m’a immédiatement fait me sentir accueilli et en sécurité.

« Il a toujours trouvé le temps de vous écouter, aussi petit soit-il, et de vous faire part de ses réflexions, et il mettait toujours les autres devant lui.

« Il adorait créer des souvenirs avec ses amis, que ce soit pour aller manger, regarder un film ou simplement passer du temps avec lui.

« Tous ceux qui le connaissaient savaient à quel point il était une personne généreuse et terre-à-terre, qui parlait souvent et hautement de combien il aimait et [how] fier qu’il était de sa famille.

« Même en écrivant ceci, il est impensable de savoir que nous avons perdu un ami aussi incroyable. »

Un autre ami Joe a critiqué les commentaires en ligne faisant des hypothèses sur Suleman – le fils de l’éminent milliardaire pakistanais Shahzada Dawood qui a également été tué dans l’implosion.

« C’était la personne la plus serviable que j’aie jamais rencontrée et pas seulement pour résoudre les problèmes quotidiens.

« Il était incroyablement gentil et respectueux et avait une grande affection pour ses parents et sa sœur, dont il a toujours fait l’éloge.

« Quiconque l’a connu, même si ce n’était que pour une courte période, sait à quel point c’est une perte pour le monde. »

Pendant ce temps, Cody a déclaré que Suleman était « une bonne personne qui se souciait intensément de quelqu’un qu’il n’avait même pas rencontré » après que Suleman ait approché l’étudiant qui avait le mal du pays et lui ait offert un sandwich.

L’Université de Strathclyde a également présenté ses condoléances à la famille Dawood.

Le professeur Sir Jim McDonald, directeur et vice-chancelier de l’université, a déclaré: « Nous sommes choqués et profondément attristés par la mort de Suleman Dawood et de son père dans cet incident tragique.

« Toute la communauté de Strathclyde présente ses plus sincères condoléances à la famille Dawood et à toutes les personnes touchées par ce terrible accident.

Plus tôt, le lycée de Suleman a rendu hommage à l’ancien élève qui « incarnait le véritable esprit d’exploration ».

La tante de Suleman a dit qu’il avait été « terrifié » avant le voyagemais était allé comme cadeau de fête des pères.