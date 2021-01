Des chercheurs israéliens ont déclaré avoir trouvé des bouts de tissu colorés avec une teinture violette datant des époques du roi David et du roi Salomon dans le sud du pays.

« Les chercheurs ont été surpris de trouver des restes de tissu tissé, un gland et des fibres de laine teintes de violet royal », ont déclaré l’Autorité des antiquités d’Israël, l’Université de Tel Aviv et l’Université Bar Ilan.

La découverte a eu lieu alors qu’ils examinaient des textiles colorés de la vallée de Timna, un ancien district de production de cuivre, ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint cette semaine.

« La datation directe au radiocarbone confirme que les découvertes datent d’environ 1000 avant notre ère, correspondant aux monarchies bibliques de David et Salomon à Jérusalem », ont-ils déclaré.

C’était la première fois que des textiles de l’âge du fer teints en violet étaient découverts en Israël ou au Levant, ont-ils ajouté.

La couleur était associée à la royauté, à la noblesse et aux prêtres et la teinture « coûtait souvent plus que l’or », a déclaré Naama Sukenik, conservatrice des découvertes organiques à l’Autorité des antiquités d’Israël.

« Jusqu’à la découverte actuelle, nous n’avions rencontré que des déchets de coquilles de mollusques et des tessons de poterie avec des taches de colorant, ce qui a fourni des preuves de l’industrie pourpre à l’âge du fer », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, pour la première fois, nous avons des preuves directes des tissus teints eux-mêmes, conservés pendant environ 3 000 ans. »

Aussi appelé violet tyrien, du nom de la ville du sud du Liban connue pour sa production, le pigment est toujours très apprécié aujourd’hui.

« Le colorant, qui est produit à partir d’espèces de mollusques trouvées en Méditerranée, à plus de 300 kilomètres (185 miles) de Timna, est souvent mentionné dans la Bible et apparaît dans divers contextes juifs et chrétiens », indique le communiqué.

Erez Ben-Yosef du département d’archéologie de l’université de Tel Aviv a déclaré que ces découvertes devraient « révolutionner nos concepts de sociétés nomades à l’âge du fer ».

Il a identifié le site de Timna comme faisant partie du « Royaume biblique d’Edom, qui bordait le royaume d’Israël au sud ».

L’état de conservation du site était « exceptionnel et il n’est mis en parallèle que par celui de sites beaucoup plus récents tels que Masada et les grottes du désert de Judée », a-t-il déclaré.

« Les nouvelles découvertes renforcent notre hypothèse selon laquelle il y avait une élite à Timna, attestant d’une société stratifiée », a-t-il déclaré.