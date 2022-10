Tish Cyrus sort après que Billy Ray aurait été fiancé (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Suite aux rumeurs selon lesquelles son ex Billy Ray Cyrus61 ans, est fiancé au chanteur Rose de feu, Tich Cyrus c’est “définitivement” voir quelqu’un de nouveau ! Selon une source proche de la situation Miley Cyrus‘ Maman, 55 ans, “garde son homme secret, mais elle voit quelqu’un de nouveau et Miley et ses enfants approuvent”. La source a également déclaré à HollywoodLife EXCLUSIVEMENT qu’ils “ne savent pas à quel point les choses sont sérieuses, mais Miley est heureuse pour sa mère parce qu’elle semble heureuse avec ce gars.” Bien qu’ils n’aient pas été en mesure de divulguer le nom du nouvel amour de Tish, une autre source nous a dit dans des commentaires séparés que Tish travaillait à la fois sur sa séparation d’avril avec Billy Ray après 28 ans de mariage et sur la mort de sa mère (et de Miley’s grand-mère), Loretta Finleydécédé en août 2020.

“Tish va bien et sort également avec quelqu’un de nouveau, donc ce n’est pas un cas où elle veut que Billy revienne”, a déclaré la deuxième source EXCLUSIVEMENT à HollywoodLife. « Mais cela ne veut pas dire que la scission n’a pas été douloureuse. Ce n’était pas quelque chose qu’elle croyait vraiment arriver. Et, cela est également arrivé à un moment très difficile de sa vie car elle pleurait toujours la perte de sa mère bien-aimée. Ces deux années ont été très difficiles pour Tish, et Miley est très protectrice envers sa mère. Tish est forte et elle va bien mais Miley la protégera toujours, elle fera toujours partie de l’équipe de Tish.

Les nouvelles de Miley et NoéLa célèbre maman de vient après des spéculations selon lesquelles son ex de près de trois décennies a évolué. Les photos montrent apparemment la chanteuse beaucoup plus jeune Firerose berçant une bague en diamant et rayonnant joyeusement aux côtés du crooner “Achy Breaky Heart”. Tish a demandé le divorce il y a cinq mois en invoquant des “différences irréconciliables”. Le duo partage cinq enfants, au total, dont Brandi35, Trace, 33, et Braison28 ans. Billy a aussi un fils, Christophe Cody30 ans, avec ex Kristin Luckey.



“C’est après 30 ans, cinq enfants incroyables et une vie de souvenirs, nous avons décidé de nous séparer – pas avec tristesse, mais avec amour dans nos cœurs”, ont-ils écrit dans une déclaration commune via PERSONNES en avril. “Nous avons grandi ensemble, élevé une famille dont nous pouvons être si fiers, et il est maintenant temps de créer nos propres chemins. Nous serons toujours une famille et nous attendons avec impatience une expérience partagée continue et aimante en tant qu’amis et parents.