Pourquoi? Eh bien, parce que la matriarche Cyrus a survécu à un incendie de bus choquant. « J’étais tellement contre. Comme, jamais de ma vie je n’avais fumé avant l’âge de 42 ans », a déclaré Tish aux coanimateurs. Carissa Culiner et Justin Sylvester . « Mais, j’étais en tournée avec Miley et elle était partie – nous allions de Houston à la Nouvelle-Orléans – et je suis resté pour retrouver des amis et sur le chemin de la Nouvelle-Orléans, notre bus a pris feu. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy