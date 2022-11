Tish Cyrus confirme apparemment sa relation avec la star de “Prison Break” Dominic Purcell

Tish Cyrus passe à autre chose.

Dimanche, Cyrus a profité de son histoire Instagram pour partager une image étreignant la star de “Prison Break” Dominic Purcell.

“Merci pour la jolie photo”, a-t-elle écrit en identifiant le photographe, Vijat M. Elle a également tagué Purcell et ajouté un émoji au cœur rouge.

Sur l’image, Cyrus, 55 ans, et Purcell, 52 ans, sont assis sur le rebord de la piscine surplombant l’océan lors de la célébration du 30e anniversaire de Miley Cyrus.

Miley a eu 30 ans mercredi, mais selon US Weekly, l’interprète de “Wrecking Ball” a organisé une fête dimanche.

Les représentants de Tish et Dominic n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Bien que Tish n’ait pas partagé Purcell sur ses réseaux sociaux avant ce week-end, les fans ont remarqué qu’elle avait laissé des emojis au cœur rouge sous une publication Instagram que l’acteur a partagée en juillet.

En septembre, Tish a laissé un commentaire sur un message que l’acteur a partagé avec sa famille.

“Ça veut tout dire. 4 enfants de moins de quatre ans. (Je crois que j’ai 31 ans ici). Ça ne changerait rien”, a écrit Purcell dans son post avec ses enfants. “Très fier de tous mes enfants et d’être papa. Le meilleur travail de tous les temps. F—kin hard cependant.”

“Cela dit vraiment TOUT”, a écrit Tish, ajoutant un emoji au visage riant.

Un représentant de Tish n’a fait “aucun commentaire” lorsqu’il a été contacté par Fox News Digital.

En avril, Tish a demandé le divorce de Billy Ray Cyrus, invoquant des “différences irréconciliables”, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Le dossier dans le comté de Williamson, Tennessee, a également indiqué que Tish et Billy Ray vivaient séparément depuis février 2020. Il semble que le couple n’ait pas conclu d’accord prénuptial, et Tish a demandé au tribunal de procéder à une “division et distribution équitables” du mariage. des atouts.

Les deux se sont mariés en 1993 et ​​partagent cinq enfants adultes ensemble : Miley, 30 ans, Noah, 22 ans, Brandi, 35 ans, Trace, 33 ans et Braison, 28 ans.

Ce n’était pas la première fois que Billy Ray et Tish entamaient une procédure de divorce.

Billy Ray a demandé le divorce pour la première fois en 2010, mais a fini par retirer sa requête des mois plus tard. Tish a demandé le divorce en 2013, déclarant au magazine People : “C’est une affaire personnelle et nous travaillons pour trouver une solution qui soit dans le meilleur intérêt de notre famille. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment.”

Cependant, les deux ont réussi à arranger les choses en thérapie de couple.

Cette fois, le couple semble rompu pour de bon. Billy Ray a également évolué et est fiancé à sa petite amie beaucoup plus jeune, Firerose.

La spéculation selon laquelle Billy Ray avait posé la question a commencé en août lorsque Firerose a été vue portant une bague en diamant sur une photo Instagram. Le chanteur de 61 ans a confirmé la nouvelle début novembre, déclarant à People que lui et son fiancé de 34 ans avaient un “amour pur et heureux”.

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.