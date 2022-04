Tirth Mehta et Charanjot Singh prennent d’assaut les quartiers

Le médaillé des Jeux asiatiques de 2018, Tirth Mehta, a répondu aux attentes et a participé aux quarts de finale du Hearthstone aux championnats nationaux d’esports 2022 (NESC ’22) de la Fédération indienne des sports électroniques (ESFI) qui ont débuté le 18 avril.

Mehta avait remporté le bronze lorsque l’Esports a été joué comme titre démonstratif lors de l’Asiad 2018. Outre Mehta, Vinayak Subramanian, Karthik Varma Vegesna, Shikhar, Adarsh ​​Shivam, Garv Arora et Manveer Singh ont également atteint les quarts de finale à Hearthstone.

Charanjot Singh a produit des performances tout aussi impressionnantes dans FIFA22 et a atteint les quarts de finale alors que plus de 200 athlètes de tout le pays se sont battus dans cinq titres Esports populaires : DOTA 2, Hearthstone, FIFA22, Street Fighter V et League of Legends. .

Les autres joueurs qui ont avancé dans le FIFA22 sont Saransh Rajesh Jain, Karman Singh Tikka, Sagnik Banerjee, Akshat Khandelwal, Saksham Rattam, Soumak Ghosh et Afnan Ameen Khan.

Le NESC est un événement national prestigieux organisé par ESFI pour la communauté e-sport depuis les Jeux asiatiques de 2018. Cette fois, cependant, pour ajouter plus de sensations fortes à la chasse et relever le niveau de la compétition, ESFI a peaufiné le format et les qualifications nationales se jouent dans un format à double élimination. Dans le cadre de ce changement, les équipes et les joueurs auront désormais une seconde chance de se qualifier pour la finale, faisant de l’arrivée palpitante du NESC ’22 un événement incontournable.

Dans DOTA 2, Team Whoops a obtenu sa place en quart de finale avec Serene.Chaos, Misal 3 Pav, Team Avengers, DMC, Digicont, Stylish Gamers et New Gods tandis que Mohit Sharma, Aman Ahuja, Viplav Bhandari, Kasif Sayyed, Bhagwant Singh, Ayan Biswas, Aditya Verma et Mayank Prajapati feront partie de l’étape Last-8 de Street Fighter V.

Comme il n’y a que quatre équipes inscrites pour le titre esports League of Legends – Temple of Kings, Support No Vision, Pineapple Cake et Coco Cats – elles commenceront toutes leur campagne directement en demi-finale.

Sur la base des performances de l’événement en cours, ESFI sélectionnera le contingent indien pour les prochains Jeux asiatiques, car les joueurs auront la chance de représenter le pays lors du méga événement. L’esport a été ajouté comme sport médaillé pour la toute première fois aux Jeux asiatiques de 2022, qui se dérouleront à Hangzhou, en Chine, du 10 au 25 septembre.

Les gagnants de NESC ’22 participeront aux qualifications régionales Road to Asian Games de l’AESF (juin-juillet 2022), qui se dérouleront pour le classement lors de l’événement principal en Chine.

ESFI diffusera en direct l’action palpitante du NESC ’22 depuis les quarts de finale sur sa chaîne YouTube officielle du 22 au 24 avril.

ESFI a poursuivi son partenariat avec Artsmith-Concepts & Visions qui étendra son soutien en tant que partenaire de communication.

Les quarts de finalistes des séries éliminatoires qui se battront pour participer à la finale sont :

DOTA 2:

Gagnant Bracket Top 4 – Team Whoops, Serene Chaos, 1 Misal 3 Pav, Team Avengers

Loser Bracket Top 4 – DMC, Digicont, joueurs élégants, nouveaux dieux

Foyer:

Vainqueur du tableau Top 4 – Tirth Mehta, Vinayak Venkat Subramanian, Karthik Varma Vegesna, Shikhar

Perdant Bracket Top 3 – Adarsh ​​Shivam, Garv Arora, Manveer Singh

FIFA22 :

Vainqueur du tableau Top 4 – Saransh Rajesh Jain, Karman Singh Tikka, Sagnik Banerjee, Charanjot Singh

Top 4 du Loser Bracket – Akshat Khandelwal, Saksham Rattam, Soumak Ghosh, Afnan Ameen Khan

Street Fighter V :

Vainqueur du tableau Top 4 – Mohit Sharma, Aman Ahuja, Viplav Bhandari, Kasif Sayyed

Perdant Bracket Top 4 – Bhagwant Singh, Ayan Biswas, Aditya Verma, Mayank Prajapati

