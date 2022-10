Tirio pour le greffier du comté – Shaw Local

Le greffier du comté est probablement l’un des postes de la fonction publique les plus mal compris et les moins appréciés que l’on puisse occuper. La personne élue est chargée de compter les bulletins de vote, de soumettre les résultats du comté à l’État de manière efficace, efficace et surtout honnête.

Votre greffier de comté est littéralement le protecteur du processus électoral depuis le moment où vous votez jusqu’au décompte final. Par conséquent, la protection de l’intégrité électorale doit être entre les mains d’une personne qui possède elle-même une intégrité inébranlable. L’actuel greffier du comté de McHenry, Joe Tirio, incarne l’intégrité même sans laquelle tous les électeurs conviennent que nos représentants ne peuvent pas compter. Le caractère extraordinairement honnête et consciencieux de Joe Tirio en tant que citoyen privé a été repris dans le travail qu’il a fait en tant que greffier du comté de McHenry depuis sa première élection en 2013. Il n’a jamais approché ce bureau élu avec un quelconque agenda personnel, contrairement à la plupart des fonctionnaires. travailler pour mais plutôt servir le public et se conduire avec un dévouement impartial.

Ce que Joe Tirio dit qu’il va faire est fait et bien fait. Depuis toutes ces années que je le connais, il n’a jamais oublié qu’il travaille pour vous et moi et qu’il n’offre jamais rien d’autre que son meilleur. Sa connaissance encyclopédique des fins et des aboutissements du gouvernement local et de l’État, associée à ses années d’expérience, fait de Tirio le seul candidat sur lequel les électeurs de McHenry savent déjà compter.

Liz Stute

bosquet de printemps