Un incident dans le Maryland au cours duquel un chauffeur a attaqué un shérif adjoint avec un bâton avant d’être abattu a été filmé par un témoin. On peut entendre l’homme appeler l’adjoint à utiliser son arme.

La fusillade mortelle s’est produite près de la ville de Laytonsville dans le comté de Montgomery samedi matin, selon un compte rendu de la police des événements. L’homme qui a fini par être tué conduisait de manière irrégulière sur la route d’Olney, faisant sortir une voiture de la route et dans un poteau téléphonique, et heurtant un autre véhicule avant de s’arrêter.

«Il est immédiatement sorti de la voiture avec un très gros bâton en bois avec un très gros morceau de bois», Le shérif Darren Popkin a déclaré aux médias. «Il a commencé à attaquer le véhicule qu’il venait de percuter.

À peu près à ce moment-là, le shérif adjoint est arrivé sur les lieux et les dernières secondes de sa confrontation avec la personne ont été filmées par un chauffeur. Les images inquiétantes le montrent en train de s’approcher de l’officier avec un bâton et de se balancer, de le casser contre son bras gauche et de lui lancer le morceau restant.

Le shérif adjoint ouvre alors le feu sur la poitrine de l’assaillant, qui prend au moins 12 coups à bout portant. L’homme s’effondre sur la route, avec du sang visible sur ses vêtements et ses lèvres.

La personne qui filme l’incident peut être entendue dire que l’homme est « Sur le point de se faire fumer » au début, puis crie à plusieurs reprises au shérif adjoint: « Mec, tire sur son cul! » Lorsque l’adjoint le fait enfin, la personne semble véritablement surprise du résultat, s’exclamant: « Zut! Oh, merde! « Il se remet apparemment du choc et dit: «C’est ce que son cul a! C’est la merde que j’aime voir! «

La victime de la fusillade était un homme blanc qui semble avoir atteint la fin de la quarantaine. Une durée plus version de la vidéo qui n’est plus disponible sur le compte comprend plusieurs secondes supplémentaires de la séquence, dans laquelle la personne qui filme dit: «Je pensais que son cul était privilégié.»

La police a déclaré après la rencontre que le shérif adjoint avait été emmené à l’hôpital avec une blessure superficielle au bras et des maux de dos. Il devrait être libéré dimanche et sera mis en congé administratif pendant que l’incident fait l’objet d’une enquête. La victime de la fusillade a été déclarée morte sur les lieux. Ni l’un ni l’autre n’a été immédiatement identifié.

Avant la fusillade, le député a essayé d’utiliser son taser pour maîtriser le conducteur erratique, selon le département de police du comté de Montgomery, mais n’a pas réussi pour des raisons qui n’ont pas été immédiatement déterminées.

