22. Une révélation plus surprenante est venue de la saison trois (ou The Great British Baking Show – The Beginnings si vous regardez sur Netflix) gagnant John Whaite, qui a subi une coupure noueuse à la main à cause de la lame de son robot culinaire et a dû quitter la tente. Il a cependant été autorisé à revenir à la compétition la semaine suivante, et il est revenu en force pour tout gagner.

Mais le goût de la victoire a rapidement tourné au vinaigre, a rappelé John dans un essai de 2019 Le télégraphe, sept ans après qu’il soit devenu, à 23 ans, le plus jeune vainqueur à l’époque (Peter, 20 ans, l’a dépassé l’année dernière). «Certains jours, j’aurais aimé ne jamais avoir été dans la série, car en réalité, cela m’a totalement déraillé d’un chemin de vie stable», a-t-il écrit. Pendant un an, l’ancien étudiant en droit était en demande, avec des éditeurs, des sociétés de produits et des bookers de télévision qui réclament de travailler avec lui, ce qui l’a conduit à quitter son emploi à la Royal Bank of Scotland. Mais l’intérêt public s’estompa alors que le prochain groupe de boulangers arrivait, expliqua John, le laissant à la dérive. Il a commencé à boire beaucoup et est devenu déprimé, « attendant au téléphone comme un adolescent anxieux des années 1980 exhortant leur béguin à appeler. »

Rappelant que personne de la BBC ou de la société de production ne lui a donné de conseils pour naviguer dans son nouveau monde étrange, il a poursuivi, « peut-être à la suite des effondrements et des suicides des stars de télé-réalité, il devrait y avoir une réforme sérieuse de la façon dont les contributeurs sont préparé et guidé à travers leur vie d’après-spectacle. Mais je ne pense pas que cela aurait fait une once de différence même s’ils avaient [in my case]. La dépendance à l’éblouissement éblouissant est venue naturellement au jeune moi. «

John a reconnu qu’il avait eu la chance d’avoir économisé son argent grâce à l’offre lucrative de livres de cuisine qui lui était immédiatement offerte et à diverses opportunités médiatiques. Il élargit ses horizons culinaires en s’inscrivant au Cordon Bleu pour un certificat de pâtisserie. Il a publié trois livres et en 2018, il a ouvert une école de cuisine dans la ferme familiale du Lancashire.

« Saisissez les opportunités tant que vous le pouvez, prenez l’argent et courez si vous le souhaitez, mais ne le prenez pas trop au sérieux », a-t-il conclu. «Plus important encore, ne vous laissez pas diluer par tout cela. La personne que vous étiez avant la série est la meilleure version de vous; c’est la personne que vous étiez toujours censée être.