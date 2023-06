Tirer un petit cerceau en dit long – si les mots ne fonctionnent pas – Shaw Local

J’ai remonté le temps la semaine dernière. Avec Randy.

Nous nous sommes arrêtés à la maison dans laquelle il vivait, puis nous avons fait la même chose dans mon ancienne maison à quelques portes plus loin.

Nous vivions dans la même rue à North Aurora dans les années 1960. Je ne me souviens pas comment nous nous sommes rencontrés à l’adolescence. Mais ça ne m’étonnerait pas qu’il se présente à ma porte. Il a fait ça beaucoup.

Je savais que quelqu’un frapperait à la porte serait Randy, et il voulait l’une des deux choses. Il tenait une balle de baseball avec sa mitaine ou plus souvent avait un ballon de basket sous le bras.

« Tu veux jouer au cerceau ? » il demanderait. Souvent, je ne le faisais pas, mais … il ne s’agissait pas seulement de tirer des cerceaux. Il pouvait le faire seul. Mais il ne se sentait pas bien pour lui d’être seul. Nous avons donc joué au HORSE chez lui.

Lonny Caïn

Ma journée avec Randy a été arrangée pour inclure un ballon de basket. Nous sommes allés dans un parc près de chez lui, où deux hommes dans la soixantaine ont tiré au cerceau. Mais nous ne pouvions pas jouer au HORSE.

Randy ne peut plus faire ça bien. Il a du mal à assembler des phrases ou à comprendre ce que les autres disent. Il est piégé dans un brouillard plein d’électricité statique. Cette partie de son cerveau qui traduit l’expression et la compréhension du langage est endommagée par l’aphasie primaire progressive.

L’aphasie a emporté une partie du Randy que je connaissais. Mais pas tout de lui. Il n’a pas eu besoin de mots pour tirer ou me passer alors que je me dirigeais vers le cerceau. Il était entraîneur de basket-ball et était dans son élément.

Il a exprimé sa frustration lorsqu’il a raté des tirs. Nous avons tous les deux lutté. Trop de tirs sont tombés incroyablement courts. Frapper le panneau était un exploit et nous avons applaudi lorsque le ballon a glissé à travers le filet. (Pas souvent.)

J’ai eu une bonne conversation avec Randy, mais ce n’était pas les plaisanteries habituelles. Nous nous sommes connectés avec le langage corporel et beaucoup de rires. Quand les tirs se sont élargis, nous nous sommes regardés et avons ri. Bruyamment. À travers son large sourire, je savais qu’il me disait que les gens nous regardaient et se moquaient de nous.

Lorsque nous sommes allés dans le vieux quartier, il a indiqué des maisons. On ne savait pas pourquoi, mais il a récité l’adresse quand il a vu son ancienne maison. Nous avons conduit jusqu’à l’école primaire voisine que nous avons tous deux vue en construction. Nous avions joué au baseball dans une zone herbeuse à proximité. Il y a maintenant deux terrains de balle. Et un petit terrain de basket. Donc, oui, nous avons tiré un peu plus de cerceau.

C’était une bonne journée. Sa femme Ann m’a dit qu’il n’y avait pas de problème à refaire les mêmes choses. Il est donc probable que nous le ferons à nouveau.

« Vous pourriez être le gars qui l’emmène à North Aurora », a-t-elle dit.

Ann a développé ses propres outils et code pour communiquer avec Randy, mais ce qui les attend sera plus difficile pour eux.

Cependant, elle a souligné: « Il est toujours doux et heureux, donc il vit surtout une bonne vie. »

C’est le Randy dont je me souviens et que je connais encore – faisant des blagues, riant, faisant de grands sourires.

J’ai laissé mon ballon de basket chez lui. C’est là où il appartient, comme une invitation permanente pour moi frapper à sa porte.

C’est à mon tour maintenant de demander à un ami : « Tu veux faire du cerceau ? »

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail PaperWork est [email protected]. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.