Le comédien Rob Schneider a suscité la controverse sur les réseaux sociaux après avoir apparemment approuvé l’idée que les Américains devraient utiliser leurs droits du deuxième amendement pour se défendre contre la campagne de vaccination du pays contre le Covid-19.

Samedi, Schneider a fulminé en apprenant que Pfizer souhaitait introduire un nouveau rappel de Covid-19, faisant de la vaccination complète contre le virus une procédure à trois doses. Sur Twitter, l’humoriste a exhorté ses followers à « Dis juste non » au vaccin.

« Plus de la moitié de la population américaine continue de dire non à cette thérapie génique expérimentale non approuvée ! « Mon corps, mon choix ! » #2ndAmendmentIsForThis, » il a écrit.

Dans un message de suivi, il a condamné la « coercition sans précédent » prétendument utilisée pour pousser les Américains à se faire vacciner. Les hôpitaux des États-Unis exigent que les travailleurs se fassent vacciner, et des politiques similaires ont été adoptées par plus de 500 collèges du pays. Alors que le vaccin reste volontaire pour la plupart des Américains, le récent engagement du président Joe Biden à « frapper aux portes » de ceux qui n’ont pas encore eu le coup a haussé les sourcils.

De nombreux observateurs de Twitter ont contesté le commentaire provocateur de Schneider.

un commentaire demandé si le comédien suggérait que les Américains « tirer » Covid-19, plutôt que de se faire vacciner contre le virus.

Personne ne menace de tirer sur son médecin lorsqu’elle lui prescrit du Crestor, du Viagra ou un million d’autres médicaments sur ordonnance avec des taux plus élevés d’effets secondaires. Qu’y a-t-il à propos de Covid qui rend les gens enragés? – Neil Katz (@neilkatz) 10 juillet 2021

« Le deuxième amendement concerne… les vaccinations volontaires ? Vous voulez déclencher une guerre civile pour protéger un virus ? lire une autre réponse non impressionné.

Le deuxième amendement concerne… les vaccinations volontaires ? Vous voulez déclencher une guerre civile pour protéger un virus ? Mec. Tu n’es pas bien mentalement. Vérifie toi-même. Legit, c’est psychotique. – Santa Maria (@briansantamaria) 10 juillet 2021

Autres mentionné que les vaccins Covid-19, qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis mais attendent toujours l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA), sont parfaitement sûrs et que Schneider mettait des vies en danger en suggérant différemment.

Certains ont également accusé Schneider de diffuser de la désinformation en qualifiant les vaccins mNRA de forme de « thérapie génique. » Alors que les experts médicaux ont souligné à plusieurs reprises que les vaccins Pfizer et Moderna n’ont rien à voir avec la thérapie génique, il est compréhensible que certains soient amenés à croire le contraire. La littérature scientifique sur la technologie mNRA fait référence à son utilisation potentielle comme véhicule pour « livraison de gènes ». Par exemple, l’American Society of Gene and Cell Therapy décrit Les vaccins à ARNm du Covid-19 en tant que « un jalon pour la thérapie génique et cellulaire ».





En février, l’Organisation mondiale de la santé cité les « approche génétique » au développement du vaccin Covid-19, ajoutant peut-être à la confusion.

Cependant, tout le monde n’a pas hué le comédien. De nombreux commentaires ont remercié Schneider d’avoir pris la parole, avec une personne décrivant lui en tant que « voix de la raison. »

Le drame de Twitter survient alors que les pays du monde entier commencent à intensifier les campagnes de vaccination. Certains ont imposé aux personnes travaillant dans certains secteurs de recevoir le vaccin, ce qui a conduit à des critiques selon lesquelles de telles politiques coercitives violent les droits humains.

