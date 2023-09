Tirer parti de la technologie, thème du sommet annuel du leadership – Actualités

Le École de commerce Lundy-Fetterman a organisé son troisième Sommet annuel sur le leadership devant un public de plus de 250 membres de la communauté, anciens élèves, étudiants et professeurs. Le sommet de cette année avait un objectif unique : tirer parti de la technologie dans les entreprises.

Teena Piccione, responsable de la transformation mondiale et des opérations chez Google, a ouvert le sommet avec un message puissant : « Vous pouvez enseigner la technologie, mais vous ne pouvez pas enseigner le dévouement. » Dans un monde de plus en plus dominé par une technologie en constante évolution, Piccione a rappelé aux participants que l’élément humain reste irremplaçable. Elle a souligné que le dévouement et les efforts sont les véritables moteurs du succès, même dans un paysage commercial axé sur la technologie.

Les paroles de Piccione ont rappelé que même si la technologie est un outil puissant, c’est l’engagement et le travail acharné des individus qui font la différence.

Kat Spradley, fondatrice de K Cradley & Co, a souligné comment des ressources telles que ChatGPT peuvent contribuer à la productivité, en aidant les professionnels à travailler plus intelligemment, et non plus dur. Spradley a souligné que « les gens font des affaires avec les gens » et ses idées ont souligné la valeur de l’utilisation de la technologie pour améliorer l’image de marque personnelle et l’efficacité.

Paul Levering a discuté du système d’exploitation entrepreneurial et de la manière dont il peut aider les entreprises à réussir en fournissant un cadre structuré. EOS est un système de gestion et un ensemble d’outils conçus pour aider les entreprises à rationaliser leurs opérations, à clarifier leur vision et à atteindre leurs objectifs.

Janjay Gardea, étudiant en deuxième année de commerce international et propriétaire d’une organisation à but non lucratif, a participé au Sommet ces deux dernières années. « Chaque année, on apprend quelque chose de nouveau et de fascinant », a-t-elle déclaré. «Cependant, ce sommet m’a fait découvrir des ressources qui m’ont déjà facilité la vie et augmenté l’efficacité du travail que j’effectue pour mon entreprise.»

Aaron Lympany, un expert en marketing de Rhymes Video, a partagé son expertise sur les stratégies marketing innovantes. Il a souligné l’importance de répondre aux besoins des clients et de résoudre leurs problèmes grâce à la technologie. Lympany a souligné que les spécialistes du marketing qui réussissent se concentrent sur la réponse aux questions réelles et sur la fourniture de solutions. Faisant écho au message de Lympany, Lisa Bamford, directrice du marketing et des ventes mondiales chez Sciencix, a lancé le défi : « Soyez un solutionneur et vous obtiendrez de l’or. »

Le Dr Mike Rodriguez, professeur agrégé de marketing, a animé un atelier et participé à un déjeuner-débat. Son atelier a poursuivi le thème de l’exploitation de l’IA en entreprise. Rodriguez a démontré comment l’IA peut avoir un impact sur les ventes, générer des prospects et optimiser les processus. Les participants ont acquis des connaissances pratiques sur l’exploitation de la puissance de l’IA pour favoriser la réussite des entreprises.

Le sommet s’est terminé par une table ronde, à laquelle Rodriguez a été rejoint par le Dr Amanda Parker (président du département de sécurité et informatique chez Campbell) et le Dr Sheri Yerk-Zwickl (vice-président pour les technologies de l’information chez Campbell) des conférenciers et d’autres experts ont approfondi le rôle de la technologie dans les entreprises. Ils ont exploré des sujets tels que l’utilisation éthique de l’IA, la confidentialité des données et l’avenir du leadership axé sur la technologie.

Le Dr Mike Seibert, directeur des relations extérieures, a déclaré : « Le sentiment d’engagement des chefs d’entreprise à transmettre les leçons apprises a eu le plus grand impact sur moi. Il est important d’organiser des événements comme celui-ci pour offrir l’occasion d’apprendre et de grandir ensemble.

« Un événement comme celui-ci est important car il pourrait être le premier véritable aperçu de nos étudiants dans le monde du travail », a déclaré Sam Regner, adjoint administratif et ancien élève de Campbell Business.

Les participants ont quitté le sommet inspirés et armés de stratégies concrètes pour naviguer dans le paysage technologique en constante évolution du monde des affaires.