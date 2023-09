Tirer parti de la technologie pour mettre en valeur les efforts de votre hôtel en matière de développement durable

Alors que la durabilité devient un facteur de plus en plus important pour les voyageurs lors du choix de leur hébergement, les hôtels ont une excellente occasion de mettre en valeur leurs références écologiques. Heureusement, diverses technologies offrent des moyens efficaces de communiquer vos initiatives en matière de développement durable aux clients et à la communauté au sens large. La mise en œuvre de ces stratégies technologiques peut améliorer votre image de marque, attirer une clientèle soucieuse de l’environnement et démontrer votre engagement envers un tourisme responsable.

Promouvez la durabilité sur votre site Web et vos réseaux sociaux

L’un des moyens les plus directs de mettre en avant la durabilité est de la mettre en évidence sur votre site Web et sur vos réseaux sociaux. Consacrez une section de votre site Web à la durabilité, en détaillant vos politiques et pratiques. Partagez des histoires sur vos panneaux solaires, vos luminaires à faible débit, vos produits de nettoyage écologiques et d’autres initiatives. Insufflez la durabilité dans tout votre contenu, pas seulement dans une section isolée.

Sur les réseaux sociaux, publiez régulièrement des articles sur vos programmes verts. La vidéo diffusée en direct peut proposer des visites virtuelles de vos jardins, des bornes de recharge pour véhicules électriques et d’autres fonctionnalités durables. Utilisez des hashtags comme #sustainability, #ecofriendlyhotel et #greentravel pour exploiter ces conversations sur Twitter, Instagram et Facebook. Répondez aux questions et commentaires des abonnés liés au développement durable. Construisez votre réputation de leader vert dans l’industrie hôtelière.

Proposer des visites virtuelles axées sur la durabilité

Les visites virtuelles sont devenues un moyen populaire pour les voyageurs de prévisualiser les hôtels. Profitez-en en proposant des visites vidéo immersives qui mettent en valeur vos efforts en matière de développement durable. Par exemple, accompagnez le guide touristique dans votre rucher sur le toit qui soutient la biodiversité. Montrez aux voyageurs votre potager où les chefs sélectionnent les ingrédients à la main chaque matin. Présentez votre toit vert recouvert de plantes indigènes résistantes à la sécheresse.

Diffusez en direct des événements comme Earth Hour, où vous diminuez l’éclairage inutile par solidarité. Ces aperçus de vos pratiques quotidiennes en matière de développement durable les rendent plus tangibles pour les clients potentiels. Les visites virtuelles fournissent également un contenu vidéo précieux pour votre site Web et vos réseaux sociaux. Encouragez les spectateurs à laisser des commentaires et à poser des questions pour les impliquer encore plus.

Tirer parti des certifications et des badges de durabilité

Les certifications et badges de développement durable tiers tels que Green Key Global et GreenLeader de TripAdvisor peuvent améliorer votre réputation d’hôtel respectueux de l’environnement. Leurs logos symbolisent votre engagement envers des normes rigoureuses en matière d’installations vertes et des procédures opérationnelles vérifiées par des auditeurs externes. Affichez bien en évidence les logos de certification sur votre site Web, vos profils sociaux, vos signatures électroniques et vos documents imprimés. Faites référence aux certifications dans vos sections de développement durable en ligne et dans le contenu associé.

Les certifications vous permettent également de profiter des avantages marketing et publicitaires offerts par ces programmes. Par exemple, Green Key Global offre des prix et des subventions pour participer à des campagnes de tourisme durable. Présentez les projecteurs sur les employés et les profils des installations dans leurs newsletters. Collaborez avec des organismes de certification sur des offres spéciales de voyages écologiques et des cadeaux. Leurs noms réputés confèrent davantage de crédibilité lorsque vous mettez en valeur votre propre durabilité.

Présentez les métriques avec des analyses et des tableaux de bord

Le suivi de vos performances en matière de développement durable avec des analyses démontre un impact et des progrès mesurables. Collectez des données sur des indicateurs tels que la consommation d’énergie et d’eau, le taux de réacheminement des déchets et les émissions de gaz à effet de serre. Affichez ensuite des statistiques en temps réel via des tableaux de bord en ligne comme la plateforme TREES d’Anthesis Group et Resource Advisor de Schneider Electric. Placez des écrans de télévision montrant les tableaux de bord dans le hall et les zones réservées aux invités. Présentez-les également sur votre site Web pour tenir le public informé.

Les visualisations analytiques rendent vos efforts en matière de développement durable tangibles et compréhensibles pour les voyageurs. Les chiffres racontent l’histoire des initiatives écologiques telles que les pommes de douche à faible débit et les programmes de compostage. Grâce aux données de performance, vous pouvez même montrer la quantité d’énergie ou d’eau que les clients économisent pendant leur séjour. Tirez parti de l’analyse pour transformer vos pratiques écologiques en une expérience interactive.

Faites de la durabilité un élément central de votre expérience client, et pas seulement un ensemble isolé de pratiques. La technologie vous permet de donner vie à des initiatives de développement durable grâce à des visites virtuelles immersives, un contenu visuel captivant, des certifications réputées, et bien plus encore. Alors que le changement climatique et les voyages écologiques deviennent une urgence mondiale, les voyageurs exigent de plus en plus un hébergement responsable. Des stratégies technologiques innovantes peuvent démontrer votre véritable engagement à répondre à ces priorités en matière de développement durable. Présentez votre hôtel comme un leader de l’hospitalité respectueuse de l’environnement.

Anton Safonov possède près de deux décennies d’expérience dans l’exploitation hôtelière multi-unités. En tant que co-fondateur et directeur de la stratégie chez Solutions d’accueil Verseau, Anton aide les clients des hôtels à intégrer la durabilité et le bien-être dans leurs opérations. Son expérience auprès de grandes marques hôtelières démontre son engagement envers la qualité du service et les bénéfices. Anton défend les femmes dans l’hôtellerie à travers son travail avec Hertelier, soulignant son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion. En tant que vétéran de la marine américaine titulaire d’un BS en gestion hôtelière, Anton favorise un changement positif grâce à sa passion pour l’apprentissage et l’excellence opérationnelle.

