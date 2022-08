Tirer l’épée : le Japon se prépare-t-il à agir contre la Chine ?

Les relations avec Pékin sont cruciales pour le commerce régional, mais Tokyo est-il prêt à tout mettre en jeu au détriment de Taïwan et de Washington ?

Un rapport récent suggère que le gouvernement japonais envisage de positionner plus de 1 000 missiles balistiques dirigés vers la Chine, une décision qui marquerait une escalade majeure des tensions entre Tokyo et Pékin.

On ne sait pas si cela se matérialisera un jour, compte tenu de la menace pour la stabilité régionale qu’il comporterait, ainsi que des limites imposées par la propre constitution du Japon, mais à ce stade, il est indéniable que la concurrence géostratégique entre le Japon et la Chine est une nouvelle réalité.

Les deux pays sont peut-être largement intégrés économiquement, mais ce sont de vieux ennemis dans l’âme, et leurs ambitions géopolitiques s’affrontent de plus en plus à tous les niveaux.

La montée en puissance de la Chine menace la position autrefois dominante du Japon en Asie, notamment en termes de territoires contestés, qui, si Pékin réussit à reprendre, écraseraient stratégiquement Tokyo. Alors que la mer de Chine orientale et les îles contestées Diaoyu/Senkaku sont une chose, le point chaud le plus important et le plus urgent est en fait un sujet d’actualité ces derniers temps : l’île de Taïwan.

Le Japon fait maintenant savoir publiquement que le maintien de l’autonomie de Taiwan est essentiel à sa propre survie. Pourquoi? Parce qu’une réunification de l’île avec la Chine continentale entraînerait la domination maritime de Pékin sur toute la périphérie sud-ouest du Japon.

En conséquence, le Japon augmente ses propres enjeux concernant Taiwan. Avant et pendant la série actuelle de visites de législateurs sur l’île, des délégations parlementaires du Japon ont fait leurs propres voyages similaires. Abe Shinzo, récemment assassiné, architecte de la politique étrangère révisionniste actuelle du Japon, était un grand partisan de Taiwan et devait lui-même visiter l’île.

De même, Taïwan, autrefois sous la domination coloniale du Japon, qui l’a annexée à la Chine, a également considérablement accru son sentiment pro-japonais. L’ampleur du deuil public qu’il a poussé à la suite du meurtre d’Abe était très révélatrice.

Ensuite, il y a la spéculation croissante quant à savoir si le Japon défendrait réellement Taiwan militairement si la Chine l’envahissait, étant donné les limites imposées par la constitution japonaise.

Si ce n’était pas déjà évident, le Japon ne peut pas se permettre de perdre Taïwan, bien que la politique d’une seule Chine soit une condition clé de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays en 1976.

Cela a mis Tokyo dans une course contre la montre pour essayer de trouver des failles dans sa constitution actuelle axée sur la paix afin d’augmenter ses dépenses de défense et de tenter de contrebalancer la puissance militaire croissante de la Chine.

Ce faisant, il trouve le soutien des autres membres du groupe «Quad», en particulier les États-Unis et l’Australie, qui se coordonnent pour tenter de contenir la Chine.

L’Inde est également un partenaire essentiel. Si New Delhi a pris ses distances avec la question taiwanaise pour éviter d’aggraver les tensions avec la Chine autour de la frontière contestée, elle considère néanmoins le Japon comme un partenaire stratégique de long terme en vue de Pékin.

Le Japon cherche également à séduire la Corée du Sud dans ce jeu, une décision encouragée par les États-Unis. Alors que le nouveau président de droite Yoon Suk Yeol est plus disposé à coopérer avec le Japon sur la question de la Corée du Nord, les attentes selon lesquelles il serait un ultra-faucon sur la Chine se sont en fait évanouies, et il a poursuivi l’approche prudente de ses prédécesseurs. . Lorsque Nancy Pelosi est arrivée en ville après son voyage notoire à Taïwan, le président coréen a évité de la rencontrer, même si le Japon a néanmoins pleinement accepté sa visite.

Le Japon est sans aucun doute le pays numéro un et le plus avancé dans le soutien aux États-Unis en Asie.

Pourtant, malgré tout cela, il y a des limites à la mesure dans laquelle il peut faire basculer le bateau avec Pékin, qui reste un voisin, ainsi qu’un partenaire commercial et d’investissement essentiel. Malgré l’inimitié historique entre les deux, leurs liens commerciaux sont très profonds. Tout coup porté à l’économie chinoise nuit également au Japon. Le Japon ne peut pas non plus se permettre de perdre le marché chinois, surtout en ce qui concerne l’exportation de voitures, d’électronique et d’autres biens de consommation.

Le gouvernement chinois peut être d’une efficacité dévastatrice pour attiser le sentiment anti-japonais sur un coup de tête, ce qui peut entraîner des boycotts de masse et même la destruction de biens. De telles manifestations ont eu lieu pour la dernière fois en 2012 sur les îles Senkaku.

Cela nous rappelle que malgré le soutien des États-Unis, le Japon est en quelque sorte dans une position délicate. L’économie chinoise l’a depuis longtemps dépassée ; l’expansion continue de ses capacités militaires est sans précédent.

Le commentateur nationaliste chinois Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du Global Times, a déclaré que si le Japon osait pointer 1 000 missiles sur la Chine, la Chine en pointerait 5 000 et ciblerait des bases américaines sur le sol japonais.

Pourtant, malgré cela, il a déclaré que les relations sino-japonaises devaient avant tout rester amicales. Ce n’est pas la Chine qui choisit malgré tout de poursuivre l’antagonisme dans cette voie.

Cela pose la question : le Japon peut-il continuer à tenter de protéger Taïwan et de repousser la Chine dans son ensemble ? Ce n’est pas une tâche simple, c’est pourquoi les relations entre les deux pays continueront d’être déchirées entre rivalité de longue date et griefs historiques d’une part, et retenue et interdépendance d’autre part.