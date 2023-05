Tirer l’énergie de l’océan est la dernière frontière pour les énergies renouvelables

Avec 70% de la surface de la Terre couverte par les océans, l’énergie des vagues pourrait sans doute être l’une de nos plus grandes ressources énergétiques inexploitées. Si vous avez déjà été renversé par une grosse vague, vous avez ressenti un peu de cette puissance.

Pendant des décennies, les scientifiques et les ingénieurs se sont tournés vers nos vastes océans et ont rêvé de moyens d’extraire une infime fraction de cette énergie. À une époque de sensibilisation au climat et d’anxiété, trouver des moyens d’y parvenir attire enfin plus d’attention.

L’administration Biden Plan d’action climat océanique révèle à quel point l’océan recèle un important potentiel d’énergie renouvelable, provenant à la fois de l’énergie éolienne offshore et de sources moins explorées telles que les vagues, les marées et les courants. Même les eaux plus froides qui se trouvent profondément sous les mers tropicales pourraient fournir une énergie marine propre.

Le plan reconnaît une entreprise ambitieuse en voie d’achèvement au large des côtes de l’Oregon, où 7 miles de conduits ont été posés sous le plancher de l’océan Pacifique à l’aide de techniques de forage horizontal pionnières. Bientôt, des câbles épais passeront par ce conduit pour relier le continent à PacWaveun banc d’essai expérimental offshore construit pour développer et démontrer une nouvelle technologie qui convertit la puissance des vagues en électricité terrestre.

Une fois pleinement opérationnel (dès 2025), PacWave pourrait générer jusqu’à 20 mégawatts, de quoi alimenter quelques milliers de foyers. « Je suis vraiment enthousiasmé par l’énergie des vagues parce que la ressource est si grande », m’a dit Levi Kilcher, un scientifique principal du National Renewable Energy Laboratory.

Une illustration de l’infrastructure prévue de PacWave. Université d’État de l’Oregon

Kilcher est l’un des principaux auteurs du Rapport NREL 2021 qui a compilé les données disponibles sur les sources d’énergie marine aux États-Unis, y compris les vagues, les marées et les courants océaniques. L’équipe a constaté que le potentiel énergétique total est égal à plus de la moitié (57 %) de l’électricité produite aux États-Unis en une seule année.

Bien que des sites expérimentaux comme PacWave indiquent un moyen efficace de récolter l’énergie des vagues et pourraient faciliter des percées, l’énergie des vagues a encore du chemin à parcourir avant de devenir une source importante d’électricité. Bien que les vagues soient stables, elles ne sont pas identiques, ce qui pose un défi majeur dans la conception d’une machine capable de capter leur énergie.

« Vous essayez d’accorder [the technological approach] afin que vous puissiez profiter de ces types d’ondes changeantes », a déclaré Andrea Copping, chercheur principal au Pacific Northwest National Laboratory.

Différentes approches pour capturer l’énergie des vagues incluent des dispositifs qui chevauchent le sommet des vagues ou ceux qui traduisent en énergie les ondes de pression exercées sur le fond marin. Une autre approche implique des dispositifs appelés colonnes d’eau oscillantes, qui compriment l’air lorsque les vagues les traversent. Cet air comprimé fait tourner une turbine et génère de l’énergie.

Puissance des profondeurs

Les vagues ne sont qu’une source potentielle d’énergie marine sur laquelle les scientifiques et les responsables étudient.

Copping dit qu’il y a un regain d’intérêt pour une autre forme d’énergie marine : conversion de l’énergie thermique des océans, ou OTEC, qui consiste à faire remonter de l’eau plus froide des parties profondes de l’océan. Ce flux froid passe ensuite par un processus d’échange de chaleur avec de l’eau de surface plus chaude, similaire à la façon dont les pompes à chaleur domestiques échangent de l’air chaud et froid. Ce processus entraîne une turbine pour produire de l’électricité.

La technologie OTEC a été mise au point dans les années 1970 lorsque les prix de l’énergie ont grimpé en flèche, mais elle n’a jamais vraiment fait son chemin. Selon Copping, le changement climatique a attiré davantage l’attention sur l’OTEC, ce qui pourrait convenir à des îles comme Porto Rico, Guam et de petites nations du Pacifique Sud.

« Il y a un réel intérêt, et nous pensons vraiment que ça va aller cette fois », a déclaré Copping.

Une petite usine OTEC fonctionne à Hawaï depuis des années. Copping pense que les nouveaux engagements du gouvernement américain sont prometteurs pour l’avenir de la technologie, qui a également suscité un intérêt considérable au Japon et dans d’autres pays environnants.

Il est possible que les inquiétudes suscitées par le changement climatique débloquent de nouvelles sources de financement pour l’OTEC. En attendant, construire des installations plus petites (10 mégawatts ou moins) et les mettre sur terre au lieu de flotter sur l’océan rend la technologie plus abordable, a déclaré Copping.

Il y a aussi l’avantage supplémentaire que les conduites d’eau froide peuvent servir de forme de climatisation dans les régions tropicales où l’OTEC fonctionne le mieux.

Aller dans le sens du courant

Une grande partie du littoral américain, comme l’Alaska, le nord-ouest du Pacifique et les côtes rocheuses du Maine, a des climats où il y a peu de chances de trouver des eaux de surface suffisamment chaudes pour l’OTEC. Heureusement, certains de ces endroits sont optimaux pour produire de l’électricité à partir d’une source qui dépend d’une eau moins profonde : les marées.

Ayant grandi en Alaska, Kilcher a toujours été fasciné par la puissance des marées. Mais il n’avait aucune idée que Cook Inlet, à proximité, est considéré comme l’un des endroits idéaux au monde pour exploiter leur énergie. Lorsque Kilcher a commencé à travailler au National Renewable Energy Laboratory, il a été surpris lorsque ses collègues l’ont informé que cette ville natale d’Homer, en Alaska, figurait parmi les meilleurs sites d’énergie marémotrice au monde.

Lorsqu’il s’agit de convertir les mouvements de l’océan en électricité, la technologie de l’énergie marémotrice est la plus développée – c’est à peu près aussi simple que de mettre la bonne turbine au bon endroit dans l’eau. Un certain nombre de projets d’énergie marémotrice ont déjà été déployés en Europe et ailleurs, ainsi que dans des applications de niche à travers le monde.

L’énergie marémotrice est le yin du yang de l’énergie des vagues. Les vagues peuvent être n’importe où et partout, mais elles sont difficiles à prévoir. Les marées sont une quantité principalement connue et sont mondiales, mais leur potentiel de puissance est limité à quelques endroits très spécifiques. Les flux rapides nécessaires à la production d’électricité ne se trouvent généralement que dans des canaux étroits ou entre les îles et le continent. Pourtant, là où l’énergie marémotrice fonctionne, c’est une forme très fiable d’énergie renouvelable.

« Une chose qui rend l’énergie marémotrice particulièrement attrayante, c’est qu’elle est prévisible à 100% », a déclaré Kilcher.

Les vagues (les plus hautes en rouge et les plus courtes en bleu) arrivent le long de la côte ouest des États-Unis dans cette animation accélérée. Zhaoqing Yang/Laboratoire national du nord-ouest du Pacifique

Certaines expériences plus petites sont en cours avec d’autres caractéristiques cohérentes des océans en plus des marées, comme leurs principaux courants lents. Kilcher a noté que des recherches sont en cours au large des côtes du sud-est des États-Unis pour examiner la quantité d’énergie pouvant être extraite des courants avant d’avoir un impact sur les schémas de circulation de la chaleur dans l’Atlantique Nord.

« Vous ne voulez pas extraire autant d’énergie que le Gulf Stream commence à s’arrêter », a-t-il déclaré. « Ce sont le genre de questions de recherche scientifique que nous examinons. »

Bonjour

Jusqu’à présent, tirer efficacement de l’énergie de l’océan a moins à voir avec l’eau qu’avec l’air au-dessus. L’énergie éolienne offshore est de loin la source d’énergie la plus productive que nous transférions de l’océan à la terre.

« L’éolien offshore est sans aucun doute la technologie la plus mature », m’a dit Bryson Robertson, directeur du Pacific Marine Energy Center à l’Oregon State University. « Nous travaillons sur des systèmes d’énergie éolienne depuis la naissance de la civilisation. Nous faisions tourner des voiles [on boats]et nous utilisions des moulins à vent pour moudre le blé. »

« Nous travaillons sur des systèmes d’énergie éolienne depuis la naissance de la civilisation. Nous faisions tourner des voiles [on boats]et nous utilisions des moulins à vent pour moudre le blé. » Bryson Robertson, directeur, Pacific Marine Energy Center à l’Oregon State University

Les grandes éoliennes génératrices d’énergie ancrées au fond marin sont devenues un spectacle familier au large des côtes des États du nord-est et d’autres localités. Robertson dit que les éoliennes offshore flottantes sont une technologie plus récente et prometteuse qui pourrait aider à augmenter la quantité d’électricité que nous tirons littéralement de rien.

Le vent est plus constant en mer et les infrastructures flottantes peuvent être déployées dans plus de régions du monde et sur des mers plus profondes. Et des turbines plus hautes pourraient accéder aux vents de haute altitude dans des endroits hors de la vue du public.

Robertson pense que les opportunités de générer plus d’énergie éolienne à partir d’infrastructures flottantes sont suffisamment importantes pour réduire considérablement les émissions de carbone.

Un environnement difficile

Contrairement au développement d’une nouvelle application mobile ou même d’un téléphone portable, la construction de l’infrastructure pour tirer l’énergie de l’un des environnements les plus inhospitaliers et les plus sauvages de la planète peut être un processus lent et difficile.

« Nous en savons moins sur ces soulèvements de marée, ces zones de grosses vagues parce que nous restons en dehors d’eux », a déclaré Copping. « C’est l’une des raisons pour lesquelles cela prend du temps. Mais il suffit de regarder l’océan – il est difficile de ne pas voir le potentiel énergétique. »

Il existe également un certain nombre d’autres considérations, notamment les impacts que les infrastructures énergétiques marines pourraient avoir sur la faune, l’environnement au sens large, les populations locales, la pêche et d’autres industries.

Un plongeur de recherche inspecte un atterrisseur d’hydrophone déployé sur le fond marin dans le cadre de recherches en cours pour améliorer la surveillance environnementale des dispositifs d’énergie marine. Richard Walsh/Institut d’océanographie Scripps

« Je pense que le plus gros problème est l’incertitude », a ajouté Robertson. « Nous n’avons jamais fait cela à grande échelle auparavant, alors quels seront les impacts environnementaux ? »

Il dit que le processus politique peut être lent pour de bonnes raisons, mais le besoin d’énergie marine est toujours urgent.

« Nous devons trouver un moyen de déployer la technologie plus rapidement tout en tenant compte de l’environnement », a-t-il déclaré. « Nous avons juste besoin de trouver un moyen d’accélérer ce processus si nous voulons avoir un impact mesurable sur le changement climatique. »

