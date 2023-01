Tire Nichols: Un homme décédé après avoir été “passé à tabac pendant trois minutes par la police” a été traité comme une “pinata humaine” par des policiers, selon un avocat de la famille | Nouvelles américaines

Selon un avocat de la famille, un homme décédé après avoir prétendument été battu par la police pendant trois minutes était une “pinata humaine” pour les policiers.

Tire Nichols, 29 ans, est décédé à l’hôpital trois jours après une confrontation lors d’un contrôle routier à Memphis, Tennessee, le 7 janvier.

Le père de l’un d’entre eux avait été arrêté après avoir été arrêté pour conduite imprudente, a indiqué la police.

Cinq officiers noirs impliqués dans l’arrestation ont été limogés après qu’une enquête policière a révélé qu’ils avaient fait usage d’une force excessive ou n’étaient pas intervenus pour l’aider.

Des proches ont accusé la police d’avoir attaqué M. Nichols et de lui avoir causé une crise cardiaque. Mais les autorités ont seulement dit qu’il avait une urgence médicale.

Un avocat de la famille de M. Nichols, Antonio Romanucci, a déclaré que les coups avaient duré trois minutes et “qu’il était une pinata humaine pour ces policiers”.

Un autre avocat, Ben Crump, a déclaré que les images de la caméra corporelle de l’incident rappelaient à la famille et aux avocats la tristement célèbre vidéo de la police de Los Angeles battant Rodney King, un clip qui a provoqué des émeutes dans la ville en 1991.

Il a déclaré que les images de la dernière rencontre montraient qu’elle était “violente” et “gênante à tous les niveaux”, et a ajouté qu’elle était “épouvantable”, “déplorable” et “odieuse”.

M. Crump a déclaré que la vidéo serait rendue publique mais pas avant une semaine ou deux.

Les enquêteurs ne veulent pas encore le montrer car ils ne veulent pas risquer de compromettre l’enquête, selon le procureur du comté de Shelby, Steve Mulroy.

Image:

Une image de M. Nichols lorsqu’il était à l’hôpital. Photo : AP



En savoir plus sur les États-Unis :

Ghislaine Maxwell pense que Jeffrey Epstein a été assassiné

Un apnéiste secouru après des heures de disparition

Une ville californienne sous le choc après la fusillade du Nouvel An chinois

Peur des émeutes

Les dirigeants de la ville et de la communauté craignent que les images ne provoquent des troubles civils lorsqu’elles seront finalement diffusées.

Le beau-père de M. Nichols, Rodney Wells, a déclaré que la famille espérait que toute manifestation resterait pacifique.

Van Turner, président de la section de Memphis de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, une organisation de défense des droits civiques, a également déclaré que la ville semblait tendue en attendant la vidéo.

Il a félicité la ville et le département de police pour avoir agi “rapidement” en licenciant les officiers, identifiés comme Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr et Justin Smith.

Image:

(LR) Les officiers Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III, Justin Smith et Tadarrius Bean ont été limogés



“Aucune cause de décès établie”

Le lendemain de l’arrestation de M. Nichols, le service de police a déclaré que lorsque des agents se sont approchés de son véhicule, “une confrontation s’est produite” et il s’est enfui.

Il a indiqué que les policiers l’ont ensuite rattrapé et “une autre confrontation s’est produite” alors qu’ils l’emmenaient en garde à vue.

Il s’est plaint d’essoufflement et a été hospitalisé, selon la police.

Une cause de décès n’a pas été déterminée, ont déclaré des responsables.