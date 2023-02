Tire Nichols sera pleuré aux funérailles de Memphis aujourd’hui

Tire Nichols sera célébré mercredi matin par le révérend Al Sharpton lors d’un service funèbre à l’église chrétienne Mississippi Boulevard à Memphis.

La vice-présidente américaine Kamala Harris assistera également aux funérailles de Nichols, l’homme noir décédé trois jours après que des policiers de Memphis l’ont sauvagement battu à la suite d’un contrôle routier au début du mois, a annoncé mardi la Maison Blanche.

Les membres de la famille de Breonna Taylor et George Floyd, qui ont été tués par la police en 2020 dans le Kentucky et le Minnesota, seront également présents.

Le service devrait démarrer à 11 h 30 HE.

Nichols était le plus jeune de la famille, né 12 ans après ses frères et sœurs les plus proches. Il avait un fils de quatre ans, a déclaré sa famille.

Le révérend Al Sharpton prend la parole lors d’une conférence de presse tenue mardi par des membres de la famille de Nichols. Sharpton fera l’éloge de Nichols au service de mercredi. (Alyssa Pointer/Reuters)

Nichols, 29 ans, a grandi à Sacramento, en Californie, mais est venu à Memphis juste avant la pandémie de coronavirus.

Un skateur et photographe amateur qui travaillait à la fabrication de boîtes chez FedEx, est décédé trois jours après l’attaque du 7 janvier.

“Tout le monde l’aimait”

Des amis lors d’un service commémoratif la semaine dernière l’ont décrit comme joyeux et gentil, rapide avec le sourire, souvent idiot.

“Cet homme est entré dans une pièce et tout le monde l’aimait”, a déclaré Angelina Paxton, une amie qui s’est rendue à Memphis depuis la Californie pour le service commémoratif.

ÉCOUTEZ | La mort de Tire Nichols et le cycle de la violence policière :

Brûleur avant29:49La mort de Tire Nichols et le cycle de la violence policière

Pendant ce temps, le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a déclaré mardi que les procureurs pourraient engager d’autres poursuites pénales contre des policiers et d’autres personnes en relation avec le passage à tabac mortel de Nichols, après avoir critiqué de plus en plus la manière dont le bureau de Mulroy et le département de police de Memphis ont traité l’affaire.

Cinq officiers, tous noirs, ont été inculpés la semaine dernière de meurtre au deuxième degré et renvoyés de la force. Le département a confirmé lundi qu’un sixième officier, Preston Hemphill, avait été suspendu de ses fonctions peu après l’incident mais n’avait pas été inculpé au pénal.

Après que des images vidéo de la rencontre meurtrière avec la police ont été rendues publiques vendredi, les appels se sont intensifiés pour que les responsables de la police locale et les procureurs soient plus transparents sur les circonstances de l’incident, étant donné que les rapports de police initiaux ne correspondent pas à ce qui a été vu sur le vidéos.

Plus de premiers intervenants pourraient être accusés

Dans une déclaration sur Twitter, Mulroy a déclaré que d’autres officiers, le personnel des pompiers et d’autres personnes qui ont préparé la documentation de l’incident pourraient également faire l’objet d’accusations criminelles à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

“Nous examinons toutes les personnes impliquées dans les événements qui ont précédé, pendant et après le passage à tabac de Tire Nichols”, a déclaré son bureau, notant que l’enquête est incomplète.

Un septième officier qui n’a pas été identifié dans l’immédiat a également été relevé de ses fonctions sans solde, a annoncé lundi le département, et cet officier n’a pas été inculpé. Son rôle dans l’incident n’a pas été révélé.

REGARDER | Les images de Noirs déshumanisés sont intimidantes pour les membres de la communauté, déclare le professeur :

Une vidéo du passage à tabac mortel de Tire Nichols peut déclencher des symptômes liés à un traumatisme, selon un sociologue Darron Smith, professeur de sociologie à l’Université de Memphis, affirme que les images de la caméra corporelle de Tire Nichols battu par la police peuvent déclencher des symptômes de trouble de stress post-traumatique chez les Noirs américains qui regardent la vidéo.

Trois membres du service d’incendie de Memphis qui ont répondu à l’altercation ont été licenciés lundi après que les enquêteurs ont découvert que Nichols avait été menotté au sol sans soins médicaux pendant près de 15 minutes après le passage à tabac.

Le chef de la police, Cerelyn Davis, a déclaré qu’un nombre indéterminé d’officiers en plus des cinq accusés initialement faisaient l’objet d’une enquête pour des infractions à la politique résultant de l’arrestation de Nichols.