Tire Nichols: “Nouvelle horloge” sur la responsabilité de la police après que des officiers ont été limogés quelques semaines après avoir été battus à mort, déclare Al Sharpton | Nouvelles américaines

Les États-Unis ont une “nouvelle horloge” sur la responsabilité de la police après l’arrestation et le licenciement rapides de cinq officiers accusés de la mort de Tire Nichols, a déclaré l’influent militant des droits civiques Al Sharpton.

S’exprimant lors d’un rassemblement à Harlem, New York, le révérend Sharpton a également rejeté l’idée qu’il n’y avait aucun élément racial dans le passage à tabac mortel de M. Nichols par les officiers simplement parce qu’ils sont eux-mêmes noirs.

Il vient après la police de Memphis images de la caméra corporelle publiées montrant des policiers battant l’homme de 29 ans pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés tout au long de l’attaque.

La police a publié quatre vidéos distinctes coupées en un clip d’une heure, y compris des images de la caméra corporelle de la police et des images d’une caméra de vidéosurveillance.

On peut entendre M. Nichols crier “maman, maman” plusieurs fois au fur et à mesure que les coups se déroulent.

Il se trouvait à 80 mètres (73 mètres) de sa maison familiale, selon sa mère.

Attention : Cet article contient des images violentes

Cinq officiers ont été accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres crimes, notamment d’agression, d’enlèvement, d’inconduite officielle et d’oppression officielle, à la suite de la mort de M. Nichols.

Image:

Un officier bat Tire Nichols avec sa matraque



Dans les images de l’attaque, une caméra montre le premier arrêt de la police à une intersection à Memphis, Tennessee.

“Je vais vous frapper à mort”, peut-on entendre dire un officier. Sa caméra corporelle le montre lever sa matraque tandis qu’au moins un autre officier tient M. Nichols.

Après que le premier officier ait brutalement sorti M. Nichols de sa voiture juste après 20h20 le 7 janvier de cette année, on peut entendre l’employé de FedEx dire “Je n’ai rien fait” alors qu’un groupe d’officiers commence à le plaquer au sol .

“Mettez-vous au sol !”, crie un officier, tandis qu’un autre crie : “Tase-le ! Tase-le !”

Le père d’un enfant a calmement répondu peu de temps après avoir été lutté sur le trottoir: “OK, je suis au sol.”

Image:

La police tient un taser sur la jambe de son suspect



Quelques instants plus tard, alors que les officiers continuent de crier, M. Nichols dit: “Mec, je suis au sol.”

Un officier crie: “Mettez vos mains derrière votre dos avant que je ne vous brise (juron).”

Quelques instants plus tard, un officier crie: “Mettez vos mains derrière votre dos avant que je ne les casse.”

“Vous faites vraiment beaucoup de choses en ce moment”, dit M. Nichols à haute voix aux officiers. “J’essaie juste de rentrer à la maison.”

“Arrête, je ne fais rien”, crie-t-il quelques instants plus tard.

La caméra est brièvement obscurcie, puis M. Nichols peut être vu en train de courir alors qu’un officier lui tire un Taser. Les officiers se lancent alors à la poursuite de M. Nichols.

Il reçoit alors des coups de poing, de pied et de matraque. Après le passage à tabac, les agents tournent en rond pendant plusieurs minutes tandis que M. Nichols est allongé appuyé contre la voiture, puis s’effondre dans la rue.

Image:

Tire Nichols est vu en train d’essayer de fuir alors qu’un taser est pointé sur lui



Des secouristes munis de ce qui ressemble à du matériel médical sont présents, mais n’interviennent pas immédiatement.

Il est décédé le 10 janvier, trois jours après l’arrestation violente.

Les officiers impliqués ont été licenciés par le chef de la police du département de police de Memphis, Cerelyn Davis.

Mme Davis, qui est devenue la première femme noire patronne de la force en 2021, avait précédemment appelé à “des changements radicaux et une réforme de la police” à la suite du meurtre de George Floyd en 2020 à Minneapolis.

Image:

Les officiers se tiennent debout alors que Tire Nichols est effondré contre une voiture



Le révérend Sharpton, prononçant un discours lors d’un rassemblement hebdomadaire du National Action Network, a déclaré: “Donc, il y a un nouveau précédent établi maintenant ‘parce que cette femme noire chef de la police vous a gâché maintenant – ‘parce qu’elle a dit que je n’attends rien – arrêtez-les , virez-les.

“Vous avez maintenant une nouvelle horloge sur la responsabilité de la police. Nous ne voulons pas entendre une enquête sans année.”

Abordant l’implication de la race, il a déclaré: “Une personne m’a dit au moins qu’il ne s’agissait pas de race.

“J’ai dit que la partie course, c’est que ces Noirs pensaient pouvoir s’en tirer en faisant ça à un Noir.

“Vous savez que vous ne pouviez pas vous en sortir en faisant ça dans le Tennessee à un Blanc – et vous ne vous en tireriez pas non plus en le faisant à un Noir.”

Image:

Tire Nichols a appelé sa mère trois fois alors qu’il était battu



Pendant ce temps, lors d’une conférence de presse des dirigeants de la ville tenue samedi, le représentant de l’État, Joe Towns Jr, a fait écho aux commentaires du révérend Sharpton sur l’enquête rapide de la force.

Il a également déclaré que le chef de la police Davis avait tout son soutien, la félicitant d’avoir “agi rapidement”.

Les commentaires sont venus alors qu’un fonds commémoratif créé à la suite de M. Nichols dépassait 535 000 $ (433 000 £).

La page GoFundMe, créée par la mère de M. Nichols, vise à aider à payer un skate park commémoratif en son honneur, ainsi qu’à permettre à sa famille de s’absenter de son travail pour pleurer et demander justice.

Des manifestations ont lieu dans au moins neuf villes des États-Unis – dont Memphis – après la diffusion des images de la caméra corporelle.

La mère de M. Nichols, RowVaughn Wells, avait précédemment averti les partisans de la nature “horrible” de la vidéo, mais a plaidé pour la paix en disant que “déchirer les rues” n’est “pas ce que mon fils représentait”.

1:46

“Ils ont tué un homme qui me ressemblait”



Le président américain Joe Biden s’est dit “indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo du passage à tabac qui a entraîné la mort de Tire Nichols”.

“C’est encore un autre rappel douloureux de la peur et du traumatisme profonds, de la douleur et de l’épuisement que les Américains noirs et bruns éprouvent chaque jour”, a-t-il ajouté.