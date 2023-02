Tire Nichols: les officiers n’ont pas expliqué l’arrêt, suggèrent les docs

Memphis, Tennessee –

L’officier qui a sorti Tire Nichols de sa voiture avant que la police ne le batte mortellement n’a jamais expliqué pourquoi il était arrêté, montrent des documents récemment publiés, et des rapports émergents d’habitants de Memphis suggèrent que c’était courant.

Le département de police de Memphis a fustigé Demetrius Haley et quatre autres officiers comme « manifestement non professionnels » et a demandé qu’ils soient dépouillés de la capacité de travailler comme policiers pour leur rôle dans le passage à tabac du 7 janvier, selon des documents publiés mardi par les normes des agents de la paix du Tennessee. et commission de la formation.

Ils incluent également des révélations selon lesquelles Haley a pris des photos de Nichols alors qu’il était appuyé contre une voiture de police, puis a envoyé les photos à d’autres officiers et à une connaissance.

Nichols est décédé trois jours plus tard – le dernier meurtre de la police pour déclencher des manifestations à l’échelle nationale et une conversation publique intense sur la façon dont la police traite les résidents noirs.

Pourtant, ce qui a conduit à tout cela reste un mystère.

Les cinq officiers – Haley, Desmond Mills Jr., Tadarrius Bean, Justin Smith et Emmitt Martin III – ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré. Les nouveaux documents offrent le compte rendu le plus détaillé à ce jour des actions de ces agents. Leurs avocats n’ont pas commenté l’Associated Press sur les documents.

Un autre officier a également été licencié et un septième suspendu de ses fonctions. Six autres seront sanctionnés, ont révélé des responsables, sans fournir de détails. Cela porterait le total impliqué à 13.

Erica Williams, porte-parole du principal procureur de Memphis, a déclaré que d’autres accusations pourraient encore être déposées.

Pendant ce temps, d’autres résidents parlent d’interactions avec la police de Memphis.

Une poursuite fédérale déposée mardi accuse les mêmes officiers désormais accusés du meurtre de Nichols, 29 ans, d’avoir également violé les droits d’un autre homme du même quartier que Nichols lors d’une arrestation tout aussi violente trois jours avant l’arrestation de Nichols.

Selon le procès, Monterrious Harris, 22 ans, rendait visite à un cousin dans un appartement le soir du 4 janvier lorsque sa voiture a été “soudainement envahie par un grand groupe d’assaillants portant des masques de ski noirs, vêtus de vêtements noirs, brandissant des fusils , d’autres armes, lançant des jurons et menaçant de mettre fin à ses jours s’il ne sortait pas de sa voiture.”

Harris pensait que les hommes essayaient de le voler, selon le procès, et il a essayé de reculer sa voiture avant de heurter quelque chose. Il est ensuite sorti à contrecœur les mains levées et a été « attrapé, frappé, frappé à coups de pied et agressé » pendant deux minutes, selon la plainte. Les coups n’ont cessé qu’après que les gens soient sortis de leurs appartements pour voir ce qui se passait, selon le procès.

Des photos du visage de Harris prises après sa libération sous caution environ neuf jours plus tard montrent d’épaisses croûtes sur son front et un œil au beurre noir en voie de guérison.

La poursuite accuse les officiers d’avoir fabriqué des preuves à l’appui des accusations portées contre Harris, notamment d’être un criminel condamné en possession d’une arme de poing, d’intrusion criminelle et d’avoir échappé à l’arrestation.

De plus, une femme a déclaré à WREG-TV qu’elle avait tenté d’avertir le département de police de Memphis à propos de Haley après une rencontre le 21 février 2021. Kadejah Townes a déclaré qu’elle retournait un film sur une machine Redbox dans un Walgreens lorsque la police a répondu à un faux appel de tir. La police lui a d’abord dit qu’elle pouvait partir, a-t-elle dit, mais les agents l’ont ensuite arrêtée lorsqu’elle a mis sa voiture en marche arrière. Haley a placé des menottes sur Townes si brutalement qu’elle craignait que son bras ne soit disloqué, a-t-elle déclaré.

Sa tante a enregistré la rencontre. Ensuite, la police a arrêté sa tante et son frère alors qu’ils suivaient une voiture de police alors qu’elle emmenait Townes à l’hôpital. Townes a déclaré qu’elle n’avait jamais été accusée de quoi que ce soit.

Le dossier disciplinaire de Haley a montré qu’après que Townes a déposé une plainte, il a été accusé de ne pas avoir rempli les documents appropriés – et non de recourir à la force.

“Je n’ai pas été surpris”, a déclaré Townes à la chaîne de télévision.

Le chef de la police Cerelyn “CJ” Davis a signé des demandes visant à interdire aux cinq agents inculpés de travailler à nouveau dans les forces de l’ordre. La Commission des normes et de la formation des agents de la paix du Tennessee décidera plus tard s’il convient de le faire.

Haley, qui conduisait une voiture banalisée et portait un sweat à capuche noir, a forcé Nichols à sortir de sa voiture en utilisant des blasphèmes, puis l’a vaporisé dans les yeux avec un irritant chimique, selon les documents publiés mardi.

“Vous n’avez jamais dit au conducteur le but de l’arrêt du véhicule ou qu’il était en état d’arrestation”, indiquent les documents.

Haley n’avait pas sa caméra corporelle lorsqu’il a arrêté Nichols, mais il était au téléphone avec quelqu’un qui l’a entendu.

Nichols a fui les officiers mais a été rattrapé à quelques pâtés de maisons. À ce moment-là, Haley lui a donné un coup de pied dans le torse alors que trois autres officiers le menottaient. D’autres officiers ont donné des coups de pied à Nichols au visage, l’ont frappé à coups de poing ou avec une matraque.

Les accusations portées contre les autres officiers incluent qu’ils ont induit les fonctionnaires en erreur sur ce qui s’est passé.

Martin, par exemple, a affirmé que Nichols avait tenté d’arracher l’arme de l’officier de son étui après que Haley l’ait forcé à sortir du véhicule, avec l’aide de Martin en saisissant le poignet de Nichols. Cependant, la vidéo ne corrobore pas l’allégation de saisie d’armes à feu, selon les documents.

Dans une lettre de Smith incluse dans son dossier, il a défendu sa conduite, déclarant que Nichols était “violent et ne se conformerait pas”.

L’audio d’une caméra corporelle n’a pas capturé Nichols en utilisant des blasphèmes ou en faisant des menaces violentes – au lieu de cela, il est apparu calme et poli dans ses commentaires aux officiers.

Les documents soulignent également l’incapacité à fournir de l’aide par la suite, l’indifférence de Bean à la détresse de Nichols rapportée par un civil qui a enregistré une vidéo qui n’a pas été publiée.

Tous les cinq ont également été accusés d’avoir enfreint les règles sur les caméras corporelles – soit en ne les ayant pas tout le temps, soit en enlevant leurs gilets avec des caméras attachées, selon les documents.

