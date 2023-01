Tire Nichols: les images de la caméra corporelle d’un homme noir battu par la police de Memphis sont publiées

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Les responsables de Memphis ont publié des images policières inquiétantes de l’arrestation de Tire Nichols un homme noir de 29 ans décédé à l’hôpital trois jours après avoir été violemment détenu lors d’un contrôle routier au début du mois.

Les membres de la famille, les dirigeants de la ville et les militants ont sévèrement critiqué la conduite des officiers montrés dans les images, dont cinq ont été licenciés et accusé de meurtre .

La première partie de la vidéo d’une heure montrait les policiers arrêtant le jeune homme, le forçant à sortir du véhicule et à se coucher par terre.

On entend l’un d’eux dire: “Salope, mets tes mains derrière ton dos avant que je ne les casse.” Un officier menace alors Nichols que “je vais te casser le cul”.

Nichols répond: «Vous faites vraiment beaucoup en ce moment. J’essaie juste de rentrer à la maison.

La vidéo montre les officiers essayant d’utiliser leurs Tasers sur Nichols, qui s’enfuit ensuite de la scène.

Lorsque le premier groupe d’officiers entend par radio que le jeune homme a été attrapé, on entend un autre dire : “J’espère qu’ils lui piétinent le cul.”

Les officiers qui ont rattrapé Nichols l’ont ensuite jeté au sol et du gaz poivré a apparemment été déployé sur le visage de Nichols.

“Je vais te frapper à mort”, peut-on entendre un officier crier, tandis qu’un autre dit “Attention, je vais encore pulvériser ton cul.”

(PA)

Nichols au sol peut être entendu crier fort pour sa mère.

Les officiers peuvent alors être entendus sur la vidéo de la caméra corporelle criant à plusieurs reprises à Nichols: “Donnez-moi vos putains de mains.”

On peut entendre un autre officier dire: “Cette mère f **** m’a fait m’asperger” de gaz poivré.

La vidéo montrait ensuite Nichols effondré contre une voiture tandis que les officiers se tenaient debout en riant, racontant l’arrestation et ce qu’ils avaient fait pour le capturer.

(PA)

“J’ai sauté dedans, j’ai commencé à le bercer”, peut-on entendre un officier se vanter alors qu’un autre a affirmé que Nichols avait mis la main sur leur arme.

«Il avait littéralement la main sur mon arme. Cette mère ***** r était là-bas », a déclaré l’officier.

En plus de la vidéo de la caméra corporelle des agents, la ville de Memphis a également diffusé une vidéo d’une caméra de police fixée à un lampadaire juste en face du lieu de l’incident.

Cette caméra, qui ne comportait aucun son, a montré que Nichols avait été touché neuf fois en quatre minutes, selon CNN.

Après la diffusion des vidéos, les manifestants ont fermé certaines parties de l’Interstate 55 à Memphis.

Les manifestations ont commencé peu de temps après la diffusion de la vidéo à 19 h HE, avec une foule nombreuse se rendant sur la I-55 au centre-ville de Memphis en direction du pont du fleuve Mississippi, selon ABC24.

Les manifestants se sont ensuite également dirigés vers le poste de police de la ville, selon NBC News.

Pendant ce temps, des groupes de manifestants se sont également rassemblés à Times Square à New York, à Washington DC et à Atlanta, en Géorgie.

Le président Joe Biden a qualifié la vidéo d'”horrible” et a déclaré qu’il s’agissait d’un “rappel douloureux” de la peur à laquelle les Noirs et les Bruns américains sont régulièrement confrontés, tout en appelant à des manifestations pacifiques.

(PA)

“Comme tant d’autres, j’ai été indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo du passage à tabac qui a entraîné la mort de Tire Nichols”, a déclaré le président dans un communiqué. “C’est encore un autre rappel douloureux de la peur et du traumatisme profonds, de la douleur et de l’épuisement que les Américains noirs et bruns éprouvent chaque jour.”

Et le président a ajouté: “Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que notre système de justice pénale respecte la promesse d’une justice juste et impartiale, d’un traitement égal et de la dignité pour tous”, a poursuivi Biden. “Un changement réel et durable ne se produira que si nous prenons des mesures pour empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent.”

RowVaughn Wells, la mère de M. Nichols, m’a dit plus tôt vendredi: “Je veux dire aux cinq policiers qui ont assassiné mon fils, vous avez également déshonoré vos propres familles en faisant cela.”

Elle a ajouté: “Je vais prier pour vous et vos familles car en fin de compte, cela n’aurait pas dû arriver. Cela n’aurait tout simplement pas dû arriver. Nous voulons que justice soit rendue à mon fils.

Rodney Wells, le beau-père de Tire Nichols, a déclaré que le groupe d’officiers ainsi que les médecins qui sont arrivés plus tard impliqués ont montré un mépris insensé pour l’homme qui venait d’être sévèrement battu.

“Personne ne lui a apporté aucune aide. Ils se sont promenés, fumant des cigarettes comme si tout était calme et comme, vous savez, se vantant de ce qui s’est passé », a déclaré M. Wells. dit à CNN . « Il était assis là, puis il s’est effondré. Et un officier s’est approché de lui et a dit: “Assieds-toi, putain de merde”, pendant qu’il est menotté.

Les responsables de la ville et de l’État ont fermement condamné la conduite des agents.

David Rausch, directeur du Tennessee Bureau of Investigation, qui aide à enquêter sur l’incident, m’a dit il était “écœuré” par le comportement qu’il a vu dans la vidéo de l’interpellation de la police, qui “ne reflétait pas du tout le maintien de l’ordre”.

“Nous sommes ici pour rechercher la vérité et la justice, en réalisant que nous ne devrions pas être ici”, a déclaré le directeur lors d’une conférence de presse jeudi. “En termes simples, cela n’aurait pas dû arriver.”

“Je suis attristé, et franchement je suis choqué – je suis écoeuré par ce que j’ai vu”, a-t-il ajouté.

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a déclaré plus tôt cette semaine que le groupe d’officiers de la vidéo – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith étaient “directement responsables” des “abus physiques” de Nichols, appelant les actions des officiers « odieuses, imprudentes et inhumaines ».

“C’est un échec de l’humanité fondamentale vers un autre individualisme”, a-t-elle déclaré dans une déclaration vidéo.

L’utilisation extrême de la force par la police dans la vidéo a été comparée au tristement célèbre passage à tabac de Rodney King aux mains de la police de Los Angeles.

Le bureau du procureur américain pour le district ouest du Tennessee a également enquête sur la mort de Nichols suggérant que les anciens officiers impliqués dans l’arrestation pourraient faire face à d’autres accusations fédérales en plus des accusations locales.

La famille de Tire Nichols a demandé aux manifestants de manifester pacifiquement leur soutien.

« Ça va être horrible, mais je veux que chacun d’entre vous manifeste en paix. Je ne veux pas qu’on brûle nos villes, qu’on déchire les rues, parce que ce n’est pas ce que mon fils défendait », Mme Wells m’a dit lors d’une veillée jeudi, la veille de la diffusion de la vidéo.

Ceci est une nouvelle de dernière heure et sera mis à jour avec de nouvelles informations.