Tire Nichols: des images de Bodycam montrent le père d’un enfant appelant sa mère alors qu’il est battu par des officiers avant sa mort | Nouvelles américaines

La police de Memphis a publié des images de caméras corporelles montrant le moment où Tire Nichols a appelé sa mère alors qu’il était battu par cinq policiers avant de mourir.

Les images montrent des policiers battant le jeune homme de 29 ans pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés tout au long de l’attaque.

La police a publié quatre vidéos distinctes coupées en un clip d’une heure.

Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a déclaré aux journalistes qu’il provenait de “trois flux différents”.

Elle a déclaré: “Il s’agit de trois sources différentes: une caméra portée sur le corps, une source réelle sur les lieux où les abus les plus physiques que vous connaissez se sont produits, puis deux autres caméras portées sur le corps par les agents de la même scène.”

Mme Davis avait précédemment demandé le calme avant que la séquence vidéo ne soit rendue publique.

“Je m’attends à ce que vous ressentiez ce que ressent la famille Nichols”, a-t-elle déclaré. “Je m’attends à ce que vous ressentiez de l’indignation face au mépris des droits fondamentaux de l’homme.”

Cinq officiers licenciés, tous noirs, ont été accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres crimes, notamment d’agression, d’enlèvement, d’inconduite officielle et d’oppression officielle, à la suite de la mort de M. Nichols.

Dans les images de l’attaque, une caméra montre le premier arrêt de la police à une intersection à Memphis, Tennessee.

“Je vais vous matraquer (juron)”, peut-on entendre dire un officier. Sa caméra corporelle le montre lever sa matraque tandis qu’au moins un autre officier tient M. Nichols.

Après que le copilote ait brutalement tiré M. Nichols hors de sa voiture, on peut entendre l’employé de FedEx dire “Je n’ai rien fait” alors qu’un groupe d’officiers commence à le plaquer au sol.

“Mettez-vous au sol !”, crie un officier, tandis qu’un autre crie : “Tase-le ! Tase-le !”

Image:

Tire Nichols est battu par des policiers dans une vidéo publiée par le département de police de Memphis



Le père d’un enfant a calmement répondu peu de temps après avoir été lutté sur le trottoir: “OK, je suis au sol.”

Quelques instants plus tard, alors que les officiers continuent de crier, M. Nichols dit: “Mec, je suis au sol.”

Un officier crie: “Mettez vos mains derrière votre dos avant que je ne vous brise (juron).”

Quelques instants plus tard, un officier crie: “(Explétif), mettez vos mains derrière votre dos avant que je ne les casse.”

“Vous faites vraiment beaucoup de choses en ce moment”, dit M. Nichols à haute voix aux officiers. “J’essaie juste de rentrer à la maison.”

“Arrête, je ne fais rien”, crie-t-il quelques instants plus tard.

Nichols a entendu appeler sa mère alors que la police l’attaquait

La caméra est brièvement obscurcie, puis M. Nichols peut être vu en train de courir alors qu’un officier lui tire un Taser. Les officiers se lancent alors à la poursuite de M. Nichols.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:44

Un “gang” de policiers prêt à s’affronter



Après le passage à tabac, les policiers ont tourné pendant plusieurs minutes pendant que M. Nichols était appuyé contre la voiture, puis s’est effondré dans la rue.

Dans les images de l’une des caméras, on entend M. Nichols crier pour sa mère pendant que la police l’attaque.

M. Nichols est alors aspergé de gaz poivré et frappé au visage.

“Une attaque odieuse, imprudente et inhumaine”

Mme Davis a déclaré que les officiers étaient “déjà renforcés, à environ 10” lors de l’arrêt initial.

Elle a ajouté que les officiers étaient “agressifs, bruyants, utilisant un langage profane et ont probablement effrayé M. Nichols dès le début”.

“Nous savons que quelque chose s’est passé avant que cet officier ou ces officiers ne sortent de leurs véhicules … juste en connaissant la nature des officiers, il faut quelque chose pour les exciter, vous savez, comme ça. Nous ne savons pas ce qui s’est passé, ” dit-elle.

“Tout ce que nous savons, c’est que la force appliquée dans cette situation était exagérée.”

Image:

Tire Nichols a appelé sa mère trois fois alors qu’il était battu



Mme Davis a également décrit les actions des agents comme « odieuses, imprudentes et inhumaines » et a déclaré que son département n’a pas été en mesure de justifier l’allégation de conduite imprudente qui a motivé l’arrêt.

Un manifestant dit “ils ont tué un homme qui me ressemblait”

Des manifestations ont lieu dans au moins neuf villes des États-Unis après la diffusion des images de la caméra corporelle.

La mère de M. Nichols, RowVaughn Wells, avait précédemment averti les partisans de la nature “horrible” de la vidéo, mais a plaidé pour la paix en disant que “déchirer les rues” n’est “pas ce que mon fils représentait”.

Des manifestations ont lieu à Sacramento en Californie, à Washington DC, à Atlanta en Géorgie, à Boston dans le Massachusetts, à New York, à Asheville en Caroline du Nord, à Philadelphie en Pennsylvanie et à Providence dans le Rhode Island.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:46

“Ils ont tué un homme qui me ressemblait”



Une manifestation organisée par Black Lives Matter a lieu à Memphis, Tennessee, où M. Nichols a été attaqué.

Le correspondant américain de Sky, James Matthews, qui assiste à la manifestation, a demandé à une manifestante comment elle s’était sentie lorsqu’elle avait vu la vidéo.

Elle a répondu: “C’était déchirant, très très difficile à regarder. C’était juste déchirant, c’est tout ce que je peux dire.”

Un homme qui assistait à la manifestation à Memphis a déclaré à Sky News: “(L’attaque n’était) pas professionnelle, pas policière, je ne suis pas d’accord avec cela.

“C’est pourquoi je suis ici maintenant. C’était dégoûtant pour moi.”

Image:

Black Lives Matter a organisé une manifestation à Memphis. Photo : AP



Image:

Les manifestants sont descendus dans les rues de Memphis. Photo : AP



Un deuxième homme a déclaré: “J’étais très triste de la situation et je prie pour la famille de Tire Nichols. Je suis très contrarié par la vidéo, c’était dérangeant, ils ont tué un homme qui me ressemblait.

“Être un homme noir dans ce pays est difficile, nous sommes venus ici en tant qu’esclaves et nous avons l’impression qu’il y a encore de l’esclavage, nous avons l’impression que nous n’y échapperons jamais.

“Être un homme noir, c’est dur, la circulation s’arrête, aller au centre commercial, on vous surveille, on vous filme.

“Être un homme noir est difficile.”

Pendant ce temps, la police de New York a procédé à au moins trois arrestations lors d’une manifestation près de Times Square.

Une arrestation concernait des dommages à une voiture de police, une seconde pour avoir frappé un policier et une troisième pour une raison non divulguée, a déclaré un capitaine de police à NBC News.

La police documente également tout dommage causé à d’autres véhicules alors que les manifestants se faufilent à travers les voitures. Ils ont également confisqué les vélos des manifestants qui tentaient d’empêcher les arrestations.

Le département de police de New York a publié une déclaration condamnant les “actions honteuses” des officiers de Memphis qui sont une “violation sans équivoque de notre serment de protéger ceux que nous servons et un manquement à la décence humaine fondamentale”.

À la lumière de l’action de protestation attendue dans la ville au cours des prochains jours, la force a déclaré qu’il y aurait une “présence policière accrue au cours des prochains jours pour garantir que les personnes qui choisissent puissent s’exprimer librement et en toute sécurité”.

Compte tenu de la probabilité de manifestations, Mme Davis avait déclaré à ABC qu’elle et d’autres responsables locaux avaient décidé qu’il serait préférable de diffuser la vidéo plus tard dans la journée, après la fermeture des écoles et le retour du travail.

Image:

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : les officiers Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III, Tadarrius Bean et Desmond Mills Jr ont été limogés. Photo : Bureau du shérif du comté de Shelby



Le maire de New York, Eric Adams, un ancien officier de police, a déclaré que lui et d’autres maires du pays avaient été informés par la Maison Blanche avant la diffusion de la vidéo, qui, selon lui, “susciterait la douleur et la tristesse chez beaucoup d’entre nous”. nous en colère”.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré qu’il était “consterné” par la vidéo et que tous les agents de terrain du FBI ont été alertés pour travailler avec des partenaires étatiques et locaux, y compris à Memphis, “au cas où quelque chose deviendrait incontrôlable”.

Les derniers mots de Tire Nichols nous poussent à poser des questions importantes Parfois, il n’y a pas de mots. Articuler la perte d’un fils peut étirer le vocabulaire dans le meilleur des cas. La famille de Tire Nichols se retrouve dans le pire des cas. Quels mots peuvent exprimer ce que ça fait d’avoir un fils, votre fils, battu à mort devant la caméra ? Aussi difficile que quiconque ait essayé lors d’une conférence de presse à l’intérieur de la cathédrale Mount Olive à Memphis, le travail a peut-être été mieux fait par Tyr lui-même. À la fin de la vidéo, on l’entend appeler sa mère, trois fois. Ce sont ses derniers mots sur des images qui le montrent devenir mou, inconscient et clairement en détresse. Il était entouré de policiers et d’autres médecins spécialistes qui ont reculé plutôt que d’intervenir. Ses derniers mots étaient un appel à quelqu’un qu’il savait aiderait, sa mère, qui vivait à trois pâtés de maisons de l’endroit où il avait été battu. RowVaughn, la mère de Tyre, n’en était pas consciente jusqu’à ce qu’elle apparaisse sur la vidéo. Elle ne le sait que maintenant parce qu’on le lui a dit – elle ne peut pas se résoudre à regarder les images. “Vous n’avez aucune idée de ce que je ressens”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse lorsqu’on lui a demandé si son fils l’appelait. Et, bien sûr, nous ne le faisons pas. Mais on nous demande de réfléchir à ce que nous ressentirions – par le sentiment d’impuissance et de manque d’humanité aggravé par le cri désespéré d’un homme adulte à sa mère. Cela aide un public à faire preuve d’empathie, ainsi qu’à sympathiser, et c’est important au milieu des demandes de changement. Le cas de Tire Nichols nous amène à poser des questions importantes sur la culture policière aux États-Unis.

Biden dit qu’il est “indigné” et “profondément peiné”

Le président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué après la diffusion des images: “Comme tant d’autres, j’ai été indigné et profondément peiné de voir l’horrible vidéo du passage à tabac qui a entraîné la mort de Tire Nichols. C’est encore un autre rappel douloureux de la profonde la peur et les traumatismes, la douleur et l’épuisement que les Américains noirs et bruns éprouvent chaque jour.

“Mon cœur va à la famille de Tire Nichols et aux Américains à Memphis et à travers le pays qui pleurent cette perte extrêmement douloureuse.”

Il a ajouté: “La violence n’est jamais acceptable, elle est illégale et destructrice. Je me joins à la famille de M. Nichols pour appeler à une manifestation pacifique.”

Les cinq officiers qui ont été inculpés sont nommés Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III, Tadarrius Bean et Justin Smith.

L’avocat de Martin, William Massey, et l’avocat de Mills, Blake Ballin, ont déclaré que leurs clients plaideraient non coupables. Les avocats de Smith, Bean et Haley n’ont pu être joints.