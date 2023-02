Tire Nichols: après les funérailles, Biden fait face à des pressions sur la police

WASHINGTON –

Lorsque la vice-présidente Kamala Harris a été appelée à la chaire lors des funérailles de Tire Nichols, elle a déclaré que la Maison Blanche se contenterait de rien de moins qu’une législation fédérale ambitieuse pour réprimer la brutalité policière.

“Nous ne devons pas tarder. Et nous ne serons pas refusés”, a déclaré Harris sous les applaudissements à Memphis, Tennessee. “Ce n’est pas négociable.”

De retour à Washington, cependant, les progrès semblent difficiles, voire improbables. Les efforts bipartites pour parvenir à un accord sur la législation sur la police ont été bloqués il y a plus d’un an, et le président Joe Biden a fini par signer un décret portant le nom de George Floyd, dont le meurtre aux mains de la police de Minneapolis a déclenché des manifestations à l’échelle nationale il y a près de trois ans.

Maintenant, avec un nouveau meurtre qui fait la une des journaux, Biden et Harris rencontreront jeudi des membres du Congressional Black Caucus pour déterminer s’il est possible de remettre la législation sur les rails.

“Je travaille pour m’assurer que nous avons un plan clair”, a déclaré le représentant Steven Horsford, D-Nev., qui préside le caucus.

La Maison Blanche fait face à une nouvelle pression pour faire avancer la question, et même certains alliés politiques sont frustrés par ce qu’ils considèrent comme une prudence excessive de la part de Biden.

“Je pense que le président rate l’occasion d’être un président historique en ce qui concerne les problèmes sociaux qui continuent de tourmenter notre pays”, a déclaré le représentant Jamaal Bowman, DN.Y. “C’est ce dont nous avons besoin.”

Bowman a décrit Biden comme “un champion du statu quo à bien des égards”, et il a déclaré que Biden devait être “un champion d’une nouvelle vision pour l’Amérique”.

La solution, a déclaré Bowman, n’est pas “des pensées et des prières, venez à l’état de l’Union après la mort de votre enfant”, une référence à la mère et au beau-père de Nichols invités à assister au discours de la semaine prochaine.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mercredi aux journalistes que “nous comprenons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire”. Elle a accusé les républicains d’avoir bloqué les progrès au Congrès.

“La façon dont nous allons régler ce problème est d’avoir une législation fédérale”, a déclaré Jean-Pierre. “C’est comme ça qu’on va avancer.”

Jim Pasco, directeur exécutif de l’Ordre fraternel de la police, a déclaré qu’il était en contact avec la Maison Blanche vendredi dernier, lorsque la vidéo du passage à tabac de Nichols est devenue publique, pour savoir si la situation pourrait être un catalyseur pour “faire bouger les choses à nouveau”.

Son organisation, le plus grand syndicat de police du pays, avait participé à des tentatives précédentes pour parvenir à un accord bipartite, et Pasco a déclaré que “nous saluons tout effort constructif pour nous aider à mieux faire notre travail”. Le président du syndicat, Patrick Yoes, a déjà condamné le meurtre de Nichols et a déclaré que “tout notre pays a besoin que justice soit rendue – rapidement et sûrement”.

Cependant, a déclaré Pasco, “nous sommes en quelque sorte dans un mode attentiste en ce moment”, les républicains ayant récemment repris le contrôle de la Chambre, rendant les progrès législatifs beaucoup plus difficiles.

“Vous devez regarder les réalités politiques ici”, a-t-il déclaré.

La question implique des questions politiques critiques pour la Maison Blanche. Biden a soigneusement équilibré son approche, embrassant les appels à la refonte de la façon dont la police fait son travail tout en soulignant son soutien de longue date aux forces de l’ordre et en rejetant les propositions de réduction du financement. Il a été élu avec un fort soutien des électeurs noirs et il prépare une campagne de réélection qui pourrait être lancée dans un proche avenir.

En tant qu’ancienne procureure et première personne de couleur à occuper le poste de vice-présidente, Harris a fait l’objet d’un examen particulier pour son approche des problèmes de police. Alors qu’elle assistait aux funérailles mercredi, elle a condamné la mort de Nichols, affirmant que “cet acte violent n’était pas une poursuite de la sécurité publique”.

“Lorsque nous parlons de sécurité publique, comprenons ce que cela signifie dans sa forme la plus vraie”, a déclaré Harris dans son bref discours. “Tire Nichols aurait dû être en sécurité.”

Marc Morial, président de la National Urban League, s’est dit encouragé par la présence de Harris aux funérailles.

“C’est ce que les gens attendent, que vous soyez là pour eux en cas de besoin”, a-t-il déclaré.

Maintenant, a déclaré Morial, “nous avons besoin d’une réponse substantielle, pas d’une réponse politique où ils disent:” Passons simplement quelque chose “.”

Le décret de l’année dernière était le produit de négociations entre les leaders des droits civiques et les organisations chargées de l’application de la loi, et il se concentre principalement sur les agences fédérales en les obligeant à examiner et à réviser les politiques sur l’usage de la force.

L’administration encourage également les services locaux à participer à une base de données pour suivre les fautes de la police.

Mais des modifications plus profondes, telles que la facilitation des poursuites contre des officiers pour des allégations d’inconduite, sont restées insaisissables.

“Nous n’avons même pas obtenu une fraction des changements nécessaires”, a déclaré Rashad Robinson, président du groupe d’activistes Color of Change. “Nous n’avons pas obtenu le type de changement structurel nécessaire au maintien de l’ordre.”

Robinson s’est dit encouragé par les arrestations rapides des policiers de Memphis responsables d’avoir battu Nichols. Cependant, il a dit que cela ne devrait pas être la fin de l’affaire.

“Ceux qui sont au pouvoir sont-ils prêts à faire quelque chose pour s’assurer que cela ne se reproduise plus ?” il a dit. “Ou veulent-ils s’assurer que seuls les individus sont punis?”