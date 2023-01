Tire Nichols a été tué à cause d’un arrêt de la circulation. Trop de Noirs américains le sont.

Tire Nichols, un homme noir de 29 ans, est décédé plus tôt ce mois-ci après avoir été arrêté par la police de Memphis, qui l’a violemment battu pendant trois minutes, un incident qui aurait été montré dans des images qui devraient être diffusées vendredi.

Les avocats de la famille Nichols ont déclaré lors d’une conférence de presse lundi que Nichols avait été traité comme une “piñata humaine”. Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a déclaré jeudi dans une déclaration vidéo que l’attaque était “odieuse, imprudente et inhumaine”. Le département de police de Memphis et d’autres forces de l’ordre à travers le pays anticipent par conséquent des troubles civils après la diffusion des images.

Cinq officiers noirs du département de police de Memphis – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith – ont été licenciés après qu’une enquête interne du département les ait trouvés “directement responsables” des coups. Ils ont également été reconnus coupables d’avoir enfreint les politiques ministérielles concernant la force excessive, le devoir d’intervenir et le devoir de porter secours.

Le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a annoncé jeudi que chacun ferait face à des accusations de “meurtre au deuxième degré, voies de fait graves, deux accusations d’enlèvement aggravé, deux accusations d’inconduite officielle et une accusation d’oppression officielle”. Ils pourraient encourir jusqu’à 60 ans de prison pour les seules accusations de meurtre.

De plus, deux employés du service d’incendie de Memphis qui ont participé aux soins initiaux de Nichols ont été « relevés de leurs fonctions », selon le département. Il n’est pas clair s’ils pourraient également faire face à des accusations.

La police a arrêté Nichols pour conduite imprudente le 7 janvier. Le chef de la police de Memphis a déclaré plus tard CNN que les enquêteurs ont « été incapables d’étayer » l’affirmation selon laquelle Nichols conduisait imprudemment, cependant. Quoi qu’il en soit, une fois l’interpellation effectuée, deux confrontations ont eu lieu : une lorsque des agents se sont approchés du véhicule de Nichols et qu’il s’est enfui, et une autre lorsqu’ils l’ont arrêté. Il a été transporté à l’hôpital après son arrestation lorsqu’il s’est plaint d’essoufflement. Trois jours plus tard, il est décédé des suites de ses blessures.

Ce n’est pas la première fois que la police transforme un contrôle routier en une altercation mortelle. Des décès comme celui de Nichols ne sont que trop fréquents, en particulier chez les Noirs américains, qui, selon presque toutes les études disponibles, sont arrêtés plus souvent que les Américains blancs.

Pourquoi les arrêts de la circulation peuvent être dangereux pour les Noirs américains

Les Noirs américains apprennent souvent – ​​à la maison, par leur expérience personnelle et par les nouvelles – à considérer les rencontres avec la police, en particulier les contrôles routiers, comme dangereuses, voire potentiellement mortelles.

La mort d’Américains comme Nichols, ou Daunte Wright, Sandra Bland et Rayshard Brooks, valide cet enseignement. Mais ce ne sont pas seulement les civils noirs qui apprennent à craindre les contrôles routiers. Comme Jordan Blair Woods, professeur de droit à l’Université de l’Arizona, l’a écrit pour Revue de droit du Michiganles policiers apprennent à considérer les interpellations comme dangereuses également, non pas pour ceux qu’ils interpellent, mais pour eux-mêmes et leurs collègues.

“Les académies de police montrent régulièrement aux stagiaires des vidéos des cas les plus extrêmes de violence contre des agents lors de contrôles routiers de routine afin de souligner que le travail banal de la police peut rapidement se transformer en une situation mortelle s’ils deviennent complaisants sur les lieux ou hésitent à utiliser la force”, Woods a écrit.

Cette formation contredit le fait que les policiers sont rarement blessés lors des contrôles routiers. Dans l’analyse de Woods des données sur les contrôles routiers en Floride de 2005 à 2014, le professeur a découvert que la police avait 1 chance sur 6,5 millions d’être tuée lors d’un contrôle routier et 1 chance sur 361 111 d’être gravement blessée. Dans l’ensemble, plus de 98 % des interpellations n’ont entraîné aucune blessure ou blessure mineure chez les agents.

Les données dans d’autres États reflètent les conclusions de Woods. Dans leur livre Citoyens suspects, le professeur de sciences politiques de l’UNC Frank Baumgartner, le professeur du gouvernement de l’Université du Texas Derek A. Epp et le professeur de sciences politiques de l’Université de Caroline du Sud Kelsey Shoub ont découvert que « les agents de Caroline du Nord ont été confrontés à la violence environ 24 000 fois, soit un peu plus d’une fois pour 1 000 interpellations ». Lorsqu’une personne était blessée lors d’un arrêt, c’était généralement la personne arrêtée, ont constaté les auteurs.

Et lorsqu’ils sont blessés, comme Nichols l’était, les chances des citoyens de survivre à un arrêt de routine avec la police sont loin d’être stellaires. UN Étude de 2019 par Shea Streeteractuellement professeur de politique américaine à l’Université du Michigan, a découvert qu’en 2015, environ 11 % des meurtres commis par la police se sont produits aux arrêts de la circulation et des piétons dans tout le pays.

Ce qui complique les choses pour les Noirs, c’est que les données suggèrent qu’ils sont arrêté plus souvent que les Blancs – dans certaines localités, par une large marge. Les Projet de police ouverte de Stanford, une base de données de plus de 200 millions d’arrêts de circulation, a constaté qu’à Saint-Paul, les conducteurs noirs sont un peu plus de trois fois plus susceptibles que les conducteurs blancs d’être arrêtés ; à San Jose, en Californie, les conducteurs noirs sont six fois plus susceptibles d’être arrêtés.

On peut soutenir que les conducteurs de toutes les races devraient être arrêtés à peu près au même rythme – toute personne de n’importe quelle race ou sexe pourrait s’engager dans la conduite imprudente pour laquelle Nichols aurait été arrêté. Cela a conduit un certain nombre de chercheurs à essayer de comprendre la disparité des personnes arrêtées. En général, leurs résultats suggèrent que le problème est lié à la partialité des agents, consciente ou inconsciente, qui rend les Noirs intrinsèquement plus dangereux que leurs homologues blancs.

Liée à cette idée est la question de savoir à quoi servent les arrêts. Comme un groupe de chercheurs de l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill et du Dartmouth College dirigé par Baumgartner a écrit dans un papier 2017dans de nombreux départements, les contrôles routiers ont un double objectif : pour dissuader les comportements illégaux et comme une chance pour les agents d’enquêter sur des crimes passés ou potentiels. À bien des égards, ce système s’apparente au stop-and-frisk, une pratique le plus utilisé à New York qui visait à découvrir un comportement criminel grâce à des fouilles dans la rue. Le programme a été jugé inconstitutionnel.

Comme l’a écrit Baumgartner, «les agents sont formés pour utiliser les contrôles routiers comme stratégie générale d’application visant à réduire les crimes violents ou le trafic de drogue. Lorsque les agents servent ces objectifs plus larges, ils effectuent un arrêt d’enquête, et ces arrêts ont peu (voire rien) à voir avec la sécurité routière et tout à voir avec qui semble suspect.

Il est impossible de savoir – du moins avec les informations actuellement disponibles – si les agents qui ont arrêté Nichols l’ont fait parce qu’ils l’ont trouvé suspect. On sait cependant qu’ils faisaient partie de l’unité SCORPION de Memphis, dont le nom est un acronyme signifiant « Opération des crimes de rue pour rétablir la paix dans nos quartiers ». Cette restauration de la paix a fortement impliqué des arrêts de la circulation, selon NBC News.

Si les conducteurs noirs sont considérés comme plus suspects et que la police est formée pour considérer les contrôles routiers comme dangereux en général, cela crée un sérieux problème. Lorsqu’un conducteur noir est arrêté, l’interaction est plus susceptible de commencer avec l’agent encore plus sur ses gardes pour les ennuis qu’il ne le serait autrement.

Cela peut conduire au type d’escalade rapide observée dans le cas de Nichols, dans lequel les agents ont mis fin à l’interpellation par la violence. Certains officiers préfèrent commencer par la violence, peut-être par peur, comme lors de la rencontre qui a mis fin à la vie de George Floyd. Des images de caméras corporelles diffusées lors du procès de Derek Chauvin, par exemple, montrent un officier tirant son arme peu de temps après s’être approché du véhicule de Floyd et lui criant de “Levez vos putains de mains en ce moment”.

Ces tactiques, ainsi que la peur et les préjugés qui les alimentent, mettent les conducteurs noirs en danger de mort. Les représentants des forces de l’ordre ont fait valoir que les interpellations étaient nécessaires – “nous trouvons de la drogue, des preuves d’autres crimes … c’est un outil très précieux”, a déclaré Kevin Lawrence, directeur exécutif de la Texas Municipal Police Association. Fiducies caritatives Pew en 2020 – mais ces découvertes sont rares. À l’échelle nationale, environ 4 % des interpellations ont donné lieu à des perquisitions ou arrestations en 2015, selon le Bureau des statistiques judiciaires.

Cela amène un certain nombre d’activistes et d’élus à se demander si les risques que représentent les arrêts de la circulation pour les conducteurs – en particulier les conducteurs noirs – valent un si petit nombre d’arrestations.

BerkeleyCalifornie, par exemple, a approuvé un plan en 2021 pour interdire aux agents d’effectuer des contrôles routiers pour des infractions qui n’ont rien à voir avec la sécurité ; Oakland a une politique similaire en place. D’autres endroits, y compris Comté de Montgomery, Marylandet Cambridge, Massachusettsont également envisagé de telles mesures. Washington DCa privé son service de police d’une partie de son autorité pour réglementer le code de la route en 2019, autorisant son service des transports à faire appliquer la loi à la place. Procureur général de New York a recommandé à New York de faire un changement similaire, et en 2022, la police de New York a annoncé qu’elle n’utiliserait plus les arrêts pour vérifier au hasard les mandats ouverts.

L’efficacité à long terme de telles mesures reste à démontrer. Mais ils représentent un petit pas loin du genre de maintien de l’ordre qui a laissé Nichols, et tant d’autres avant lui, morts.