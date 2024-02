Tire Nichols a d’abord été arrêté pour excès de vitesse, a déclaré un ancien officier de Memphis dans des vidéos récemment publiées.

CNN

—



Des vidéos récemment publiées depuis la ville de Memphis, dans le Tennessee, semblent faire la lumière sur la raison pour laquelle Tire Nichols a été initialement arrêté par la police l’année dernière – une rencontre qui a finalement conduit à sa mort et déclenché de nouvelles protestations contre la façon dont la police américaine traite les personnes de couleur. .

Nichols, un homme noir de 29 ans, a été violemment et à plusieurs reprises frappé à coups de poing et de pied par des policiers à la suite d’un contrôle routier et d’une brève poursuite à pied le 7 janvier 2023. Il est décédé plus tard des suites d’un traumatisme contondant à la tête.

Dans des images de la caméra corporelle de la police publiées mardi, l’officier de l’époque, Preston Hemphill, a déclaré à d’autres agents que Nichols avait été initialement arrêté parce qu’il était soupçonné d’excès de vitesse.

Dans une conversation capturée par les caméras portées sur le corps de deux agents, l’agent Samuel Lively demande à Hemphill pourquoi Nichols a été arrêté à l’origine, et Hemphill répond : « Un excès de vitesse et un changement de voie inapproprié. »

Dans un communiqué publié en janvier dernier, la police de Memphis a déclaré que Nichols avait été arrêté parce qu’il était soupçonné de conduite dangereuse. Le chef de la police de Memphis, Cerelyn « CJ » Davis, a déclaré plus tard aux autorités de CNN n’avait pas « pu justifier » la raison probable pour laquelle Nichols a été arrêté.

Lorsqu’on leur a demandé de commenter les vidéos publiées mardi, les responsables de la police ont répondu : « Comme pratique courante, le département de police de Memphis ne commente pas les litiges en cours. »

L’interaction des agents sur la vidéo de la caméra corporelle se poursuit, Lively suggérant que Nichols pourrait être accusé d’avoir évité un véhicule, mais Hemphill l’interrompt en disant : « Vous ne pouvez pas éviter un véhicule, car cela signifie qu’il s’agissait d’une poursuite. Hemphill poursuit : « Vous pouvez l’arrêter pour avoir résisté à son arrestation, fuir à pied, ce qui constitue un délit, un excès de vitesse et un changement de voie inapproprié. Cela fait au moins quatre.

Dans les images, Hemphill décrit le contrôle routier initial, disant que Lively Nichols « résistait poliment » aux ordres des agents.

“Mec a été très poli lorsqu’il a résisté, je lui en donne le mérite”, dit Hemphill dans la vidéo.

«Nous lui disions ‘au sol!’», dit Hemphill, ajoutant que Nichols a répondu: «’OK, officiers, je me mets au sol.’ Mais il ne faisait rien », dit Hemphill.

Quelques minutes plus tard, la caméra corporelle de Hemphill enregistrait Lively et un autre officier lui a demandé si Nichols aurait pu prendre quelque chose à cause de sa force.

« Bon sang ouais, il était fort. Il nous a fallu tous les trois et nous pouvions à peine le mettre au sol jusqu’à ce que je le persuade de s’agenouiller », explique Hemphill dans la vidéo.

Selon la vidéo de la caméra corporelle, une heure après le premier contrôle routier et environ 15 minutes après qu’une ambulance ait emmené Nichols à l’hôpital, les parents de Nichols se sont approchés de Hemphill à l’intersection où il a été arrêté pour la première fois et où sa voiture était toujours garée pour lui demander ce qui s’était passé.

«Nous avons essayé d’arrêter votre fils. Il s’est enfui de nous. Nous l’avons trouvé à ce feu rouge et l’avons de nouveau arrêté. Il a commencé à se battre avec nous, et il est parti, il s’est fait asperger de poivre et est parti en courant », raconte Hemphill à la mère de Nichols, RowVaughn Wells, et à son beau-père sur la vidéo de la caméra corporelle.

La vidéo montre ensuite que Hemphill s’est éloigné de la conversation avec les parents de Nichols pour répondre à un appel téléphonique de quelqu’un qu’il a décrit comme son lieutenant. On peut l’entendre dire : « Je n’en sais vraiment même plus. Nous avons donc essayé de l’arrêter avec des excès de vitesse, des changements de voie, puis il a commencé à se battre avec nous lorsque nous l’avons arrêté… Je ne sais pas s’ils ont trouvé quelque chose sur lui ou non.

Hemphill est ensuite retourné voir les parents de Nichols et leur a dit : « Je suis un officier du CIT, donc je me spécialise dans les gens qui – sans dire qu’ils ont des problèmes de toxicomanie, des trucs comme ça – mais d’après la façon dont il se battait, il devait être sur quelque chose », selon la vidéo de la bodycam.

Les tests toxicologiques sur Nichols ont détecté la présence de produits chimiques associés à la consommation de marijuana et d’alcool, selon des documents obtenus par WMC, affilié à CNN. Le taux d’alcoolémie de Nichols était de 0,049, ce qui est inférieur à la limite légale de 0,08 au Tennessee.

L’officier de l’époque, Demetrius Haley, qui était avec Hemphill lors du premier contrôle routier et qui faisait partie du groupe qui a violemment battu Nichols, s’approche des parents et leur dit : « Je n’ai jamais vu personne agir ainsi. Je crois qu’il y avait quelque chose dans son système. Parce qu’il avait une force incroyable. Je veux dire, nous avons dû le vaporiser de poivre et le taser », selon la vidéo de la caméra corporelle.

Hemphill a été licencié pour son implication dans le contrôle routier qui a conduit à la mort de Nichols ; le procureur du comté de Shelby a refusé de porter plainte contre lui.

Haley fait partie des cinq anciens officiers de Memphis inculpés en relation avec la mort de Nichols. Haley, Tadarrius Bean, Justin Smith et Emmitt Martin III ont tous plaidé non coupables des accusations portées contre eux, la plus grave étant le meurtre au deuxième degré. Ils ont également été inculpés de violations fédérales des droits civiques en septembre.

Le cinquième ancien officier, Desmond Mills Jr., a plaidé coupable à deux des quatre accusations fédérales en novembre, ont indiqué les procureurs fédéraux. Il a également accepté de plaider coupable aux accusations portées par l’État et de témoigner contre les autres accusés, ont indiqué les procureurs.

Les officiers de Memphis discutent de l’unité de police spéciale et de ses tactiques présumées après le passage à tabac de Nichols



On peut entendre un officier en patrouille discuter de l’unité de police SCORPION, désormais dissoute, impliquée dans l’assaut.

Dans un clip vidéo enregistré depuis la voiture de patrouille d’un officier, elle discute de l’unité et de ses tactiques avec un autre individu qui semble également être un officier.

On peut entendre un officier dire : « J’ai l’impression qu’ils sont un peu trop… »

“Pratique”, répond l’autre officier.

Le premier officier poursuit en disant : « Ils sont un peu comme des accros à l’adrénaline. »

Le deuxième officier répond : « Tout à fait. »

Le deuxième officier semble également faire référence à la façon dont les agents ont traité Nichols après son arrestation suite à des allégations d’excès de vitesse et de changement de voie illégal, en disant : « Mec, spray au poivre, Taser (inaudible)… ce n’est même pas un crime. Tu dois être plus intelligent, mec.

L’unité SCORPION, lancée en 2021, avait pour mission de lutter contre l’augmentation de la criminalité dans la ville. Il a été dissous après la mort de Nichols.

Paul P. Murphy, Shawn Nottingham, Pamela Kirkland, Eric Levenson de CNN, Isabel Rosales et Devon Sayers contribué à ce rapport.