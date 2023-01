Tire Nichols: 7e officier de Memphis discipliné, ambulanciers licenciés

MEMPHIS, Tennessee –

Deux autres policiers de Memphis ont été sanctionnés et trois secouristes licenciés en lien avec la mort de Tire Nichols, ont annoncé lundi des responsables, élargissant le cercle des sanctions pour la démonstration choquante de brutalités policières après que la vidéo a montré que de nombreuses autres personnes ne l’ont pas aidé au-delà du cinq officiers accusés de l’avoir battu à mort.

L’officier Preston Hemphill, qui est blanc, a été relevé de ses fonctions peu de temps après l’arrestation de Nichols le 7 janvier, a annoncé le département de police. Plus tard dans la journée, il a déclaré qu’un autre officier avait également été relevé, mais sans nommer la personne ni préciser quel rôle elle avait joué dans l’incident.

Cela a porté à sept le nombre total d’officiers de Memphis qui ont été sanctionnés, y compris les cinq officiers noirs qui ont été licenciés et inculpés la semaine dernière de meurtre au deuxième degré et d’autres infractions dans le passage à tabac de Nichols et la mort du 10 janvier.

Lundi également, les responsables du service d’incendie de Memphis ont annoncé le licenciement des techniciens médicaux d’urgence Robert Long et JaMicheal Sandridge et du lieutenant Michelle Whitaker. Les ambulanciers avaient auparavant été suspendus.

Le chef des pompiers Gina Sweat a déclaré dans un communiqué que le département avait reçu un appel de la police pour répondre au signalement d’une personne qui avait été aspergée de gaz poivré. Les travailleurs sont arrivés à 20h41 alors que Nichols était menotté au sol et effondré contre une voiture de police, selon le communiqué.

Long et Sandridge, sur la base de la nature de l’appel et des informations qui leur ont été communiquées par la police, “n’ont pas procédé à une évaluation adéquate du patient de M. Nichols”, indique le communiqué. Whitaker et le conducteur sont restés dans le moteur.

Une ambulance a été appelée et elle est arrivée à 20h55, selon le communiqué. Une unité d’urgence s’est occupée de Nichols et est partie à l’hôpital avec lui à 21h08 – 27 minutes après l’arrivée de Long, Sandridge et Whitaker, ont indiqué des responsables.

Une enquête a déterminé que tous les trois avaient violé “plusieurs” politiques et protocoles, indique le communiqué, ajoutant que “leurs actions ou inactions sur les lieux cette nuit-là ne répondent pas aux attentes du service d’incendie de Memphis”.

Le meurtre de Nichols, qui était noir, a conduit à des jours de débat public sur la manière dont les forces de police peuvent traiter les citoyens noirs avec une violence excessive, quelle que soit la race des policiers et des personnes surveillées.

Sur les images de la caméra corporelle de l’arrêt initial, on entend Hemphill dire qu’il a assommé Nichols et déclarer: “J’espère qu’ils lui piétinent le cul.”

La mort de Nichols était le dernier exemple d’une longue série de premiers récits de la police concernant le recours à la force, dont il a été démontré plus tard qu’ils avaient minimisé ou ignoré les rencontres violentes et parfois mortelles.

Les agents du département de police de Memphis ont utilisé un pistolet paralysant, une matraque et leurs poings pour frapper Nichols lors de l’arrestation nocturne. La vidéo montre Nichols fuyant les officiers vers sa maison après avoir été arrêté, soupçonné de conduite imprudente. Nichols, un père de 29 ans, a été entendu appeler sa mère et a été vu aux prises avec ses blessures alors qu’il était assis impuissant sur le trottoir, a montré une séquence vidéo publiée vendredi.

Les cinq officiers ont bavardé et se sont amusés pendant plusieurs minutes alors que Nichols restait au sol, mais il y avait d’autres autorités sur les lieux. Deux adjoints du shérif du comté de Shelby ont été relevés de leurs fonctions sans solde pendant que leur conduite fait l’objet d’une enquête.

Dans l’affaire Nichols, le service de police a été responsable des mesures disciplinaires internes, telles que les licenciements, tandis que le procureur du comté de Shelby a traité les accusations criminelles.

Hemphill était le troisième officier à un contrôle routier qui a précédé l’arrestation violente mais n’était pas sur les lieux où Nichols a été battu, a déclaré son avocat Lee Gerald. Hemphill a allumé sa caméra corporelle, conformément à la politique du département, a-t-il ajouté.

Les avocats de la famille Nichols ont demandé lundi pourquoi le département n’avait pas divulgué la discipline de Hemphill plus tôt et pourquoi il n’avait pas été licencié ou inculpé.

“Nous avons demandé depuis le début que le département de police de Memphis soit transparent avec la famille et la communauté – cette nouvelle semble indiquer qu’ils n’ont pas été à la hauteur”, ont déclaré les avocats Ben Crump et Anthony Romanucci dans un communiqué. “Cela soulève certainement la question de savoir pourquoi l’officier blanc impliqué dans cette attaque brutale a été protégé des regards du public et, à ce jour, d’une discipline et d’une responsabilité suffisantes.”

La porte-parole de la police de Memphis, Karen Rudolph, a déclaré que les informations sur les mesures disciplinaires prises contre Hemphill n’avaient pas été immédiatement publiées car Hemphill n’avait pas été licencié. Le département ne donne généralement des informations sur la punition d’un officier qu’après la fin d’une enquête du département sur l’inconduite, a déclaré Rudolph.

Le directeur de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a déclaré à l’Associated Press dans une interview vendredi qu’un “manque de supervision dans cet incident était un problème majeur”.

“Lorsque les agents travaillent, vous devriez avoir au moins un superviseur pour chaque groupe ou escouade de personnes”, a déclaré Davis. “Pas seulement quelqu’un qui est au bureau en train de faire de la paperasse, quelqu’un qui est en fait intégré à cette unité.”

Les appels pour que davantage d’officiers soient licenciés ou inculpés ont été forts et persistants de la part de la famille Nichols, de leurs avocats et des militants communautaires qui ont manifesté pacifiquement à Memphis depuis la diffusion de la vidéo. La vidéo évoquait l’arrestation de George Floyd en 2020 et l’incapacité des officiers à intervenir.

Samedi, le beau-père de Nichols, Rodney Wells, a déclaré à l’Associated Press que la famille allait “continuer à demander justice et faire arrêter d’autres officiers”.

“Des questions ont été soulevées avant la sortie de la vidéo, j’ai soulevé ces questions”, a déclaré Wells. “J’ai juste senti qu’il y avait plus de cinq officiers là-bas. Maintenant, cinq ont été accusés de meurtre parce qu’ils étaient les principaux participants, mais il y avait cinq ou six autres officiers là-bas qui n’ont rien fait pour apporter de l’aide. Alors ils sont tout aussi coupables que les officiers qui ont porté les coups.”

Martavius ​​Jones, membre du conseil municipal de Memphis, a déclaré lundi que les politiques de la police en matière d’aide et de désescalade semblaient avoir été violées.

“Quand tout le monde a vu la vidéo, nous voyons que plusieurs officiers se tiennent debout, lorsque M. Nichols est en détresse, cela brosse un tableau totalement différent”, a déclaré Jones.

Jones a déclaré qu’il pensait que davantage d’officiers devraient être disciplinés.

“À ce stade, ce qui va être utile pour cette communauté, c’est de voir à quelle vitesse le chef de la police traite avec ces autres officiers maintenant que tout le monde a vu la bande et sait que ce n’était pas seulement cinq officiers qui étaient sur les lieux tout le temps », a déclaré Jones.

Les cinq officiers licenciés et Hemphill faisaient partie de la soi-disant unité Scorpion, qui ciblait les criminels violents dans les zones à forte criminalité. Davis, le chef de la police, a déclaré samedi que l’unité avait été dissoute.

Les funérailles de Nichols sont prévues mercredi dans une église de Memphis.