Tirant les leçons des échecs, le PSG décide de rechercher des talents nationaux

Connu pour dépenser de l’argent sur les superstars, le Paris Saint-Germain change de stratégie alors qu’un milieu de terrain de 16 ans est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club.

Warren Zaire-Emery a impressionné lors d’une tournée au Japon le mois dernier, faisant preuve d’un grand sang-froid et d’une lecture intelligente du jeu. L’entraîneur du PSG Christophe Galtier a offert à Zaïre-Emery ses débuts en championnat de France contre Clermont la semaine dernière en l’envoyant à la place de l’international italien Marco Verratti à la 82e minute. Le PSG a remporté son premier match de championnat 5-0 et affrontera ensuite Montpellier samedi.

“Warren a été très sérieux et très bon pendant la pré-saison. Je devais lui offrir ses premières minutes en championnat de France », a déclaré Galtier à la télévision Canal Plus. “Nos jeunes joueurs doivent se sentir impliqués.”

Zaïre-Emery a rejoint l’académie des jeunes du PSG en 2014 et a remporté l’Euro avec l’équipe de France des moins de 17 ans en juin. Il a soulevé le trophée avec son coéquipier du PSG El Chadaille Bitshiabu, qui était l’ancien plus jeune joueur du club.

Un regard sur le banc du PSG contre Clermont a montré que la présence de Zaïre-Emery n’était pas une anomalie. Bien sûr, il y avait des internationaux comme Keylor Navas et Leandro Paredes. Mais de jeunes joueurs français comme Nordi Mukiele, Arnaud Kalimuendo et Hugo Ekitike étaient également assis à côté de Zaïre-Emery. Mukiele a remplacé Sergio Ramos à la 67e tandis qu’Ekitike a remplacé Pablo Sarabia à la 78e.

“Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens dans notre équipe”, a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaifi au quotidien local Le Parisien. « Il y a tellement de talent dans notre région. Les meilleurs joueurs de notre région méritent de jouer au PSG. »

L’introduction des règles de viabilité financière de l’UEFA en juin pourrait expliquer l’accent mis par le PSG sur les talents locaux, les clubs européens faisant face à des sanctions financières et sportives s’ils ne limitent pas leurs dépenses salariales.

Les clubs européens ne peuvent avoir qu’un maximum de 17 joueurs non nationaux dans un effectif limité à 25, ce qui signifie qu’un minimum de huit joueurs nationaux doit “avoir été formé par leur club ou par un autre club de la même association nationale pendant au moins trois ans”. ans entre 15 et 21 ans.

Le PSG n’a pas réussi à retenir les talents locaux depuis le rachat par Qatar Sports Investments en 2011. L’impatience du propriétaire de remporter la Ligue des champions a privé les jeunes de temps pour se développer. En signant autant de stars, le PSG a fini par barrer la route aux joueurs de son académie.

L’académie des jeunes du PSG a laissé partir une poignée de joueurs talentueux. Kingsley Coman a rejeté l’offre de contrat du PSG après avoir disputé seulement deux matchs de championnat au cours de la saison 2013-14. À 18 ans, Coman a rejoint la Juventus avant de rejoindre le Bayern Munich en 2017. Coman a marqué le but vainqueur du Bayern contre le PSG lors de la finale de la Ligue des champions 2020.

Mike Maignan n’a pas eu sa chance au niveau senior pour le PSG après son académie des jeunes et est parti pour Lille à 20 ans. Maignan a remporté le prix du meilleur gardien de Ligue 1 en 2019 et a aidé Lille à remporter le titre de champion en 2021. Il a montré que ce n’était pas coup de chance en remportant le prix du meilleur gardien de Serie A et en aidant l’AC Milan à remporter le titre cette année. En tant qu’international français, Maignan est également pressenti pour succéder à Hugo Lloris.

Moussa Diaby et Christopher Nkunku sont deux joueurs qui se sont également échappés. Diaby a disputé 25 matches de championnat français pour le PSG lors de la saison 2018-19 mais a tout de même préféré aller au Bayer Leverkusen à 19 ans. L’ailier a été l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga la saison dernière avec 13 buts et 12 passes décisives.

Le PSG n’a pas eu de chance non plus avec Nkunku, qui a disputé 22 matches de championnat de France au cours de la saison 2018-19 avant de signer avec Leipzig à 21 ans. Nkunku a marqué 20 buts et 13 passes décisives en Bundesliga la saison dernière pour remporter le prix du joueur de la saison.

Moussa Dembele, Matteo Guendouzi, Jonathan Ikone et Dan-Axel Zagadou font partie des autres joueurs qui ont également quitté l’académie des jeunes du PSG.

Il n’y a que deux joueurs locaux parmi les partants réguliers : Mbappe et Presnel Kimpembe. Mbappe est l’exemple de ce qui a mal tourné avec la politique de recrutement du PSG. Le PSG aurait pu avoir Mbappe gratuitement au lieu de payer des frais de transfert de 180 millions d’euros (maintenant 186 millions de dollars) à Monaco en 2017.

Né à Paris, Mbappe a grandi en banlieue parisienne et s’est formé à Bondy et à l’académie de Clairefontaine. L’académie des jeunes du PSG aurait dû être la prochaine étape logique. Mais Mbappe, 14 ans, a décidé de rejoindre l’académie des jeunes de Monaco car il avait de meilleures chances d’y jouer qu’au PSG. Mbappe a fait ses débuts en championnat de France à 16 ans avec Monaco.

Le PSG a envoyé un signal fort aux jeunes en recrutant cet été Galtier et le conseiller de football Luis Campos. Campos est un découvreur de talents renommé qui a aidé Monaco et Lille à remporter les titres de champion en 2017 et 2021, respectivement, en construisant leurs équipes. Et Galtier a un bon palmarès pour le développement des jeunes. Il a aidé le défenseur central néerlandais Sven Botman et l’attaquant canadien Jonathan David à s’améliorer à Lille et a fait confiance à l’international français des moins de 21 ans Amine Gouiri pour diriger l’attaque de Nice la saison dernière.

