Tirages au sort des phases de groupes de la Ligue Europa et de la Conference League 2023-24 – en direct

il y a 2 mois 06h59 HAE De nombreuses intrigues potentielles abondent avant le tirage au sort. Et en voici une bonne : si Liverpool faisait match nul contre l’Union SG, cela déclencherait une confrontation entre Alexis Mac Allister et son frère Kevin. Kev a rejoint le club belge plus tôt cet été.



il y a 5 mois 06h56 HAE Dates pour vos agendas et format. La phase de groupes se joue les jeudis du 21 septembre au 14 décembre. Les matchs débuteront à 17h45 BST et 20h00 BST. 1ère journée : 21 septembre

2ème journée : 5 octobre

3ème journée : 26 octobre

4ème journée : 9 novembre

5ème journée : 30 novembre

6ème journée : 14 décembre Les vainqueurs de groupe accèdent aux huitièmes de finale. Les finalistes disputent les barrages des huitièmes de finale contre les troisièmes de la Ligue des Champions. Les équipes classées troisièmes de chaque groupe de la Ligue Europa sont transférées aux barrages à élimination directe de la Conference League, où elles affronteront les finalistes du groupe de la Conference League pour les places pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort des huitièmes de finale (deuxième du groupe et huit équipes sortant de la Ligue des Champions) aura lieu le 18 décembre.



il y a 11 minutes 06h51 HAE Les 32 équipes participant au tirage au sort West Ham dans le pot 1 ? Cela semble un peu généreux. Voici la ligne officielle de l’UEFA sur le comment et le pourquoi. « Le premier pot comprend West Ham, vainqueur de l’Europa Conference League, et les sept meilleurs clubs du classement des coefficients des clubs, le deuxième groupe, les huit clubs suivants du classement, et ainsi de suite pour les pots 3 et 4. Aucune équipe ne peut affronter une équipe de son propre association. Les clubs jumelés du même pays jouent à des moments différents. Pot 1 : West Ham, Liverpool, Roma, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta, Rangers. Pot 2 : Sporting CP, Slavia Praha, Rennes, Olympiacos, Real Betis, LASK, Marseille, Qarabag. Pot 3 : Molde, Brighton, Sheriff, Union SG, Fribourg, Sparta Praha, Maccabi Haifa, Sturm. Pot 4 : Toulouse, AEK Athènes, TSC Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken.



il y a 20 min 06h42 HAE C’est une journée assez difficile pour les fans de Liverpool après avoir vu Newcastle se retrouver dans un groupe glamour de la Ligue des champions contre le PSG, le Borussia Dortmund et Milan. Mais regardez, cette compétition peut apporter des moments amusants. Vous vous souvenez de 2001 ? Liverpool 5-4 Alavés !



il y a 27 mois 06h34 HAE Plantons le décor du tirage au sort de la Ligue Europa avec ce graphique agréable. Regardez tous ces badges du club de Séville. Si vous vous ennuyez en attendant le tirage au sort, voyez si vous pouvez obtenir tous les gagnants précédents. Histoire ✅#UEL || #UELdraw pic.twitter.com/20XYHZqInA – UEFA Ligue Europa (@EuropaLeague) 1er septembre 2023