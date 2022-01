Tirage Set For Life ce soir, 27 janvier 2022

Le plus gros jackpot jamais mis en jeu était de 66 millions de livres sterling en janvier de l’année dernière, remporté par deux chanceux détenteurs de billets.

Sandra Devine, 36 ans, a accidentellement gagné 300 000 £ – elle avait l’intention d’acheter sa carte à gratter habituelle de 100 £ de la loterie nationale, mais est revenue à la maison avec un prix beaucoup plus important.

Sue Davies, 64 ans, a acheté un billet de loterie pour célébrer la fin de cinq mois de protection pendant la pandémie – et a gagné 500 000 £.

Gareth Bull, un constructeur de 49 ans, a gagné 41 millions de livres sterling en novembre 2020 et a fini par abattre son bungalow pour faire place à un manoir de luxe avec piscine.

Le plus gros montant jamais gagné par un seul détenteur de billet était de 42 millions de livres sterling, remporté en 1996.

La loterie nationale de ce soir est fixée pour la vie numéros gagnants sont: 15, 19, 26, 40, 42 et le Life Ball est 07.

Les numéros de la loterie nationale Set For Life sont arrivés et il est temps de savoir si vous avez gagné le premier prix de 10 000 £ chaque mois pendant 30 ans.

