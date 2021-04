Les numéros de la Loterie nationale pour la vie sont arrivés et il est temps de savoir si vous avez remporté le premier prix de 10000 £ par mois pendant 30 ans.

Le jackpot de ce soir pourrait-il vous permettre de commencer à cocher cette liste tous les mois ou à créer votre propre start-up en tant qu’entrepreneur en herbe?

Pouvez-vous imaginer ce que vous pourriez apprécier si vous aviez 10 000 £ par mois pendant 30 ans?

Vous pouvez le découvrir en comparant votre billet aux numéros de ce soir ci-dessous.

Bonne chance!

Loterie nationale de ce soir pour la vie numéros gagnants sont: 08, 12, 13, 21, 25 et le Boule de vie est 05.

Le premier tirage de la loterie nationale a eu lieu le 19 novembre 1994 lorsque sept gagnants ont partagé un jackpot de 5 874 778 £.

Le montant le plus élevé jamais remporté par un seul détenteur de billet était de 42 millions de livres sterling, remportés en 1996.

Gareth Bull, un constructeur de 49 ans, a remporté 41 millions de livres sterling en novembre 2020 et a fini par démolir son bungalow pour faire place à un manoir de luxe avec piscine.

1,308 milliard de livres sterling (Powerball) le 13 janvier 2016 aux États-Unis, pour lequel trois billets gagnants ont été vendus, reste le plus gros lot de loterie de l’histoire 1,267 milliard de livres sterling (méga million) un gagnant de Caroline du Sud a pris son temps pour se présenter pour réclamer son prix en mars 2019 peu de temps avant la date limite d’avril. 633,76 millions £ (tirage Powerball) d’un gagnant du Wisconsin 625,76 millions £ (Powerball) Mavis L.Wanczyk de Chicopee, Massachusetts a remporté le jackpot en août 2017 575,53 millions de livres sterling (Powerball) Une paire de gagnants chanceux a remporté le jackpot dans l’Iowa et à New York en octobre 2018

Sue Davies, 64 ans, a acheté un billet de loterie pour célébrer la fin de cinq mois de protection pendant la pandémie – et a gagné 500000 £.

Sandra Devine, 36 ans, a accidentellement gagné 300000 £ – elle avait l’intention d’acheter sa carte à gratter de la loterie nationale habituelle de 100 £, mais est revenue à la maison avec un prix beaucoup plus important.

Le plus gros jackpot jamais à gagner était de 66 millions de livres sterling en janvier de l’année dernière, qui a été remporté par deux détenteurs de billets chanceux.

Un autre gagnant, Karl a réussi à empocher 11 millions de livres sterling à seulement 23 ans en 1996.

Les chances de gagner à la loterie sont estimées à environ une sur 14 millions – MAIS vous devez y participer pour la gagner.