Tirage de cartes de tarot pour chaque signe du zodiaque pour le 23 septembre 2024

Votre tirage quotidien de cartes de tarot est disponible pour le 23 septembre 2024, et lundi, le Soleil est en Balance et la Lune en Gémeaux. Le signe des Gémeaux nous oriente vers la carte de tarot du Magicien, qui nous dit d’honorer nos compétences et de les utiliser à bon escient. Aujourd’hui, le Magicien nous rappelle les grands traits de personnalité que vous possédez, mais que vous n’utilisez pas toujours. Votre côté curieux peut augmenter avec le Soleil et la Lune dans les signes d’air et vous pouvez avoir envie d’essayer quelque chose de nouveau.

Les choses qui peuvent être intéressantes à tester lorsque la carte du magicien apparaît incluent votre nature psychique ou intuitive. Vous voudrez peut-être lire des articles sur la loi de l’attraction et apprenez à manifester ce que vous voulez. Quoi que vous décidiez de faire aujourd’hui, profitez des énergies que vous apportent la Lune, le Soleil et le Magicien. Voyons ce qui nous attend et ce que vous devez savoir aujourd’hui.

Tirage quotidien des cartes de tarot de votre signe du zodiaque pour le lundi 23 septembre 2024.

Bélier (21 mars – 19 avril)

Carte de tarot : Cinq d’épées

Vous êtes un dur à cuire, Bélier. C’est cette force mentale et émotionnelle qui vous aide à surmonter les problèmes les plus difficiles de la vie. Aujourd’hui, ne laissez pas la tension vous envahir lorsque la vie au travail ou à la maison vous semble stressante.

Respirez profondément et rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous représentez. Vous avez déjà emprunté de nombreux chemins comme celui-ci. Ce n’est qu’un virage de plus sur votre chemin.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Carte de tarot : Le valet d’épée

Les relations sont complexes, mais il peut être assez simple de faire les choses correctement. Aujourd’hui, une bonne dose de curiosité peut vous aider à apprendre quelque chose de nouveau sur un partenaire ou un ami. Posez de bonnes questions. Étonnamment, votre curiosité fera preuve d’un charme qui vous rendra les autres plus attachants.

Vous souhaitez vous faire plus d’amis ou approfondir vos relations intimes ? Commencez par vous demander pourquoi. Pourquoi quelqu’un aime-t-il une chose en particulier ou apprécie-t-il une activité ? Ensuite, discutez avec lui de sujets qui lui apportent de la joie.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Carte de tarot : Trois de Pentacles

Êtes-vous au bon endroit ? Vous vous demandez peut-être si vous faites le type de travail qui vous convient le mieux. Le stress financier ou les problèmes d’horaire de travail peuvent vous pousser à remettre en question votre choix d’emploi.

Même si la première pensée pourrait être d’abandonner, ne le faites pas. Vous risquez de rater une occasion de devenir plus fort et plus compétent là où vous êtes maintenant. Mais si vous concluez que cet endroit ou cette situation n’est pas idéal pour vous, élaborez un plan d’action. Soyez intelligent, Gémeaux. Réfléchissez avant de sauter.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Carte de tarot : Deux de Pentacles

Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Parfois, la nature d’une personne ou la personnalité d’un animal de compagnie peuvent compliquer une journée. Vous pouvez être confronté à un accident que vous n’avez pas provoqué ni anticipé.

Essayez de ne pas être trop impatient avec vous-même lorsque vous devez prendre une décision rapide, mais n’ayez pas les choses préparées comme vous le souhaiteriez normalement. Vous pouvez bien travailler sous pression aujourd’hui. Vous pourriez même vous surprendre de voir à quel point vous êtes un as lorsque le timing est mauvais et que la pression est forte.

Lion (23 juillet – 22 août)

Carte de tarot : Reine de Pentacles

Vous aimeriez que tout le monde s’entende bien, Lion. Aujourd’hui, votre nature aimante peut être le ciment qui lie tout le monde avec succès. Cela fait combien de temps que vous et vos personnes préférées n’avez pas fait de réunion ?

C’est le moment idéal pour planifier une activité sociale pour le week-end ou le mois prochain. Réfléchissez à ce que vous aimeriez faire et partagez quelques idées avec d’autres pour voir ce qui vous plaît.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Carte de tarot : Le Magicien, à l’envers

Vous vous inquiétez de l’avenir ? Entendre les grognements des gens sur les réseaux sociaux, surtout en cette période politique, peut vous mettre les nerfs à vif et vous perturber. N’oubliez pas que l’inquiétude est un intérêt sur une dette que vous n’avez pas actuellement.

Alors, faites ce que vous pouvez aujourd’hui plutôt que de vous inquiéter et de vous tourmenter pour demain. Prévoyez de vous impliquer autant que possible et de faire de bons choix à l’avenir. Structurez votre journée de manière à contrôler ce que vous pouvez faire. Lorsque vous ne pouvez pas faire quelque chose, demandez à un mentor de vous aider.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Carte de tarot : Deux de Coupes

L’amour peut être un excellent égalisateur et vous aider à découvrir un but que vous ne connaissiez pas. Une relation pourrait commencer à prendre plus d’importance dans votre vie aujourd’hui. Vous constaterez peut-être qu’être là pour un ami dans le besoin vous apporte du réconfort et un sentiment de joie contagieux.

Vous pouvez vous sentir plus vivant en donnant de votre temps à une personne qui vous est chère. C’est une journée merveilleuse pour montrer ce côté plus doux et plus généreux de vous-même, la personne qui prend soin des autres et que vous savez que vous êtes vraiment.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Carte de tarot : Le Hiérophante

Aimez-vous les choses telles qu’elles sont ? Il y a un temps et un lieu pour changer, et aujourd’hui en fait partie. Vous pouvez élargir votre esprit en apprenant quelque chose de nouveau.

Vous pouvez approfondir la profondeur de votre âme en faisant preuve d’empathie envers les autres et en comprenant un problème culturel qui doit être résolu. Aujourd’hui est un livre ouvert ; il vous suffit de tourner les pages pour lire ce qui vous attend.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Carte de tarot : Trois de Bâtons

Avez-vous déjà participé à un mastermind ? Cette journée est l’occasion d’acquérir de la sagesse et des connaissances auprès d’autres personnes. Vous ne pourrez peut-être pas assister physiquement à une réunion, mais envisagez des alternatives à l’apprentissage auprès de personnes intéressées par les mêmes sujets que vous.

Inscrivez-vous à un groupe Facebook ou consultez un sujet qui vous intéresse sur Threads. Consultez les newsletters auxquelles vous pouvez vous abonner pour recevoir les actualités directement par e-mail. Trouvez un bon livre que vous pouvez lire et discuter dans un club de lecture local.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Carte de Tarot : Le Monde

C’est un jour de chance, Capricorne. Le réseautage vous aide à devenir encore plus chanceux. Apprenez à connaître quelqu’un au travail qui peut vous encadrer. Vous pourriez aller à une soirée d’affaires pour rencontrer d’autres professionnels de votre communauté. Renseignez-vous auprès d’une chambre de commerce dans votre ville.

Cela peut sembler une pratique dépassée, mais pourquoi ne pas créer une carte de visite ? Si vous préférez faire quelque chose de plus moderne, créez un LinkTree pour partager vos informations en ligne avec d’autres personnes lorsque vous les rencontrez. Développez votre activité et soyez social.

Verseau (20 janvier – 18 février)

Carte de tarot : Le Fou

Vous avez peur de rater quelque chose d’important ? Aujourd’hui, vous avez tendance à vous précipiter pour gagner du temps. Les choses prennent le temps qu’elles nécessitent, et plutôt que de vous précipiter sur un projet ou de faire quelque chose très rapidement pour ensuite le refaire, faites-le à votre rythme.

Vous ressentez peut-être un fort sentiment d’urgence et souhaitez accélérer vos progrès ou votre croissance. Cependant, gardez à l’esprit les raccourcis qui pourraient être plus efficaces avec un délai plus long.

Poissons (19 février – 20 mars)

Carte de Tarot : La Lune

Les choix personnels ont des conséquences et vous devez faire preuve de sagesse dans vos décisions. Évitez de tomber dans la culture de la comparaison où vous pensez que quelque chose est bon parce qu’un influenceur vous l’a recommandé.

Aujourd’hui, assurez-vous de faire vos devoirs et de vérifier les choses en utilisant vos recherches et votre esprit. Vos choix deviennent votre responsabilité. Faites donc preuve de la diligence requise pour éviter tout regret.

Aria Gmitter, Maîtrise en beaux-arts et maîtrise en beaux-artsest rédactrice en chef de la rubrique Horoscopes et Spiritualité de YourTango. Elle étudie à la Midwestern School of Astrology et est membre de la South Florida Astrological Association.