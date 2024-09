Tirage de cartes de tarot pour chaque signe du zodiaque pour le 22 septembre 2024

Votre lecture quotidienne de cartes de tarot est ici pour chaque signe du zodiaque en astrologie. Commençant par l’entrée du Soleil en Balance. Le ton du dimanche est spirituel et incroyablement exaltant. Nous avons un ajustement magnifiquement tranquille qui se produit le 22 septembre. Notre attention passe de la carte de tarot de l’Ermite silencieuse et introvertie à la carte de tarot de la Justice externe, orientée vers la société et axée sur les personnes, le premier jour de l’automne.

Pendant la saison de la Vierge, nous avons travaillé et nous sommes concentrés sur les tâches que nous devions accomplir pour améliorer notre vie. Le travail peut être productif, mais il peut aussi faire surgir des problèmes qui doivent être résolus mais qui semblent impossibles à gérer. La carte du tarot de la Justice dit que peu importe ce à quoi vous êtes confronté aujourd’hui, vous pouvez le surmonter avec patience et persévérance. La justice concerne régulation émotionnelle, maîtrise de soiet de bons choix pour nous-mêmes et pour les autres. Le 22 septembre sera une bonne journée, signes du zodiaque. Voyons ce dimanche quelle sagesse nous pouvons tirer de la carte de tarot spécifique à chaque signe du zodiaque.

Tirage quotidien des cartes de tarot de votre signe du zodiaque pour le dimanche 22 septembre 2024.

Bélier (21 mars – 19 avril)

Carte de tarot : Dix de Bâtons

Qu’attendez-vous le plus de la vie ? Les jours où la vie vous déçoit, empruntez un autre chemin à la recherche de la joie. Pensez aux choses que vous aimeriez faire un jour. Imaginez-les comme si elles étaient présentes.

L’avenir peut être brillant, mais devinez quoi ? Aujourd’hui peut être tout aussi riche, car votre cœur est plein d’espoir et d’optimisme. Faites des choix positifs et judicieux, et n’oubliez pas de lever les yeux.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Carte de tarot : Le Soleil, à l’envers

Les mauvais jours méritent de bons gestes. Un retard ou une nouvelle inattendue pourrait bouleverser votre emploi du temps aujourd’hui. Ne vous inquiétez pas, Taureau.

Ce contretemps temporaire pourrait être dû à la protection de vos anges, d’une manière que vous ne pouvez pas voir pour le moment. De plus, l’univers vous aidera à regagner le temps perdu. Si vous devez faire marche arrière, attachez vos lacets. Vous reprendrez très bientôt la course en tête, franchissant la ligne d’arrivée.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Carte de tarot : Reine de Bâtons, inversée

C’est votre tour, Gémeaux. Il est temps de vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vous et sur la réalisation d’un objectif. Quelle est la chose qui vous fait vous sentir au mieux de votre forme ?

Avez-vous un parfum particulier que vous aimez porter ? Vous préférez vous habiller et avoir l’air chic ? Se sentir en pleine forme commence et se termine par vous.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Carte de tarot : Neuf de Pentacles, inversé

Vous vous inquiétez pour l’argent ? Vous êtes sur le point de faire un retour financier important cette semaine. Cette carte de tarot révèle une manne qui vous encourage à surmonter les problèmes financiers. Avez-vous besoin d’un nouvel emploi ou d’un travail secondaire ?

Présentez votre CV et postulez aux postes qui correspondent à vos compétences. Parlez à vos amis et demandez-leur conseil. Si vous n’avez pas réussi par le passé, ne vous découragez pas. Une porte s’ouvrira bientôt pour vous.

Lion (23 juillet – 22 août)

Carte de tarot : Deux d’épées, inversée

Le timing est très important. Vous pouvez essayer de régler une situation, mais est-il clair que les conditions ne fonctionneront pas avec votre emploi du temps actuel ? Il est difficile de refuser une opportunité ou de dire à quelqu’un que vous n’êtes pas prêt à aller de l’avant.

Il est néanmoins bon d’honorer vos engagements actuels. Vous montrerez ainsi aux autres que vous respectez leur temps.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Carte de tarot : Valet de Coupes, inversé

Il est bon de faire une pause sur les réseaux sociaux. Vous en avez assez de voir des choses que vous ne voulez pas voir en ligne ? Il vous faudra peut-être beaucoup de retenue pour ne pas regarder votre téléphone portable et vous déconnecter d’Internet.

Cependant, une journée loin des réseaux sociaux améliorera votre santé mentale et votre bien-être. Cela peut également améliorer votre esprit et votre réflexion lorsque vous avez une journée entière sans réseaux sociaux.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Carte de tarot : L’Impératrice, inversée

Prenez courage, Balance, tout a une solution et vous trouverez votre chemin à travers cette tempête. Vous rencontrez des problèmes chez vous ? Prenez le temps de réfléchir. Réfléchissez à la situation dans son ensemble.

Imaginez votre monde tel que vous le souhaitez. Vous ne pourrez peut-être pas tout résoudre sur le moment, mais vous pouvez changer votre point de vue et votre état d’esprit. Un changement d’état d’esprit peut vous aider à obtenir la clarté et la direction que vous recherchez cette semaine.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Carte de tarot : As de Pentacles, inversée

Les problèmes ont une drôle de façon de redéfinir la façon dont vous percevez votre potentiel et vos capacités. Le fait est que vous n’êtes pas défini par les situations auxquelles vous faites face. Vous êtes défini par la façon dont vous les gérez.

Alors, changez de cap lorsque vous sentez que vous n’êtes pas aussi performant que vous le souhaiteriez. À l’intérieur de vous se trouve un champion qui n’attend que de sortir et de briller, et ce défi est votre entraînement cosmique qui vous donne l’exercice pour devenir plus fort que jamais.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Carte de tarot : Huit de Coupes, inversé

Tout est en train de changer, Sagittaire. Vous n’êtes plus la même personne qu’il y a cinq minutes, et demain, vous serez une personne différente de celle que vous êtes maintenant. C’est la grande réinitialisation que vous attendiez, et cela commence par croire que vous pouvez vous adapter et évoluer.

Certes, vous avez peut-être une limitation qui bloque la route aujourd’hui, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas construire un pont pour la traverser. Aujourd’hui, soyez orienté vers les solutions et passez à la meilleure période de votre vie.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Carte de tarot : Six de Coupes, inversé

Laisser tomber une bonne chose alors que vous l’aviez est un regret, et vous pouvez regretter d’avoir perdu quelqu’un dont vous n’aviez pas conscience qu’il était « l’élu ». Cela peut être une période difficile pour vous sur le plan émotionnel, mais est-ce entièrement de votre faute ? Si vous voyez le côté brillant chez une autre personne, elle verra aussi le côté positif en vous.

Si vous êtes confronté à un rejet dans votre relation, demandez-vous : « Si vous étiez à leur place et que vous saviez ce que vous ressentez, que feriez-vous ? » Si la réponse est très différente de votre réalité actuelle, réfléchissez-y. Cela vous aidera peut-être à guérir et à changer de perspective.

Verseau (20 janvier – 18 février)

Carte de tarot : Neuf de Bâtons, inversée

Êtes-vous un preneur de risques ? Parfois, le succès nécessite de parier sur une personne, une opportunité ou un enjeu financier. L’idée de risquer le connu pour l’inconnu peut créer de la peur dans votre cœur. La sécurité est agréable parce qu’elle est familière, mais vous empêche d’avancer où vous êtes maintenant.

Considérez l’appel si l’univers vous invite à sortir de votre zone de confort. Parfois, ces moments passent et vous ne les reverrez pas deux fois.

Poissons (19 février – 20 mars)

Carte de tarot : Roi d’épée

Faites le vide dans votre esprit, Poissons. Aujourd’hui, la clarté mentale est votre super pouvoir. Qu’est-ce qui peut vous aider à trouver rapidement la paix intérieure et la tranquillité aujourd’hui ? Avez-vous besoin d’une promenade dans la nature ou d’un peu de temps pour vous installer dans votre corps et apaiser vos émotions anxieuses ?

Aujourd’hui, accordez la priorité à la paix intérieure. Vous découvrirez à quel point il est facile de voir les choses telles qu’elles sont et les problèmes tels qu’ils ne sont pas.

Aria Gmitter, Maîtrise en beaux-arts et maîtrise en beaux-arts