Isaacman a promis 100 millions de dollars pour l’hôpital et a invité d’autres personnes à faire un don et à avoir la chance de gagner un voyage en orbite. Baptisée Inspiration4, la mission devrait être lancée au plus tôt le 15 septembre et devrait durer trois ou quatre jours au total.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy