Tirage au sort Mega Millions : un billet acheté au Texas permet de remporter un prix d’un million de dollars

article

Le Brief Personne n’a trouvé les 6 numéros du tirage Mega Millions de vendredi soir. Un billet d’un million de dollars a été vendu à Lamesa, au Texas. Au total, 144 213 billets au Texas ont remporté un prix, selon la loterie du Texas.



Personne n’a remporté le jackpot Mega Millions estimé à 740 millions de dollars lors des tirages de vendredi soir, mais il y a eu plusieurs grands gagnants, dont un au Texas.

Les numéros gagnants tirés vendredi étaient 6, 23, 41, 59 et 63 avec une boule Mega de 25. Le Megaplier était 2X.

Les billets achetés en Californie, en Floride, dans l’Illinois, dans le New Hampshire et au Texas ont fait correspondre les cinq boules blanches pour gagner 1 million de dollars, tandis qu’un autre joueur de l’Ohio a fait correspondre les cinq boules blanches et avait le Megaplier en option pour gagner 2 millions de dollars.

Le billet gagnant du Texas a été vendu dans un magasin Stripes à Lamesa, à environ 60 miles au sud de Lubbock.

EN SAVOIR PLUS: Le jackpot du Mega Millions atteint 800 millions de dollars alors qu’aucun gagnant du grand prix n’a été trouvé

Le prochain tirage du Mega Millions aura lieu mardi et les joueurs tenteront de remporter le grand prix estimé à 800 millions de dollars, qui comprend un option de paiement en espèces de 401,8 millions de dollars.

Gagnants du Texas Mega Millions du 06/09/2024

Même si vous n’avez pas acheté de billet à Lamesa récemment, vous devriez quand même vérifier vos billets.

La loterie du Texas indique que 144 213 billets de l’État de l’étoile solitaire ont remporté quelque chose lors du tirage de vendredi soir.

Cela inclut deux personnes qui ont remporté un prix de 20 000 $.