Tirage au sort La Belgique, les espoirs de l’Islande pour l’Euro 2022

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – La Belgique et l’Islande n’ont pas fait grand-chose pour augmenter leurs chances d’atteindre les huitièmes de finale de l’Euro 2022 après un match nul 1-1 à Manchester pour lancer leur campagne.

La France et l’Italie sont les poids lourds du groupe D et s’affronteront plus tard à Rotherham.

L’Islande a dû regretter un penalty manqué en première mi-temps au Manchester City Academy Stadium lorsque le coup de pied de Berglind Thorvaldsdottir a été arrêté par Nicky Evrard.

Thorvaldsdottir a fait amende honorable en se dirigeant au deuxième poteau au début de la seconde période.

Cependant, la Belgique a tenté sa chance lorsqu’elle a reçu un penalty à 23 minutes de la fin alors que Justine Vanhaevermaet se transformait froidement.

L’Islande est de retour à Manchester pour son prochain match contre l’Italie jeudi, tandis que la Belgique affronte la France à Rotherham.