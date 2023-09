Tirage au sort féminin de l’UCL : pas d’Arsenal, mais beaucoup de bonnes égalités

Maintenant dans sa troisième saison depuis que la Ligue des champions féminine de l’UEFA a été reformatée pour inclure une phase de groupes, les appels à une phase de groupes élargie – la compétition ne compte que quatre groupes de quatre en 2023-24, contre huit groupes de quatre chez les hommes. tournoi – n’ont jamais été aussi bruyants après l’élimination d’Arsenal, de la Juventus et de Levante lors du premier tour de qualification. Bien que choquant et représentant un coup dur pour la puissance des stars de la Ligue des Champions, cela s’accompagne d’une mise en garde : Arsenal a été éliminé par un autre troisième de leur championnat respectif (le Paris FC), tandis que la Juventus, qui a terminé deuxième de la Serie A. , ont été envoyés par l’Eintracht Francfort, troisième de la Frauen-Bundesliga.

À l’heure actuelle, 42 équipes sont éliminées de la Ligue des champions lors du premier tour de qualification, et seules 11 d’entre elles sortent de la « voie des champions », les mini-tournois qui réunissent les champions des 41 pays ayant le coefficient le plus bas. Ceux qui réussissent de ce côté du tirage au sort accèdent à un deuxième tour de qualification avec les trois nations suivantes les mieux classées – cette saison, les champions de Tchéquie, de Suède et d’Italie – et les sept vainqueurs accèdent à la phase de groupes.

La « voie de la ligue », celle désormais considérée comme la plus périlleuse, a suscité des discussions en faveur de davantage de changements au profit des nations les mieux classées et des noms d’équipes plus familiers. Les équipes qui ont terminé deuxièmes dans les ligues classées 7 à 16 par l’UEFA, ainsi que les six troisièmes des six meilleures nations (encore une fois, le tout par coefficient), sont réparties dans leurs propres groupes. une équipe classée troisième n’est pas en mesure d’éliminer un champion ou vice versa.

Il existe cependant un niveau supplémentaire de discorde. Alors que le premier tour de qualification est si proche de la fin de la Coupe du Monde (l’année dernière, il a eu lieu peu de temps après la finale de l’Euro), nombreux sont ceux qui pensent qu’Arsenal a eu le bout du bâton parce que beaucoup de leurs joueurs ont joué jusqu’à sept matchs cet été dans cette compétition, ne revenant dans son club que juste avant les éliminatoires. Cependant, si Manchester United avait terminé troisième, les Diables Rouges n’auraient pas été aussi gênés étant donné que peu de leurs joueurs ont réussi à atteindre la Coupe du Monde ; ni l’un ni l’autre n’auraient de champions, Chelsea, ce qui rend cette éventualité difficile à budgétiser.

Avec tout ce bruit en arrière-plan et rapports sur d’autres discussions à l’UEFA Pour élargir la phase de groupes ou modifier le système actuel de coefficients pour laisser plus de place à la poignée de clubs professionnels en Europe, le tirage au sort du deuxième tour des qualifications a eu lieu vendredi à Nyon. Et contrairement au tirage au sort du premier tour de qualification, les égalités sont beaucoup plus simples et moins susceptibles de réserver de grandes surprises.

Sur la voie des champions, les champions islandais Valur affrontant St. Polten, une présence constante en tournoi en provenance d’Autriche, devraient susciter un certain intérêt. De même, les rencontres de Brann à Glasgow City pourraient s’avérer tout aussi intéressantes. Avec des noms plus connus inscrits sur le chemin de la ligue, il y a un peu plus de piquant, avec Häcken contre Twente comme égalité du tour. Pendant ce temps, le Paris FC n’obtient que peu de récompense pour avoir éliminé Arsenal : il affrontera ensuite le poids lourd allemand (et finaliste de la finale de la saison dernière), Wolfsburg. De la joie pour l’Eintracht qui, éliminé avec la Juventus au tour précédent, obtient un match nul plus favorable face au Sparta Praha.

Qui remportera la Ligue des champions cette fois-ci ? Et le champion viendra-t-il des tours de qualification ? Nemanja Basevic – UEFA/UEFA via Getty Images

Pour ses débuts européens, Manchester United a évité les plus grands dangers du tirage au sort et affrontera le Paris Saint-Germain, qui a connu un nouvel exode massif au cours de l’été – la gardienne Sarah Bouhaddi, les défenseures Estelle Cascarino, Ashley Lawrence et Amanda Ilestedt, l’attaquante. Kadidiatou Diani, ça a affaibli l’équipe de fond en comble. Cela dit, le PSG est l’équipe la plus expérimentée d’Europe et devra s’appuyer sur cela s’il veut se qualifier pour la phase de groupes. Alors que le calendrier du retour de l’attaquante star Marie-Antoinette Katoto reste inconnu suite à une blessure au ligament croisé antérieur à l’été 2022, les chances sont moins favorables pour les Parisiennes.

La voie des champions

Apollon Ladies FC (CYP) contre SL Benfica (POR)

FC Zürich (SUI) vs AFC Ajax (NED)

AS Rome (ITA) vs FC Vorskla (UKR)

Valur (ISL) vs SKN St. Pölten Frauen (AUT)

SK Slavia Praha (CZE) vs AS FC Universitatea Olimpia Cluj (ROU)

Glasgow City FC (SCO) contre SK Brann (NOR)

ŽFK Spartak Subotica (SRB) contre FC Rosengård (SWE)

Chemin de la ligue

BK Häcken FF (SWE) contre FC Twente (NED)

Real Madrid CF (ESP) contre Vålerenga Fotball (NOR)

Eintracht Francfort (GER) vs AC Sparta Praha (CZE)

Paris FC (FRA) vs VfL Wolfsbourg (GER)

Manchester United Féminin (ENG) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Les matches aller se joueront les 10 et 11 octobre, les matches retour se joueront les 18 et 19 octobre.