Tirage au sort et calendrier du Grand Chelem de fléchettes 2022: Fallon Sherrock affrontera Peter Wright lors de la soirée d’ouverture | Fléchettes Nouvelles

Peter Wright et Fallon Sherrock s’affronteront à nouveau au Grand Chelem de fléchettes

Fallon Sherrock affrontera Peter Wright lors de la soirée d’ouverture du Grand Chelem de fléchettes 2022 dans un match revanche du passionnant quart de finale de l’année dernière entre les deux.

Le champion en titre et numéro 1 mondial Gerwyn Price dirige un tirage au sort alléchant pour le tournoi, qui débute en direct le Sports du ciel samedi, avec le Gallois dans le groupe A aux côtés de Dave Chisnall, Raymond van Barneveld et Ted Evetts.

Le triple champion Michael van Gerwen fait également partie d’un tirage au sort de 32 joueurs étoilés, qui verra les deux premiers de chacun des huit groupes se qualifier pour les huitièmes de finale au Aldersley Leisure Village à Wolverhampton, le vainqueur remportant le trophée Eric Bristow convoité et 150 000 £.

Sherrock a renforcé sa réputation lors du Grand Chelem de l’année dernière alors qu’elle progressait dans la phase de groupes avant d’éliminer Mensur Suljovic pour organiser un quart de finale avec Wright, au cours duquel la double championne du monde a réussi 16-13 avant de perdre en la finale pour la troisième fois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sherrock a renforcé sa réputation en rapprochant Wright lors des quarts de finale de l’an dernier Sherrock a renforcé sa réputation en rapprochant Wright lors des quarts de finale de l’an dernier

La championne du monde en titre Wright et la gagnante du World Matchplay féminin Sherrock seront rejointes dans le groupe E par le finaliste du Grand Prix mondial Nathan Aspinall et le débutant écossais Alan Soutar.

Sherrock et Wright seront les têtes d’affiche d’une journée d’ouverture à succès, qui mettra également en vedette le groupe A, alors que Price affrontera le champion du monde junior Ted Evetts.

Van Gerwen affrontera le nouveau champion d’Europe Ross Smith dans le groupe G, avec le qualifié Luke Woodhouse et le finaliste du Championnat du monde junior 2021 Nathan Rafferty aux côtés de la paire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sherrock a déclaré qu’elle se nourrissait du buzz de la foule après avoir battu Mensur Suljovic pour devenir la première femme à se qualifier pour les quarts de finale du Grand Chelem de fléchettes. Sherrock a déclaré qu’elle se nourrissait du buzz de la foule après avoir battu Mensur Suljovic pour devenir la première femme à se qualifier pour les quarts de finale du Grand Chelem de fléchettes.

Michael Smith est en tête d’affiche du groupe C avec le champion des Masters Joe Cullen et la gagnante de l’Ordre du mérite de la série féminine Lisa Ashton, avec la débutante Ritchie Edhouse rejoignant le trio après avoir passé la qualification des titulaires de la carte de visite de dimanche.

Le groupe D comprend l’ancien champion du monde Rob Cross et le finaliste des World Series Finals Dirk van Duijvenbode, et ils affronteront la star allemande Martin Schindler et le jeune tchèque Adam Gawlas.

Ailleurs, Jonny Clayton affrontera le champion nord-américain Leonard Gates lors de la première journée, le vainqueur de la Coupe du monde de fléchettes Damon Heta et le qualifié néerlandais Jermaine Wattimena constituant les représentants du groupe F.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Gerwyn Price a battu Wright 16-8 pour triompher au Grand Chelem de fléchettes 2021 Gerwyn Price a battu Wright 16-8 pour triompher au Grand Chelem de fléchettes 2021

Luke Humphries, sixième tête de série, dirige un groupe H alléchant, qui verra le finaliste de la finale du championnat des joueurs Ryan Searle, l’étoile montante Josh Rock et le vainqueur de l’Ordre du mérite du Challenge Tour Scott Williams en lice pour les places dans les 16 derniers.

Pendant ce temps, le champion de l’Open du Royaume-Uni Danny Noppert et le vainqueur de la Coupe du monde Simon Whitlock sont rejoints dans le groupe B par le demi-finaliste 2018 Suljovic et le vainqueur du championnat d’Asie PDC Christian Perez.

Tirage au sort de la phase de groupes du Grand Chelem de fléchettes 2022

groupe A

(1) Prix Gerwyn

Dave Chisnall

Raymond van Barneveld

Ted Evets

Groupe B

(8) Danny Nopert

Simon Whitlock

Mensur Suljović

Christian Pérez

Groupe C

(4) Michel Smith

Joe Cullen

Ritchie Edhouse

Lisa Ashton

Groupe D

(5) Rob Cross

Dirk van Duijvenbode

Martin Schindler

Adam Gawlas

Groupe E

(2) Peter Wright

Nathan Aspinal

Alan Soutar

Fallon Sherrock

Groupe F

(7) Jonny Clayton

Damon Héta

Jermaine Wattimena

Léonard Gates

Groupe G

(3) Michael van Gerwen

Ross Smith

Luc Woodhouse

Nathan Rafferty

Groupe H

(6) Luc Humphries

Ryan Searle

Josh Rock

Scott Williams

Calendrier du Grand Chelem de fléchettes 2022

samedi 12 novembre

Séance de l’après-midi (13h)

Groupes AD Matchs d’ouverture

Simon Whitlock contre Mensur Suljovic (B)

Dirk van Duijvenbode contre Martin Schindler (D)

Joe Cullen contre Ritchie Edhouse (C)

Dave Chisnall contre Raymond van Barneveld (A)

Rob Cross contre Adam Gawlas (D)

Danny Noppert contre Christian Perez (B)

Gerwyn Price contre Ted Evetts (A)

Michael Smith contre Lisa Ashton (C)

Séance du soir (19h)

Groupes EH Matchs d’ouverture

Ross Smith contre Luke Woodhouse (G)

Ryan Searle contre Josh Rock (D)

Damon Heta contre Jermaine Wattimena (F)

Nathan Aspinall contre Alan Soutar (E)

Luke Humphries contre Scott Williams (H)

Peter Wright contre Fallon Sherrock (E)

Michael van Gerwen contre Nathan Rafferty (G)

Jonny Clayton contre Leonard Gates (F)

dimanche 13 novembre

Séance de l’après-midi (13h)

Groupes AD Deuxièmes matchs

Séance du soir (19h)

Groupes EH Deuxièmes matches

Lundi 14 novembre (19h)

Groupes AD Troisième Matches

Mardi 15 novembre (19h)

Groupes EH Troisième Matches

Mercredi 16 novembre (19h)

4x matchs du deuxième tour

Jeudi 17 novembre (19h)

4x matchs du deuxième tour

Vendredi 18 novembre (19h)

2x quarts de finale

Samedi 19 novembre (19h)

2x quarts de finale

dimanche 20 novembre

Séance de l’après-midi (13h)

Demi finales

Séance du soir (19h)

Final