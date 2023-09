Tirage au sort du quatrième tour de la Coupe Carabao : Manchester United accueille Newcastle | Arsenal jouera à West Ham | Liverpool affronte un voyage à Bournemouth | Actualités footballistiques

Manchester United accueillera Newcastle lors d’un match revanche de la finale de la saison dernière lors du choix du quatrième tour de la Coupe Carabao, alors que les tenants du titre ont décroché un étonnant 12e match consécutif en Coupe à domicile.

Newcastle, battu 2-0 par United lors de la finale de la saison dernière, a assuré sa progression après que le but d’Alexander Isak en seconde période à St James’ Park ait fait couler Manchester City, huit fois vainqueur.

Comment les célébrations ont commencé à Wembley après que les joueurs de Manchester United ont remporté le trophée de la Coupe Carabao la saison dernière après leur victoire sur Newcastle



Liverpool jouera à Bournemouth au quatrième tour après avoir riposté pour battre Leicester 3-1 à Anfield.

Cody Gakpo a égalisé pour Liverpool en seconde période après que Kasey McAteer ait donné une avance rapide à Leicester et que d’autres buts de Dominik Szoboszlai et Jota ont permis aux neuf fois vainqueurs de se qualifier.

Faits saillants du troisième tour de la Coupe Carabao entre Liverpool et Leicester City



Bournemouth a battu Stoke 2-0 à domicile après avoir marqué deux fois en l’espace de trois minutes en seconde période grâce au coup franc de Dominic Solanke et Joe Rothwell.

Jambon de l’Ouest a devancé Lincoln, équipe de League One, à Sincil Bank grâce à l’effort solitaire de Tomas Soucek en seconde période et assumera Arsenal à domicile au quatrième tour.

Le premier but de Reiss Nelson mercredi soir a suffi à permettre à Arsenal de s’imposer 1-0 à Brentford.

Faits saillants du troisième tour de la Coupe Carabao entre Arsenal et Brentford



Chelsea a obtenu un match nul à domicile contre Brûlure noire après que le but de Nicolas Jackson en seconde période ait permis aux Blues de s’imposer 1-0 à domicile contre Brighton.

Blackburn a battu Cardiff 5-2, Andrew Moran marquant deux fois en seconde période.

Le premier match de Jake Garrett pour Blackburn a été annulé par Callum Robinson et, après que l’équipe locale ait repris l’avantage grâce à Arnor Sigurdsson, Kion Etete a égalisé à nouveau pour Cardiff avant la pause.

Moran a frappé deux fois en cinq minutes pour donner le contrôle à Blackburn au début de la deuxième période – les deux côtés du penalty de Sigurdsson étant sauvés – et Dilan Markanday a ajouté le cinquième but des Rovers.

Faits saillants du choc du troisième tour de la Coupe Carabao entre Blackburn et Cardiff



Everton jouera dans l’ancien club du patron Sean Dyche Burnley à Goodison Park en huitièmes de finale après avoir gagné 2-1 à Aston Villa.

Le premier but de James Garner en première mi-temps et le deuxième but de Dominic Calvert-Lewin en autant de matches ont permis à Everton de mener 2-0 au début de la seconde période avant que Boubacar Kamara ne réduise le déficit de Villa en fin de match.

Faits saillants du choc du troisième tour de la Coupe Carabao entre Aston Villa et Everton



Fulham faire face à un test difficile au championnat de haut vol Ipswich après avoir battu Norwich 2-1.

Les buts dans les deux mi-temps du Brésilien Carlos Vinicius et Alex Iwobi ont donné le commandement à Fulham avant que Borja Sainz de Norwich ne réduise le déficit.

Un club de ligue inférieure a la garantie d’une place en quarts de finale après l’équipe de Ligue 2 Mansfield ont été attirés pour jouer à la League One Port-Valé à Field Mill.

Côté Ligue 1 Exeter va affronter Middlesbrough à domicile pour une place en huitièmes de finale.

Dessiner en entier

Les matchs nuls auront lieu la semaine commençant le 30 octobre :

Mansfield contre Port Vale

Ipswich contre Fulham

Manchester United contre Newcastle

Bournemouth contre Liverpool

Chelsea contre Blackburn

West Ham contre Arsenal

Everton contre Burnley

Exeter contre Middlesbrough