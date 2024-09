Tirage au sort du quatrième tour de la Carabao Cup EN DIRECT – Chelsea, Arsenal, Man United et Liverpool connaissent leurs prochains adversaires

La saison dernière, Jürgen Klopp a décrit Diogo Jota comme le meilleur finisseur d’Anfield. Si Machine à sous Arne Le Portugais n’a pas encore fait de compliments de ce genre – et, plus modeste dans sa rhétorique, ses éloges envers quiconque jusqu’à présent ont tendance à être mesurés – il a installé le Portugais comme son numéro 9 de premier choix, un rôle qu’il n’a occupé que par intermittence sous l’Allemand. Si Slot semblait justifié après la plus grande victoire de son bref règne, c’était une soirée où Klopp se sentait également justifié.